Confinement : le beau temps va-t-il durer ?

Après une semaine de beau temps, les températures sont toujours estivales pour le dimanche de Pâques, avec jusqu'à 25°à Biarritz. Elles devraient toutefois tomber dès la fin d'après-midi.

Pour la chasse aux oeufs, le soleil est au rendez-vous, avec 24° à Paris, 19° à Marseille et 17° à Ajaccio. Les températures sont douces en début de journée, avant que l'orage et les averses ne tombent dans les régions atlantiques et le bassin francilien.

Les températures seront plus basses pour le lundi de Pâques, avec 16° à Paris, 15° à Brest et 18° à Nice. Le ciel sera gris et pluvieux dans le Sud-Est avec une moyenne de 15°.

LE RETOUR De la chaleur en fin de semaine

Dès mardi, le soleil fera son retour en France avec 19° à Montélimar, 23° à Bordeaux et 18° à Lyon. Il fera toujours frais dans le Nord de la France, avec 13° à Paris, 10° à Cherbourg et 11° à Strasbourg. La chaleur reviendra en fin de semaine, avec des températures au-delà de 20° sur la presque totalité du territoire. Le week-end prochain s'annonce ensoleillé et orageux. Selon les estimations, il fera aux alentours de 22° à Paris, 23° à La Rochelle et 17° à Perpignan.

La crise du coronavirus complique toutefois les prévisions météo. Les météorologues doivent travailler sans les informations fournies par les avions de ligne, presque totalement à l'arrêt aujourd'hui.