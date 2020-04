Sceaux, première ville de France où le masque est obligatoire

Le maire UDI de Sceaux (Hauts-de-Seine) Philippe Laurent, en banlieue parisienne, a pris un arrêté obligeant les habitants de plus de 10 ans à se couvrir le nez et le visage avant de sortir, à compter du mercredi 8 avril.

Plus précisément, la mairie oblige au port d'un masque artisanal, d'une écharpe ou d'un foulard, «à défaut d'un masque chirurgical ou d'un masque FFP2». «Si on n'a pas de masque on peut faire autre chose, c'est mieux que rien», précise Philippe Laurent.

Les contrevenants écoperont d'une amende de 38 euros en cas de non respect de l'arrêté municipal.

Le masque «ne peut pas être inutile»

L'édile se base sur plusieurs avis scientifiques pour justifier sa décision, notamment celui de l'Académie de médecine qui a jugé vendredi 3 avril qu'un masque «grand public» devrait être rendu obligatoire pour les sorties pendant et après le confinement.

Il regrette également «l'erreur» du gouvernement qui a «fait en sorte qu'on assimile protection et masques : «c'était un problème parce qu'on n'avait pas de masques». «Ils ont été obligés de dire que le masque n'était pas utile, chacun sait que c'est faux. Il n'est peut-être pas utile à 100 %, en tout cas il ne peut pas être inutile. On sait que le virus se transmet à travers les postillons», poursuit Philippe Laurent.

Sa décision a également été précipitée par un «net relâchement sur la question du confinement» ce week-end. «Il y avait un monde fou, les gens se croisaient comme d'habitude et sans masque. Ca m'a un peu énervé et c'est irresponsable», explique-t-il.

L'édile, également secrétaire général de l'Association des maires de France (AMF), espère que cet arrêté, le premier à sa connaissance, agira comme une «incitation morale» auprès des autres maires de France.

Le maire LR de la ville de Nice, Chistian Estrosi, va distribuer des masques en tissu à tous les habitants et rendra leur port obligatoire dans les jours à venir.

Anne Hidalgo, la maire de Paris, pense elle-aussi «qu'il faut aller dans ce sens», a-t-elle indiqué mardi 7 avril sur Franceinfo. Pour cela, «deux millions de masques en tissu vont être offerts aux Parisiens» dans les prochains jours.