Pascal Obispo adresse un émouvant message de soutien à Christophe

Pascal Obispo a adressé un émouvant message de soutien au chanteur Christophe, actuellement hospitalisé, ce samedi 11 avril, sur Instagram.

L'artiste a tout d'abord partagé le lien d'une vidéo où on peut le voir reprendre le titre culte de Christophe, «Les mots bleus», accompagné de ce dernier dans une émission diffusée sur France 2 en 2006.

«J'envoie quelques mots bleus mais aussi force et courage à mon ami Christophe que j'aime qui lutte dans le coma depuis dix jours», a-t-il ensuite commenté, avec une photo du chanteur.

La famille du musicien de 74 ans a annoncé, ce vendredi 10 avril, qu'il était actuellement en réanimation à Brest.

«Il est toujours intubé sous sédation profonde. Je demande à la presse de ne pas déranger les équipes soignantes et de le respecter lui et sa famille, à savoir sa fille unique et moi-même», a précisé son épouse Véronique Bevilacqua dans un texte court.