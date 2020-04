Plus de 11.000 offres d'emplois à pourvoir dans les «secteurs essentiels»

Le ministère du Travail et Pôle emploi ont lancé, jeudi 2 avril 2020, la plateforme «Mobilisation emploi» recensant les offres disponibles dans les secteurs essentiels pour répondre à la crise sanitaire.

De nombreux métiers ayant attrait à la santé, l’aide à domicile, l’agriculture, l’agro-alimentaire, les transports, la logistique, l’énergie et les télécommunications sont concernés.

Une semaine après son lancement le jeudi 2 avril 2020, la plate-forme propose plus de 11.000 postes respectant les contraintes de protection des salariés face au Covid-19. Ces offres, avec les coordonnées du recruteur, sont mises en ligne sur le site www.mobilisationemploi.gouv.fr.

Les travailleurs en chômage partiel concernés

Pour assurer leurs activités et la continuité économique du pays, certaines entreprises ont besoin de renfort. Elles proposent donc des contrats courts allant de quelques jours à quelques mois, mais également des CDI.

Ces offres sont accessibles aux demandeurs d'emploi inscrits ou non à Pôle emploi et aux travailleurs en chômage partiel, comme l'indique France Bleu. Par exemple, un employé de chez Zara, enseigne qui a été contrainte de fermer car non nécessaire à la vie du pays, peut ainsi se retrouver à travailler chez Monoprix pour apporter son aide et éviter à son employeur de demander l'aide de l'Etat pour le payer en chômage partiel.

Avant toute chose, les candidats sont invités à vérifier qu’ils ne relèvent pas de la liste des personnes «à risque» incitées à rester chez elles.

Lorsqu’ils déposent une offre sur la plate-forme, tous les employeurs s'engagent à assurer les mesures de protection contre le Covid-19 pour leurs futurs employés.

Un conseiller Pôle emploi appelle l'employeur dès que ce dernier dépose une offre pour vérifier qu'il respecte bien les consignes sanitaires.