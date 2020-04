Menacé d’une arme, un maire obligé de fuir complètement nu de chez lui

Un scénario complètement fou, qui s’est heureusement bien terminé. Mardi, le maire de Bihorel (Seine-Maritime) a accepté de recevoir chez lui un de ses administrés, pour un sujet d’urbanisme. La situation a complètement basculé lorsque ce dernier a sorti une arme pour le menacer.

Pointant son pistolet vers l’élu, l’homme, âgé de 57 ans, lui a donné l’ordre de se déshabiller complètement. La chose faite, il a alors sorti son téléphone pour le prendre en photo.

Malgré la menace de l’arme, le maire a réussi à s’enfuir de chez lui. «J’ai eu beaucoup de mal, puisqu’il me mettait en joue, j’avais peur qu’il me tire dans le dos», a-t-il raconté à France Bleu. «Mais j’ai réussi à fuir, tout en cassant la clé de ma porte d’entrée. J’ai couru en criant au secours, jusqu’à chez un voisin qui m’a accueilli dans son garage».

Une rancœur vieille de 15 ans

Il en a également profité pour donner des éléments de contexte. Tout d’abord en expliquant avoir accepté d’accueillir son administré à son domicile car la mairie est fermée à cause du confinement. Ensuite en expliquant qu’il connaissait son agresseur depuis au moins quinze ans : «A l’époque, il s’était présenté pour un projet d’urbanisme qui était l’œuvre de sa vie, et que nous n’avions pas réalisé avec lui à cause d’une forte opposition des citoyens. Depuis, il n’a jamais passé outre cet échec».

L’élu a déposé plainte dans la foulée. Son agresseur a été interpellé et placé en garde à vue, qui a été prolongée ce mercredi après-midi. Il s’est avéré après coup que l’arme qu’il a utilisée pour menacer son maire était un pistolet à billes.