La Poste a-t-elle caché 24 millions de masque aux autorités ?

Scandale à La Poste. Le groupe est accusé par la fédération PTT du syndicat Sud, d'avoir dissimulé un stock de 24,3 millions de masques à l'État et de ne pas les avoir donnés à leurs postiers.

Le groupe a confirmé l'existence d'un stock de masques datant de 2009, tout en assurant qu'une grande partie a déjà été distribuée.

Dans un communiqué publié lundi 6 avril, la fédération Sud des activités postales et des télécommunications (PTT) accuse la direction de La Poste de dissimuler pas moins de 24,3 millions de masques chirurgicaux dans l'un de ses centres d'approvisionnement en Île-de-France, révèle RTL.

La Poste planque 24 millions de masques pour ne pas être réquisitionnée ! La DRH du @GroupeLaPoste vient de le dire : “Nous n’avons pas intérêt à ce que cela se sache car nous risquons de nous faire réquisitionner”. Mais qui sont ces gens ?https://t.co/QlMWejGesU#LaPoste pic.twitter.com/viuT0eomTs — fédération Sud PTT (@fdSudPTT) April 6, 2020

Contacté par RTL, Yann Le Merrer, membre du bureau fédéral Sud PTT, affirme que la direction du groupe a affirmé que ces masques étaient stockés pour protéger les postiers mais qu'il ne fallait surtout pas communiquer sur ce chiffre pour qu'ils ne se fassent pas réquisitionner par l'État, alors même que «les guichetiers sont loin d'être équipés».

La Poste, contactée par nos confrères d'RTL, ne confirme pas le chiffre avancé par le syndicat et juge cette polémique «ridicule». Selon elle, ce stock de masques est un sujet dont sont au courant depuis longtemps les autorités, au motif de son statut d'opérateur d'importance vitale pour l'État.

Un stock de masques constitué à l'époque

A l'époque de l'arrivée de la grippe H1N1, un stock de masques avait bel et bien été constitué, dans le but de protéger les employés, et la plupart d'entre eux étaient toujours utilisables début 2020. Une grande partie de ces masques aurait déjà été distribuée, affirme le groupe.

Yann Le Merrer affirme à RTL que des unités sont bien arrivées dans certains centres mais que tous n'ont pas été encore pourvus en raison des difficultés d'acheminement provoquées par la réorganisation du réseau. Pour lui, ces masques n'auraient pas dû être envoyés par «les circuits traditionnels».

Pour sa défense, La Poste assure avoir fait des dons réguliers, et affirme que la moitié des stocks prévus pour avril est déjà répartie sur le territoire et qu'il prépare la répartition de l'autre moitié.