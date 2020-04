Prolongation du confinement pour les personnes âgées : à partir de quel âge est-on concerné ?

Le président de la République a annoncé, lundi 13 avril au soir, que le «confinement le plus strict» devait encore se poursuivre jusqu'au lundi 11 mai. Mais si la majorité de la population devrait pouvoir retourner au travail et sortir de son domicile à cette date, ce ne sera pas le cas des personnes âgées. Dès lors, à partir de quel âge est-on concerné ?

S'exprimant face aux Français, confinés chez eux depuis près d'un mois dans le but d'endiguer l'épidémie de coronavirus, Emmanuel Macron a en effet clairement indiqué que «les personnes les plus vulnérables, comme les personnes âgées, celles en situation de handicap sévère, ou atteintes de maladies chroniques, devraient rester confinées même après le 11 mai, tout au moins dans un premier temps».

Si le chef de l'Etat a admis qu'il s'agissait là «d'une contrainte forte», il a néanmoins assuré que cette mesure était prise «pour la protection» des personnes concernées et que le gouvernement allait travailler «à rendre ce temps supportable», tout en prévenant ces personnes qu'il faudrait «se tenir» à ce confinement prolongé, ceci dans «leur intérêt».

Les personnes âgées de 70 ans et plus en première ligne

Concernant les personnes âgées, Emmanuel Macron n'a toutefois indiqué aucun seuil d'âge précis. A ce stade, a-t-il dit, le gouvernement doit présenter «d'ici à quinze jours, un plan pour l'après 11 mai», lequel devrait donc inclure «les détails d'organisation de la vie quotidienne» des Français.

«Le confinement le plus strict doit encore se poursuivre jusqu'au lundi 11 mai», annonce le président de la République Emmanuel Macron pic.twitter.com/rxvn0o2EWr — CNEWS (@CNEWS) April 13, 2020

Néanmoins, et puisque l'exécutif n'a cessé de baser toutes ses décisions sur les avis du Conseil scientifique, il est raisonnable de penser que la prolongation du confinement chez les personnes âgées devrait concerner celles âgées de 70 ans et plus.

Dans une note datée du 30 mars 2020 et mise en ligne sur le site internet du ministère des Solidarités et de la Santé, il est en effet clairement indiqué que «la population des personnes âgées de plus de 70 ans constitue le public le plus vulnérable à l’épidémie de Covid-19», la maladie provoquée par le nouveau coronavirus SARS-CoV-2.

Un confinement prolongé jusqu'à la fin de l'année ?

Une limite d'âge de 70 ans probable donc, mais pas certaine non plus, la décision finale ne devant être prise qu'aux alentours de la fin du mois d'avril. Elle apparaît toutefois comme une «jauge» crédible sur laquelle le gouvernement devrait s'appuyer à quelques années près.

Reste que si cette question d'âge interroge nombre de personnes âgées et leurs proches, une autre inconnue demeure : celle de la durée même de ce confinement prolongé.

Dans une interview récemment accordée au journal allemand Bild, Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, a évoqué, elle, un confinement pour les personnes âgées jusqu'à la fin de l'année.

Une hypothèse qui a suscité partout en Europe de vives inquiétudes, pour ne pas dire une levée de boucliers...