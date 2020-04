Coronavirus : la région Grand Est va acheter ses tests

La région Grand Est a constitué jeudi une société pour être en mesure d'acheter plusieurs millions de tests sérologiques au Covid-19 destinés à rendre possible le déconfinement, a-t-on appris jeudi auprès de la collectivité.

La commission permanente du conseil régional, réunie jeudi, a voté la création d’une société d’économie mixte (Sem) pour l'acquisition d’un stock de tests sérologiques destinés aux territoires du Grand Est, a indiqué à l’AFP Alexandre Mora, directeur de cabinet de la collectivité.

Le capital de la Sem, d’un montant de 10 millions d’euros, sera réparti entre la Région (51%, soit 5,1 millions d’euros), la Banque des territoires, le groupe bancaire Crédit mutuel et d’autres collectivités du Grand Est qui souhaiteront la rejoindre, a précisé M. Mora.

Baptisée «Dynamise», la société serait «en capacité» d’acquérir plusieurs millions de tests aux sociétés les commercialisant dès le début de la semaine prochaine, dès lors que «nous aurons la certitude de leur efficience», a complété M. Mora. Le «chiffre précis» des commandes pourrait alors être déterminé, a-t-il ajouté.

La confirmation de l’efficacité des tests par les autorités sanitaires pourrait intervenir ce week-end.

Selon l’élue strasbourgeoise (PS) Catherine Trautmann, deux millions de tests ont été «pré-commandés» auprès de la société Biosynex d’Illkirch-Graffenstaden (Bas-Rhin).

La direction de Biosynex avait indiqué en début de semaine être en mesure de commercialiser d’ici à fin avril 2 à 3 millions de tests sérologiques à détection rapide (en dix minutes) produits par un partenaire chinois, tout en déclarant «rester dans l’attente des directives gouvernementales».

Ancienne ministre de la Culture et tête de liste socialiste aux municipales à Strasbourg, Catherine Trautmann est à l’origine d'une «task force» d’élus et d'entrepreneurs qui a appelé à l'achat massif de tests sérologiques et à faire «de l’Alsace et de ses territoires voisins» le pilote d’un dépistage «à grande échelle» de la population, afin de pouvoir envisager le déconfinement.

Dans un communiqué diffusé jeudi, cette task force se «réjouit que cet appel ait été entendu» et aboutisse à la mise en place de «circuits courts régionaux». Elle «invite l’Etat à (lui) emboîter le pas».

«Si notre démarche est probante, elle peut servir ailleurs, dans les régions également fortement touchées par l’épidémie de Covid-19 comme l’Ile-de-France et les Hauts-de-France», a dit Mme Trautmann à l’AFP.

L’initiative de la région Grand Est votée jeudi a été lancée «avec l'assentiment de l’Etat», a tenu à préciser M. Mora.