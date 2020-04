Confinement : Les activités sportives interdites à Paris entre 10h et 19h

A partir de ce mercredi 8 avril, les activités sportives individuelles, comme le jogging par exemple, ne seront plus autorisées entre 10h et 19h à Paris afin d'éviter les contacts pendant le confinement face au coronavirus.

Le préfet de police de Paris, Didier Lallement, a officialisé cette décision ce mardi 7 avril, prise en concertation avec Anne Hidalgo, la maire de la capitale. Ces activités «restent donc autorisées de 19h à 10h, au moment où l’affluence dans les rues est la plus faible».

Une manière de mieux répartir les flux des – quelques – personnes encore dehors dans la capitale, afin que les coureurs ne croisent pas les travailleurs, par exemple.

En revanche, les simples promenades devraient bien rester autorisées, d'après une réponse sur Twitter d'Emanuel Grégoire, le premier adjoint de la maire de Paris :

Non, jogging — Emmanuel GREGOIRE (@egregoire) April 7, 2020

Un effet déconfinement ?

Didier Lallement et Anne Hidalgo rappellent à nouveau que «les sorties, même autorisées, doivent être strictement limitées à ce qui est urgent et indispensable» et que «chaque sortie évitée est utile à la lutte contre l’épidémie».

Car avec le retour du beau temps et l'évocation du «déconfinement», certains habitants de la capitale ont en effet recommencé à sortir dans les rues ce week-end, notamment pour faire du sport.

En réaction, les autorités de la capitale ont «déjà renforcé les mesures de contrôle des promeneurs et sportifs, notamment dans les bois de Vincennes et de Boulogne, dans les espaces verts non clôturés, sur certaines places publiques et le long des canaux parisiens».

dejà plusieurs interdictions

La capitale est la première ville française à durcir les mesures du confinement après l'appel du gouvernement lundi 6 avril à ne pas relâcher les efforts pour lutter contre le coronavirus, qui a fait près de 9.000 morts dans le pays.

Cette interdiction de la pratique sportive en journée est une nouvelle mesure qui vient s'ajouter aux nombreuses initiatives visant à limiter les rassemblements dans la capitale, avec les fermetures de certaines zones des bois de Vincennes et Boulogne, des quais de Seine, du Champ-de-Mars et des Invalides et celle des marchés alimentaires.