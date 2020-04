Pédopornographie : Christian Quesada sera jugé à huis clos et en visioconférence

Malgré le confinement dû à l’épidémie de coronavirus, le procès pour corruption de mineurs et détention et diffusion d’images pédopornographiques de Christian Quesada, prévu ce mercredi 8 avril, aura bien lieu, mais dans des conditions un peu particulières.

L’ancien champion du jeu télévisé «Les 12 Coups de midi», sera en effet jugé à huis clos et par visioconférence depuis la prison, où il est incarcéré en détention provisoire depuis mars 2019, par le tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse, dans l'Ain, rapporte Le Parisien.

«L'état d'urgence sanitaire explique les conditions particulières et inédites de ce procès», a déclaré une source judiciaire au quotidien régional. Cette affaire a commencé en 2017 après la plainte d'une jeune fille mineure qui expliquait avoir dialogué sur Internet avec une personne se faisant passer pour une adolescente, dans le but d’obtenir des photos dénudées.

jugé pour cinq infractions

Après être remontés jusqu’à Christian Quesada, les enquêteurs ont ensuite retrouvé sur ses ordinateurs plus de 30.000 images et 1.077 vidéos compromettantes de mineurs et d'enfants subissant des viols et agressions sexuelles, qu'il échangeait avec d'autres internautes.

Déjà condamné en 2002 pour exhibition sexuelle et en 2009 pour détention et consultation d'images pédopornographiques, Christian Quesada a alors reconnu les faits. A la suite de la médiatisation de cette première affaire, d’autres jeunes femmes se sont manifestées et ont porté plainte contre lui.

Père de deux enfants, Quesada sera jugé pour cinq infractions de corruption de mineures survenues entre 2017 et 2019. L'homme de 55 ans, qui en 2016 et 2017 avait enchaîné près de 200 participations aux «12 Coups de midi» et avait gagné plus de 800.000 euros, comparaîtra également pour la possession et la diffusion de ses fichiers prohibés, avec la circonstance aggravante de la récidive.

Le quinquagénaire a en revanche bénéficié d'un non-lieu après avoir été accusé d’agression sexuelle par une jeune femme.