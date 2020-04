Les Français sortent en moyenne 2 fois par semaine et ne sont pas déprimés, selon un sondage

Confinés mais pas déprimés. Les Français sortent en moyenne 2,4 fois par semaine et ne sont pas déprimés par le confinement. C'est le résultat d'un sondage publié ce mardi.

Un faible pourcentage des sondés a admis sortir chaque jour (7%), d'après cette enquête réalisée par Odoxa-CGI pour Franceinfo et France Bleu. Elle révèle également que la tranche d'âge comprise entre 50 et 64 ans est celle qui sort le plus souvent.

L'achat de courses de première nécessité (74%) est, de loin, le premier motif de sortie des Français, devant la promenade d'un animal, le sport ou pour se dégourdir les jambes (24%), devant la sortie pour raisons professionnelles (16%).

L'étude révèle aussi que deux fois plus de Français ont une activité physique ou sportive depuis le confinement. Ils sont maintenant 56% à déclarer en pratiquer une.

Les cours à distance donnent satisfaction

L'enquête apporte aussi des réponses sur le moral des Français. Et il semble plutôt bon. Trois quarts (75%) ont déclaré ne pas se sentir déprimés et une bonne majorité (57%) n'est ni stressée ni anxieuse.

Au contraire, les sondés ont affirmé profiter du confinement pour passer des bons moments en famille (85%). Il est à préciser que les parents qui vivent dans un 30m2 ou moins et/ou en banlieue défavorisées trouvent leurs enfants plus nerveux.

Enfin, les parents sont statisfaits du système de cours à distance mis en place par l’Education nationale. En effet, 68% des sondés ont jugé le dispositif de bonne qualité.

Cette enquête a été réalisée sur Internet, entre le 25 et le 30 mars, par Odoxa-CGI pour Franceinfo et France Bleu sur un échantillon de 3.004 Français représentatif de la population et âgés d’au moins 18 ans.