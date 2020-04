Confinement, Masques, Décès... Que va annoncer Emmanuel Macron lors de sa prochaine allocution ?

Après ces allocutions du 12 et du 16 mars, Emmanuel Macron va à nouveau s'exprimer devant les Français lundi soir pour aborder la lutte contre l'épidémie de coronavirus. Reste à savoir ce qu'il va leur dire exactement.

Selon l'Elysée, il va intervenir après 20h00, horaire désormais réservé au «clapping» en l'honneur des personnels soignants. Après avoir laissé à plusieurs reprises son Premier ministre Edouard Philippe porter la parole de l'exécutif, le chef de l'Etat devrait aborder plusieurs aspects importants de la crise actuelle.

Le confinement

Comme l'a annoncé Edouard Philippe ce mardi à l'Assemblée, «l'heure du confinement va durer». Prévue pour le moment jusqu'au 15 avril, la mesure instaurée le 17 mars dernier sera bel et bien rallongée, a annoncé l'Elysée. Sans pour autant dire jusqu'à quand.

Après avoir parlé, trop tôt selon certains, de déconfinement, le président devrait donc donner la durée de cette prolongation. Il pourrait en outre en profiter pour rappeler aux Français l'importance de ce dispositif, malgré l'arrivée des beaux jours, tant que le pic de l'épidémie n'est pas encore passé.

La situation sanitaire

Car alors que le pays est entré dans sa quatrième semaine de confinement, «nous ne sommes pas encore au pic épidémique», a martelé ce mardi le ministre de la Santé Olivier Véran.

Mardi soir, la France a passé la barre des 10.000 morts dus au coronavirus, dont 7.091 dans les hôpitaux. Une situation loin de s'améliorer puisque les 24 heures entre lundi et mardi ont vu un des pires bilans quotidiens, avec 597 morts.

Le port du masque

Après de longues semaines à assurer que le port du masque n'était pas recommandé, le gouvernement a changé de posture ces derniers jours. Sans pour autant rendre obligatoire cette protection.

«La question de savoir si, à terme, il faudra proposer, inciter, voire contraindre le port d'un masque en population générale, cette question-là est ouverte», a fait savoir ce mardi à l'Assemblée Olivier Véran, qui a assuré qu'1,6 milliard d'unités avaient toutefois été commandées.

Emmanuel Macron est donc attendu par les Français pour clarifier la situation et la position du gouvernement.

Philippe Juvin : «Il faut mettre un masque quand on sort de chez soi» #Punchline pic.twitter.com/rHJwtVRlfE — CNEWS (@CNEWS) April 7, 2020

Les municipales

«La décision d'organiser ou non le deuxième tour [des municipales] le 21 juin sera prise le 23 mai à l'issue d'un rapport qui permettra de dire à ce moment-là s'il est possible de l'organiser», a affirmé Edouard Philippe le 2 avril. Vu la situation sanitaire du pays, qui ne semble pas sur le point de s'arranger dans l'immédiat, un report semble plus que probable.

Un second tour en octobre a déjà été évoqué, mais cela pourrait bien être encore plus tard. L'hypothèse d'une fin de scrutin en mars 2021, en même temps que les régionales et les départementales, fait en effet de plus en plus son chemin. Une décision qui pourrait dès maintenant être entérinée par Emmanuel Macron.

Quoi qu'il arrive, nul doute que cette nouvelle intervention devrait être à nouveau très suivie. Le 16 mars dernier, 35,3 millions de téléspectateurs avaient regardé le chef de l'Etat annoncer l'entrée en vigueur du confinement.