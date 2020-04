Lyon : un homme écope de plusieurs amendes pour avoir voulu faire du jet ski en plein confinement

Une sortie tombée à l'eau. Alors qu'il s'apprêtait à sortir en jet ski avec deux amis sur les bords du Rhône en plein confinement, lundi 13 avril, un homme a été contrôlé par la brigade nautique de Lyon et a écopé de plusieurs amendes.

Comme l'explique la presse locale, dont le quotidien Le Progrès, les faits se sont produits au niveau de la commune de Pierre-Bénite, un secteur particulièrement surveillé par les agents puisqu'ils y avaient déjà pris un plaisancier en infraction aux règles du confinement, il y a quelques jours.

L'homme, dont ni l'âge, ni l'identité n'ont été dévoilés, était non seulement dehors sans aucune raison valable, mais ne disposait pas, non plus, du permis bateau.

Quatre infractions au total

L'embarcation était par ailleurs dépourvue d’immatriculation et sa vignette n’était pas non plus à jour. Et, pour finir, aucune redevance n'avait été payée pour l'engin.

Résultat : l'individu a été verbalisé pour quatre infractions. Il devra payer plusieurs centaines d'euros, dont le montant précis reste à établir par le tribunal. Ses deux collègues ont également écopé d’amendes pour violation des mesures de confinement.

Interrogé ce mardi 14 avril sur france inter, Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, a indiqué que les forces de l'ordre ont, à ce jour, procédé à plus de 11,8 millions de contrôles partout en France, «des arrondissements chics de Paris comme dans les quartiers d’autres villes de province, dans la campagne et sur les plages», lesquelles ont établi 704.000 infractions relevées depuis le 17 mars.