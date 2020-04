Pédopornographie : Christian Quesada condamné à trois ans de prison ferme

Le verdict est tombé. Christian Quesada a été condamné, ce mercredi 8 avril, à trois ans de prison ferme et à cinq ans de suivi socio-judiciaire, pour corruptions de mineures et détention ainsi que pour diffusion d'images pédopornographiques.

«En cas de non-respect du suivi, il devra effectuer trois années de prison supplémentaires.», rapporte Le Progrès, présent au Palais de Justice.

Christian Quesada, qui encourait jusqu'à sept ans de prison, a été reconnu coupable de corruptions de mineures entre 2017 et 2019 mais aussi pour détention et diffusion d'images pédopornographiques avec la circonstance aggravante de l’utilisation d’un réseau de communications électroniques.

lâché par son avocat

L'ancien champion du jeu télévisé «Les 12 Coups de midi», a été lâché par son avocat à quelques heures de l'audience. Me Christophe Camacho a en effet révélé à nos confrères qu'ils avaient des désaccords «sur la manière d'aborder le dossier».

L'homme de 55 ans a été jugé à huis clos et par visioconférence depuis la prison, où il est incarcéré en détention provisoire depuis mars 2019, par le tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse, dans l'Ain.

Pour rappel, cette affaire a commencé en 2017 après la plainte d'une jeune fille mineure qui expliquait avoir dialogué sur Internet avec une personne se faisant passer pour une adolescente, dans le but d’obtenir des photos dénudées.

Après être remontés jusqu’à Christian Quesada, les enquêteurs ont ensuite retrouvé sur ses ordinateurs plus de 30.000 images et 1.077 vidéos compromettantes de mineurs et d'enfants subissant des viols et agressions sexuelles, qu'il échangeait avec d'autres internautes.

Déjà condamné en 2002 pour exhibition sexuelle et en 2009 pour détention et consultation d'images pédopornographiques, Christian Quesada a alors reconnu les faits. A la suite de la médiatisation de cette première affaire, d’autres jeunes femmes se sont manifestées et ont porté plainte contre lui.

Père de deux enfants, le quinquagénaire a en revanche bénéficié d'un non-lieu après avoir été accusé d’agression sexuelle par une jeune femme.