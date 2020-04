Coronavirus : qui va bénéficier de l'«aide exceptionnelle» pour les plus démunis ?

Dans son allocution du 13 avril, Emmanuel Macron a demandé au gouvernement le versement d'«une aide exceptionnelle aux familles les plus modestes avec des enfants», ainsi qu'aux «étudiants les plus précaires vivant parfois loin de leurs familles, en particulier lorsque celles-ci viennent d’outre-mer».

Pour l'instant, aucune annonce officielle n'a encore été communiquée. Il faudra attendre mercredi 15 avril pour en connaître exactement les contours : «dès mercredi, le conseil des ministres décidera des moyens financiers nouveaux et le gouvernement apportera toutes les réponses nécessaires chaque fois qu’il le faudra», a prévu le chef de l'Etat.

Cette réponse financière fait suite à une demande des associations mobilisées depuis le début du confinement. Elles ont alerté le président de la République sur la situation sur le terrain. «Nos bénévoles voient arriver des personnes qu’ils n’aidaient pas auparavant : des couples bi actifs à temps partiel par exemple et qui complétaient leurs revenus par des petits boulots déclarés ou non», s'est émue la présidente du Secours Catholique-Caritas France, Véronique Fayet, dans le JDD.

L'association a lancé en ligne un appel au président de la République pour le versement d'une aide de 250 euros par mois et par personne «à tous les allocataires de minima sociaux, aux jeunes précaires et aux familles bénéficiaires de l’allocation de rentrée scolaire».

UNE AIDE POUR 7 MILLIONS DE FRANÇAIS ?

Florent Guéguen, le directeur de la Fédération des acteurs de la solidarité (FNARS), a lui pris l'exemple, sur France Info, «des personnes sans domicile fixe qui, aujourd'hui, n'accèdent plus à l'alimentation du fait de fermeture de centres de distribution d'aide alimentaire» et «des familles modestes, qui avaient l'habitude d'envoyer leurs enfants à la cantine, souvent gratuite ou à très bas tarif, et qui, aujourd'hui, du fait de la fermeture des écoles, ont des charges supplémentaires en terme d'alimentation».

En conséquence, il a vu dans la promesse du chef de l'Etat, «un premier pas». «Pour nous, c'est une aide qui doit aller à tous les précaires et qui doit toucher environ 7 millions de personnes, c'est à dire 11 % de la population française», a-t-il ajouté.