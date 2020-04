Coronavirus : 33 % des Français se disent inquiets pour leur santé

Alors que le coronavirus continue de faire rage en France et dans le monde, l'institut Ipsos a entrepris de sonder régulièrement des citoyens d'une dizaine de pays afin d'évaluer leur perception de la crise sanitaire et son impact dans leur vie quotidienne. Des résultats qui permettent d'observer plusieurs changements à l'œuvre sur la période.

Un français sur trois inquiet pour sa santé

Premier résultat de cette étude, 33% des Français se déclarent inquiets pour leur propre santé, alors qu'ils n'étaient que 20% dix jours plus tôt et 12% le 12 mars 2020.

Pays d'ailleurs le moins inquiet parmi toutes les nations étudiées au démarrage de l'enquête, la donne a donc changé en France à mesure de la propagation de la pandémie.

«Dans l'Hexagone, au début de la crise , il y a eu une cacophonie faite de nombreuses injonctions contradictoires comme des appels à aller voter pour les municipales, alors que la population était invitée à limiter ses déplacements. Puis, de semaine en semaine, le virus s’est installé dans la vie quotidienne avec le confinement, les chiffres quotidiens sur les contaminations, le nombre de morts... Tout cela a montré que le coronavirus est dangereux et fait monter l'inquiétude», analyse Yves Bardon, Directeur du Programme Flair au sein de l'institut Ipsos.

Autre fait intéressant, souligné par le spécialiste sur la base d'outils de mesure des réseaux sociaux, alors que la première semaine de confinement, il y avait sur Internet beaucoup de blagues sur la situation, «ces formes d'humour ont aujourd'hui quasiment disparu des réseaux, preuve que l'inquiétude est forte».

Mais si les Français sont inquiets des impacts que le coronavirus pourrait avoir sur leur propre santé, ils le sont également, et plus encore, pour ce que pourrait faire le SARS-CoV-2 sur la santé des plus vulnérables.

Les Italiens moins inquiets que les Français

Presque deux Français sur trois (60%) se disent ainsi soucieux de l'épidémie sur la santé des plus fragiles, à commencer bien sûr par les personnes âgées.

Et que ce soit pour eux-mêmes, ou pour les autres, ce sentiment d'inquiétude pourrait bien continuer d'augmenter à mesure que la crise dure. «Cela d'autant plus que, si le ressenti des gens était que le virus concernait essentiellement les personnes âgées, l'actualité récente a montré depuis que des gens jeunes - et a priori préservés - n'étaient pas non plus épargnés», analyse encore Yves Bardon, en faisant référence au décès de Julie, 16 ans, morte récemment du Covid-19 à Paris, ou celui d'Aïcha I., une employée de grande surface située en Seine-Saint-Denis.

Au niveau international, alors que l'inquiétude est à la hausse dans la plupart des pays observés, notamment aux États-Unis (49%, +11 points), au Royaume-Uni (34%, + 11 points) et en Allemagne (43%, + 11 points également), l'Italie fait figure d'exception tout-à-fait notable puisque la péninsule, pourtant en première ligne face à l'épidémie, est le seul pays où l’inquiétude est en baisse (-12 points depuis mi-mars) à 26%.

«Il est probable que les Italiens pensent que le pic a été atteint et qu’ils sont dans une séquence de décrue qui, espèrent-ils, devrait se poursuivre», décrypte Yves Bardon.

Mais alors que le bilan des morts en Italie dû au coronavirus est reparti lundi 6 avril à la hausse, avec 636 décès supplémentaires en 24 heures, après deux journées consécutives de baisse, reste à savoir si cet optimisme va perdurer ou si, au contraire, il va céder la place à une inquiétude grandissante.

58% des Français pensent que le confinement va les rapprocher de leur famille et amis

Autre enseignement, concernant cette fois le confinement, 58% des Français pensent que cette période à la maison va les rapprocher de leur famille et amis et 43% d’entre eux pensent que cela est même «très probable». A l'inverse, ils sont 36% à estimer que le confinement ne les rapprochera pas de leurs proches.

«Dans l'ensemble, ce que l'on constate aussi c'est que plus d’1 Français sur 2 (56%) est convaincu que les mesures de confinement sont efficaces pour endiguer la propagation du virus. Ils attendent même beaucoup plus de fermeté dans leur application. C'est une tendance que l'on a pu confirmer», fait en outre valoir Yves Bardon.

Pour le spécialiste, cette nécessité qu'éprouvent les Français à respecter le confinement est, là-aussi, à rapprocher de la mauvaise façon dont le pouvoir a, selon eux, appréhendé la crise.

«Les Français reprochent au gouvernement d’avoir très mal géré le démarrage de la crise, de ne pas avoir prévu des masques et du gel hydroalcoolique en quantité suffisante ou de ne pas avoir mis en place un dépistage systématique. Ils sont aujourd'hui très informés sur la manière dont d'autres pays, comme la Corée du Sud, ont géré la crise. Donc, pour eux, si le confinement apparaît comme l’arme la plus simple pour endiguer l'épidémie, ils la considèrent néanmoins comme une arme par défaut, faute de mieux».

56% des Français estiment leur emploi ou entreprise menacé

Enfin, au chapitre économique, l'étude d'Ipsos a mis en évidence le fait qu'une majorité de Français (56%) estime son emploi ou son entreprise menacé par la crise. Un chiffre en augmentation de douze points par rapport à la dernière analyse et d'ores-et-déjà évalué à plus de 60%, selon de tout derniers résultats.

Sans surprise, cette courbe en suit une autre : celle du chômage partiel qui, elle aussi, n'a fait que croître depuis le début de l'épidémie dans notre pays.

De 2.500 salariés le 4 mars dernier, la France est passée à un peu moins de 30.000 actifs concernés six jours plus tard, puis un demi-million le 20 mars, un million et demi le 25, et enfin 5 millions de personnes le 3 avril. Selon le dernier décompte réalisé ce week-end, un salarié sur quatre est en chômage partiel en raison de l’épidémie de coronavirus. Des chiffres qui donnent le vertige.

Même constat aux Etats-Unis, nation un temps la plus optimiste malgré le contexte, et qui se montre de plus en plus préoccupée. Aujourd'hui, 43% des Américains sont ainsi inquiets des conséquences économiques de la crise sanitaire, alors qu'ils n'étaient encore que 33% dix jours plus tôt. Une proportion qui devrait encore augmenter, au vu des derniers chiffres du chômage qui, là-bas aussi, explose.

Plus d'un Français sur deux entend développer un nouveau talent

«Pour autant, et comme cela avait déjà été le cas lors de la crise financière de 2008/2009, on peut espérer que la reprise sera meilleure en France en raison des amortisseurs sociaux qui existent ici et non en Amérique, même si cela va avoir un coût colossal sur les finances publiques».

Reste qu'en attendant, certains Français envisagent déjà de mettre à profit le temps du confinement pour étendre leurs connaissances. Plus d’1 sur 2 pense qu’il en sortira ainsi en ayant appris un nouveau talent ou une nouvelle passion, et cela est même «très probable» pour près d’1 Français sur 4 (24%).

«La question absolue de cette crise c’est surtout de savoir si les changements observés, en termes de télétravail notamment, sont transitoires et de l'ordre de l’adaptation, ou s'ils vont être durables, marquant une vraie tendance de fond», conclut Yves Bardon.

Des analyses complémentaires, menées dans les prochaines semaines, seront à cet égard très intéressantes à analyser.