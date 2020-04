Pour la première fois en France, dix mois consécutifs ont été plus chauds que la normale

Cela fait dix mois, et un mai 2019 particulièrement frais, que la France enregistre des températures moyennes plus chaudes que la normale, a indiqué ce mercredi 8 avril Météo France. Il s’agit d’une première dans l’Hexagone.

Le record de 2018, neuf mois consécutifs plus doux qu’habituellement, est donc battu. Et le phénomène semble s’inscrire dans un contexte de réchauffement plus global, puisqu’en 2017, les relevés avaient montré des températures plus chaudes que la normale sur sept mois d’affilés.

Dans le détail, de juin 2019 à mars 2020, le thermomètre a en moyenne affiché un mercure plus élevé de 1,72 °C, révèle Météo France. L’hiver dernier a été très «chaud», avec des températures dépassant de deux degrés les normales (calculées sur la période 1981-2010) pour décembre et janvier, et même de trois degrés pour février.