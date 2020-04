Coronavirus : Comment bien laver son masque de protection ?

En papier, tissu, plastique…Sur la Toile, les tutoriels pour fabriquer son propre masque se multiplient. Mais encore faut-il bien l’entretenir et le nettoyer après utilisation pour qu’il soit efficace.

S’il s’agit d’un masque à usage unique, type chirurgical, ou fait maison en papier, il ne peut en aucun cas être lavé pour être réutilisé. Après usage, il faut donc immédiatement le jeter à la poubelle en veillant à toucher uniquement les lanières ou les élastiques, mais jamais la partie extérieure du masque, qui peut être contaminée.

Concernant les masques en matière plastique, comme les visières et les écrans faciaux, il faut «nettoyer les deux faces régulièrement» à l’eau et au savon ou avec un produit désinfectant, «et éviter de porter les mains au niveau du visage sous la visière», précise l’Institut national de recherche et de sécurité (Inrs).

Un lavage à 60°C pour les masques en tissu

Les masques en tissu, quant à eux, doivent être lavés en machine à 60°C avec détergent pendant 30 minutes (cycle coton), après chaque utilisation. Pour éliminer le virus et les bactéries, il est également possible de désinfecter son masque en tissu en le mettant au four pendant 30 minutes à 70°C.

Si on ne peut pas désinfecter immédiatement son masque de protection, il faut le garder dans une boîte hermétique (par exemple une boîte en plastique qui devra être désinfectée avec de l’eau de javel), explique le collectif français Stop postillons sur son site internet.

A noter que le repassage au fer seul n'est pas une méthode suffisante pour éliminer le virus. Il est possible d'utiliser un fer à repasser ou à vapeur pour l'entretien de son masque, afin de retirer des éventuels plis, mais le repassage ne peut en aucun cas se substituer au lavage en machine, rappelle l'Association de normalisation (Afnor).