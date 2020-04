Confinement : les promenades avec des chiens en hausse de 40 %

Réunis 24h/24 avec leurs maîtres adorés, nos amis à quatre pattes sont finalement ceux qui profitent le plus du confinement.

Alors que l'attestation de déplacement dérogatoire autorise à sortir avec son chien pour lui faire faire ses besoins quotidiens, une étude révélée cette semaine par Invoxia souligne que les promenades avec les toutous sont en hausse de 40 % durant le confinement.

Cette société française créée en 2010 est spécialisée dans la fabrication de colliers munis d'un GPS afin de ne pas perdre son animal de compagnie. C'est en étudiant les déplacements sur plus de 35.000 journées d'activités (cumulées) comparées avant et après la mise en place du confinement qu'Invoxia a pu mettre en avant cette hausse.

Plus 43 % de câlins

Surtout, leur vie ressemble à de vraies cures de câlins en raison de leur proximité avec leur famille. Les capteurs des colliers qui rendent compte du comportement des chats et des chiens indiquent qu'ils reçoivent 43 % de carresses et de gratouilles de plus par rapport à une semaine normale. Plus amusant, le nombre d'aboiements aurait chuté de 15 %, affirme les données anonymisées recueillies par la société. Cette dernière a mené l'étude entre le 1er février et le 30 mars, à travers neuf pays du continent européen (France, Suisse, Pays-Bas, Allemagne, République Tchèque, Espagne, Belgique, Danemark, Angleterre).