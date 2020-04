Cotton Bird : créateur de faire-part de naissance et mariages

Vous attendez un heureux événement et vous souhaitez le faire partager à un maximum de vos proches ? Grâce aux solutions de faire-part de chez Cotton Bird, vous disposez à tout moment d’une création design entièrement personnalisée, sur du papier de qualité. Le tout réalisé par une équipe de passionnés. Retour sur une réussite locale permise par une équipe de passionnés.

Quelques mots sur la société de papeterie Cotton Bird

La société de papeterie Cotton Bird est spécialisée dans la réalisation de faire-part de qualité à destination d’un large public désireux d’immortaliser un heureux événement, comme un mariage ou une naissance. Elle est installée au cœur de la commune de Saleilles, en région Occitanie. Son environnement de travail privilégié, entre mer et montagne, contribue à renforcer le dynamisme et la motivation de ses collaborateurs au service d’une clientèle toujours plus exigeante.

Quelle est la ligne éditoriale de l’entreprise ?

Pour immortaliser les plus beaux moments de votre vie, Cotton Bird s’évertue à faire transparaître dans chacune de ses productions une image de tendresse et de douceur. De cette façon, les futurs mariés de même que les jeunes parents repartent avec un objet unique, susceptible d’être décliné en une multitude de produits assortis. Un seul mot d’ordre pour la société : paraître chaleureux et convivial en toute circonstance.

Une ambition de qualité au service de vos plus beaux moments

Toute la production est réalisée en interne, de façon à disposer d’un contrôle maximum sur la qualité. Cette ambition au service d’une clientèle toujours plus exigeante permet ainsi à l’entreprise d’atteindre plusieurs marchés européens, tels que la France mais aussi l’Allemagne, les Pays-Bas et l’Espagne. En résumé, Cotton Bird conçoit pour vous bien plus qu’un simple faire-part de naissance, mais aussi un véritable objet de qualité que vous aimeriez conserver toute votre vie.

Quels sont les atouts de la marque ?

Pour la réalisation de vos faire-part, Cotton Bird met à votre disposition un savoir-faire 100% français. A chaque instant, l’entreprise soumet à ses clients des modèles ainsi que des collections au plus près de la mode et des tendances. Chaque création fait l’objet d’une attention unique, par une équipe de créatrices soucieuse du moindre détail.

La qualité du papier est probablement ce qui distingue encore davantage la marque : le choix est ici réalisé selon une politique éco-responsable ainsi qu’une gestion durable des ressources naturelles, tout en maintenant des finitions de qualité.

Outre la réalisation de faire-part de naissance et de mariage, nous réalisons également à votre intention des produits de baptême et de communion, ainsi que la conception de cartes de vœux pour les fêtes de fin d’année.