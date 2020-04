Avec le confinement, les fabricants de puzzles sont submergés par la demande

Après les pâtes, le papier toilette ou encore la farine, les confinés ont également leurs réserves de jeux, et notamment de puzzles. Ce jeu de patience connaît depuis le début du confinement un véritable regain d'intérêt.

Comme le prouve la publication récente du Premier ministre australien, Scott Morrison. Ce dernier a même déclaré que le puzzle était «une activité essentielle» et a autorisé la population à sortir pour en acheter.

Is your family working on a #puzzle together? Australian Prime Minister Scott Morrison considers jigsaw puzzles as an essential tool for getting through quarantine: https://t.co/PZqaFPcPlS #toynews #toyindustry pic.twitter.com/DfzmDi7kx7

Du côté des fabricants, c'est la course pour répondre à la demande. «La ruée sur les puzzles est en train de transformer ce loisir tranquille : la demande dépasse les niveaux atteints à Noël et les entreprises se retrouvent sous pression», explique le New York Times.

They're made of cardboard, require no batteries, and they're a great way to kill time. As jigsaw puzzles soar in popularity amid the coronavirus pandemic, we visited a factory that is making them as fast as it can. https://t.co/Bfy46IFv9O

— The New York Times (@nytimes) April 8, 2020