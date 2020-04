En période de confinement, les français encore plus accros à leur téléphone

Une majorité de Français utilisent davantage leur téléphone depuis le début du confinement, révèle une étude d'Oppo Mobile et de l'Institut français d'opinion publique (Ifop).

Plus précisément, 62 % des sondés ont augmenté leur temps d'écran mobile. Parmi eux, 45 %, soit près de la moitié, déclarent utiliser leur smartphone plus de trois heures par jour. De plus, les deux tiers des personnes qui y passent beaucoup plus de temps qu'auparavant (deux heures ou plus par jour), utilisent actuellement leur téléphone plus de quatre heures.

La hausse du temps d'écran mobile est encore plus conséquente chez les «Millenials», soit la population âgée de 15 à 34 ans qui a grandi avec les nouvelles technologies. Ils sont 75 % à avoir augmenté leur durée d'utilisation et 72 % d'entre eux déclarent passer plus de trois heures par jour sur leur smartphone.

Les applis d'echanges grands gagnants du confinement

Quant à l'usage fait du smartphone, depuis le début du confinement, les applications de messagerie et de mail sont les plus utilisées par les Français, avec respectivement 59 % et 58 %. Un grand nombre de sondés, 56 %, utilise également la navigation sur internet. Enfin, 40 %, soit plus d'un tiers, ont également téléchargé des applications, soit de réseaux sociaux, soit de jeux, ou encore d'activité physique.

En revanche, 55 % des Millenials ont fait le choix de télécharger ce trio d'applications. Ils sollicitent également en masse les réseaux sociaux, 62 % leur fait la part belle, ainsi que les chats en groupe et outils de visioconférence, avec 60 % des Millenials qui les utilisent, contre 44 % des Français.