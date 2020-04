Incendie de Notre-Dame de Paris : un an après, revivez la soirée minute par minute

La cathédrale de Notre-Dame de Paris porte aujourd'hui encore les stigmates de cette terrible nuit du 15 avril 2019. Un an après l'incendie, une immense grue à l'arrêt remplace la flèche gothique de la cathédrale, encore prise au piège dans son échafaudage.

Un an après jour pour jour, nous vous proposons de revivre cette soirée.

18h18

Lundi, premier jour de la Semaine sainte, un signal rouge s'allume dans le local de sécurité de la cathédrale, installé dans le presbytère. Impossible, à ce stade, pour l'agent d'interpréter cette alarme. Un agent envoyé pour vérifier les toits de la sacristie ne remarque rien d'anormal.

Cette première alerte reste sourde.

18h30

L'alarme incendie se déclenche de nouveau. Il est déjà trop tard. La charpente médiévale de la cathédrale brûle.

18h51

Plus d'une demi-heure après le premier signal d'alerte, la caserne des pompiers de la rue du Cardinal-Lemoine (5e arr.) est appelée. La fumée déjà très épaisse s'échappant de la charpente est visible de l'extérieur de la cathédrale.

19h06

Les premières images de l'incendie de Notre-Dame et de la fumée qui s'en échappe, circulent sur les réseaux sociaux. Les flammes rongent la base de la flèche gothique.

Le feu a Notre Dame pic.twitter.com/CLQYvu0KGy — Eric Coursin (@ecoursin) April 15, 2019

19h21

Le feu dévore la toiture de Notre-Dame. Depuis les fenêtres de son bureau à l'Hôtel de ville, la maire de Paris Anne Hidalgo tweete pendant que des dizaines de camions de pompiers tentent de sécuriser la zone. Avec la Préfecture de police , elle demande aux Parisiens et touristes d'éviter les alentours du bâtiment.

Notre-Dame de #Paris I Incendie en cours. Évitez le secteur et facilitez le passage des véhicules de secours et d'intervention de la @prefpolice. — Préfecture de Police (@prefpolice) April 15, 2019

Un terrible incendie est en cours à la cathédrale Notre-Dame de Paris. Les @PompiersParis sont en train de tenter de maîtriser les flammes. Nous sommes mobilisés sur place en lien étroit avec le @dioceseParis. J'invite chacune et chacun à respecter le périmètre de sécurité. pic.twitter.com/9X0tGtlgba — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) April 15, 2019

19h28

La flèche s'est transformée en véritable torche. Le président des Etats-Unis Donald Trump suggère par un tweet de faire appel aux «flying water tankers», soit des canadairs.

So horrible to watch the massive fire at Notre Dame Cathedral in Paris. Perhaps flying water tankers could be used to put it out. Must act quickly! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 15, 2019

19h47

Les pompiers sécurisent la zone et essayent de s'approcher au plus près du feu. Ils commencent à intervenir sur et au sein de l'édifice religieux. La flèche de l'architecte Viollet-le-Duc est presque entièrement consumée.

19h50

A quelques minutes de son allocution aux Français, le président Emmanuel Macron prend la décision de la reporter. Il devait annoncer à 20 heures une série de mesures prises après le grand débat et la crise des «Gilets jaunes».

Il décide de se rendre sur place, au chevet de Notre-Dame.

19H53

Les pompiers présents dans l'édifice ont ordre de se replier. Des renforts arrivent de toute la région parisienne. Au total, 600 pompiers seront engagés.

19H57

Un bruit assourdissant. Le flèche se brise sur sa partie supérieure et s'écroule sur la nef. Des particules de bois calcinés volent dans le ciel de Paris, immortalisées par les Parisiens regroupés autour de la cathédrale.

La flèche de Notre-Dame vient de s'effondrer sous les exclamations horrifiées des gens #NotreDame pic.twitter.com/kfLNt7rhsZ — Wladimir Garcin-Berson (@vladogb) April 15, 2019

20h05

Au moins deux pompiers de Paris ont atteint le 2e étage de la cathédrale, mais ils ne peuvent rejoindre le foyer entre les deux tours, afin d'évaluer la situation et la stabilité du bâtiment, toujours en proie aux flammes.

#NotreDame Du pied de la cathédrale, on aperçoit des pompiers, montés au deuxième étage, qui ne peuvent toutefois atteindre le foyer sur le toit, entre les deux tours — Raphaelle Bacqué (@RaphaelleBacque) April 15, 2019

20h07

La toiture est perdue. Il faut désormais enrayer l'avancée des flammes qui lèchent le beffroi nord, où se trouvent huit cloches pesant chacune entre 780 kg et 4 tonnes. Deux bourdons, dont le plus gros pèse 13 tonnes, sont également dans la tour sud.

Si les poutres et madriers cèdent, les cloches chuteront, emportant la voûte. Ce sera probablement la fin de Notre-Dame, avec possiblement des victimes.

20h15

Les pompiers tentent de sauver ce qui peut encore être sauvé et «laisser sa part au feu» . La «bataille des beffrois» est lancée. Un commando d'une vingtaine de pompiers est organisé pour retourner à l'intérieur dans la tour nord, sans aucune garantie pour leur sécurité.

#NotreDame #Paris Plein soutien aux sapeurs-pompiers @PompiersParis en cours d'intervention sur le dramatique incendie de Notre-Dame. Tous les moyens sont engagés à l'exception des avions Canadair techniquement inadaptés pour éteindre ce type d'incendie. — Sécurité Civile Fr (@SecCivileFrance) April 15, 2019

20h20

Sur Twitter, le chef de l'Etat Emmanuel Macron est «triste de voir brûler cette part de nous» et souligne «l'émotion de toute une nation». «Une pensée» est adressée à «tous les catholiques» et pour «tous les Français».

Notre-Dame de Paris en proie aux flammes. Émotion de toute une nation. Pensée pour tous les catholiques et pour tous les Français. Comme tous nos compatriotes, je suis triste ce soir de voir brûler cette part de nous. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 15, 2019

20h32

Le procureur de la République de Paris, Rémy Heitz, tient un point presse. Pour lui, il est «trop tôt» pour déterminer l'origine du sinistre et indique que la direction de la police judiciaire a été saisie.

20h40

La Mairie de Paris s'organise pour accueillir les habitants de l'Île de la Cité, évacués par précaution, à la Halle des Blancs Manteaux.

Incendie Notre Dame de Paris : Tous les axes de l’île de la Cité sont fermés. La Ville de Paris a ouvert la Halle des Blancs Manteaux pour les riverains de l’Ile. — Paris (@Paris) April 15, 2019

20H47

Le maire de Londres Sadiq Khan réagit sur Twitter et évoque des «scènes déchirantes». «Londres est dans la tristesse avec Paris aujourd'hui, et dans l'amitié toujours», écrit-il.

Heartbreaking scenes of Notre Dame cathedral in flames.





London stands in sorrow with Paris today, and in friendship always. #NotreDame pic.twitter.com/jc6z0Oc2P3 — Sadiq Khan (@SadiqKhan) April 15, 2019

21h01

La Tour nord de la cathédrale est touchée. Le feu s'y propage.

#notreDame le feu a maintenant gagné la tour de gauche pic.twitter.com/XLdLd824Gy — Raphaelle Bacqué (@RaphaelleBacque) April 15, 2019

21H08

Des Parisiens réunis autour de la cathédrale organisent une prière collective et entonnent des chants religieux s'élèvent des rues adjacentes de Notre-Dame, toujours en proie au feu.

Rive gauche, face à #NotreDame de #Paris, une soixantaine de personnes prient pic.twitter.com/Nmcomvsg7e — Aubin Laratte (@laratteaubin) April 15, 2019

Rive gauche, face à #NotreDame de #Paris, une soixantaine de personnes prient pic.twitter.com/Nmcomvsg7e — Aubin Laratte (@laratteaubin) April 15, 2019

21h30

À 21 h 30, la situation semble désespérée. Les pompiers mettent au point une opération de la dernière chance : envoyer par la tour sud des hommes attaquer le cœur du brasier depuis les coursives, suspendues à près de 230 pieds de haut.

Leur mission: éteindre les feux qui touchent la charpente, arroser préventivement les parties qui ne sont pas en train de brûler et former un rideau d'eau entre le feu de la toiture et le beffroi nord.

Larguer de l'eau sur Notre-Dame n'est pas une option, indique la Direction générale de la Sécurité civile, car cela pourrait détruire le bâtiment.





C'est un "feu difficile", indiquent les pompiers à l'#AFP. Environ 400 d'entre eux sont mobilisés (Intérieur) pic.twitter.com/mXUx2tb0bg — Agence France-Presse (@afpfr) April 15, 2019

A l'arrière du bâtiment une autre bataille se livre: celle du patrimoine. Notre-Dame abrite le «Trésor», composé de nombreux objets d'art et certaines des plus importantes reliques du catholicisme, dont la Sainte Couronne d'épines qu'aurait portée le Christ lors de sa crucifixion, un morceau de la Croix et un clou de la Passion.

21h40

La rosace de Notre-Dame est à son tour en danger. Les flammes s'en approchent dangereusement.

21h45

L'organisation des Nations-Unies pour la culture (Unesco), en la personne de sa directrice générale Audrey Azoulay, se tient aux «côtés de la France pour sauvegarder et réhabiliter ce patrimoine inestimable».

Immense émotion devant le dramatique incendie à la cathédrale #NotreDamedeParis, inscrite au #Patrimoine mondial depuis 1991. L’#UNESCO suit de près la situation et se tient aux côtés de la France pour sauvegarder et réhabiliter ce patrimoine inestimable. — Audrey Azoulay (@AAzoulay) April 15, 2019

21h59

Le Premier ministre Edouard Philippe réagit sur Twitter. «Notre tristesse est au-delà des mots mais nous sommes encore dans le combat. Ce soir les pompiers se battent, héroïques, contre le feu, pour préserver ce qui peut l'être», écrit-il sur Twitter.

Notre tristesse est au-delà des mots mais nous sommes encore dans le combat. Ce soir les pompiers se battent, héroïques, contre le feu, pour préserver ce qui peut l'être. #NotreDame — Edouard Philippe (@EPhilippePM) April 15, 2019

22h00

Sur Twitter, l'archevêque de Paris, Monseigneur Michel Aupetit, s'adresse aux religieux parisiens. «Prions» et «si vous le souhaitez, vous pouvez faire sonner les cloches de vos églises pour inviter à la prière», écrit-il.

A tous les prêtres de Paris :



Les pompiers se battent encore pour sauver les tours de Notre-Dame de Paris. La charpente, la toiture et la flèche sont consumés. Prions. Si vous le souhaitez, vous pouvez faire sonner les cloches de vos églises pour inviter à la prière. — Mgr Michel Aupetit (@MichelAupetit) April 15, 2019

22h39

Sur Twitter, la Fondation du Patrimoine annonce qu'elle lancera dès le lendemain, mardi 16 avril, une grande collecte «pour que Notre-Dame puisse renaître de ses cendres». Ajoutant que «tous les dons reçus seront intégralement versés au chantier de restauration».

Pour que Notre-Dame puisse renaître de ses cendres nous lançons un appel international. Tous les dons reçus seront intégralement versés au chantier de restauration. https://t.co/QAB3kEZRlq pic.twitter.com/XRIObHFLbW — Fondation du patrimoine (@fond_patrimoine) April 15, 2019

22h45

L'ancien président des Etats-Unis rend hommage à la cathédrale : «Notre-Dame est l'un des plus grands trésors du monde, et nous pensons au peuple de France dans leur temps de chagrin». Ajoutant : «c'est aussi dans notre nature de nous émouvoir quand nous voyons l'histoire perdue, mais c'est aussi dans notre nature de reconstruire pour demain, aussi fort que nous le pouvons».

Notre Dame is one of the world’s great treasures, and we’re thinking of the people of France in your time of grief. It’s in our nature to mourn when we see history lost – but it’s also in our nature to rebuild for tomorrow, as strong as we can. pic.twitter.com/SpMEvv1BzB — Barack Obama (@BarackObama) April 15, 2019

22h59

L'incendie est capté par un drone qui survole le dessus de l'édifice, afin de mieux appréhender l'ampleur des dégâts.

Les images sont impressionnantes. Le coeur de Notre-Dame est rougeoyant dans la nuit.

Selon une image de drône de la police, les 3/4 de la #CathedraleNotreDamedeParis est encore en feu. Seules les deux tours sont pour le moment épargnées. 400 pompiers mobilisés. #Paris #incendie — Alexandre Fremont (@alex_fremont) April 15, 2019

23h50

Les autorités annoncent que le feu est maîtrisé et que les deux tours de Notre-Dame sont hors de danger. La structure globale de la cathédrale est ainsi préservée.

03h30

Peu après 03H30, le feu, bien que pas totalement éteint, est déclaré «complètement maîtrisé». Après près de neuf heures de lutte, d'angoisse et de prière, Notre-Dame est sauvée.

2/2 Après plus de 9h de combats acharnés, près de 400 pompiers de Paris sont venus à bout de l’effroyable l’incendie. 2 policiers et un sapeur-pompier ont été légèrement blessés. pic.twitter.com/re9ZR0KB3W — @PompiersParis (@PompiersParis) April 16, 2019

01h28

Les premières images de l'intérieur de la cathédrale sont diffusées sur les réseaux sociaux. La nef est encombrée de pierres et de poutres noircies. Mais dans les ruines, une croix dorée - comme suspendue - brille encore et une statue de marbre blanc semble elle aussi intacte, immaculée comme le sujet qu'elle représente, La Pietà.