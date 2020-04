Bricolage, fleuristes, restauration rapide… Plusieurs magasins rouvrent malgré l’épidémie

Du jardinage au bricolage, en passant par la restauration rapide, plusieurs magasins ont rouvert malgré l’épidémie de coronavirus, mais sous conditions sanitaires strictes.

Quinze restaurants McDonald's, trois en région parisienne et douze dans l'ouest de la France, sont partiellement ouverts, en drive et pour la livraison à domicile, pour tester un guide de bonnes pratiques validé auparavant par un comité scientifique composé d'experts en infectiologie et virologie, etvisant à renforcer les mesures sanitaires.

Si cette période de test est concluante, le géant du hamburger envisage la réouverture d’une trentaine de restaurants sur la base du volontariat.

La chaine de fast-food KFC a également indiqué sur son site internet que certains de ses restaurants ont rouvert leurs services de drive et de livraison à domicile sans contact.

Le groupe précise que les surfaces sont désinfectées toutes les 30 minutes et dit avoir imposé une distance de sécurité entre ses employés, qui se lavent les mains toutes les 30 minutes minimum.

Brico dépôt, interflora, Leroy merlin...

Pour permettre aux Français d'accéder à des produits de première nécessité et de dépannage, plusieurs enseignes de bricolage ont également repris du service.

Dans un premier temps le gouvernement avait classé les magasins de bricolage dans les «commerces non essentiels». Mais depuis l'arrêté publié le 16 mars au Journal officiel, les «commerces de détail de matériaux de construction, quincaillerie, peintures et verres en magasin spécialisé», proposant donc du petit outillage et des produits de dépannage pour du bricolage d'appoint, peuvent rester ouverts.

Parmi les magasins concernés, on retrouve notamment Leroy Merlin, qui mise sur le drive avec un retrait de marchandise sans contact sur les parkings de certains de ses magasins. Au total, plus de 6.000 produits de première nécessité et de dépannage sont disponibles en retrait magasin.

Tout comme Castorama et Brico Dépôt, qui proposent également un service de livraison à domicile depuis le début de la crise. «Nous avons pris toutes les mesures nécessaires pour éviter tout contact entre clients et collègues ainsi qu’entre nos collègues eux-mêmes», assure Brico Dépôt sur son site internet.

De leur côté, les pépiniéristes et horticulteurs peuvent proposer des semences et des jeunes pousses destinées au potager, la vente de ces produits étant désormais considérée comme un achat de «première nécessité».

Enfin, le réseau Interflora a annoncé une reprise progressive de son activité sur la base du volontariat. «Il existe une demande locale et internationale pour la fleur coupée et les plantes, pour les besoins du deuil, de l’achat pour soi, et de la transmission florale», a indiqué la chaîne de fleuriste dans un communiqué.