Le remboursement des abonnés Navigo passe à 100 euros

Les abonnés Navigo mensuels et annuels seront remboursés de 100 euros, a indiqué Valérie Pécresse, président d’Ile-de-France Mobilités (IDFM), ce jeudi.

Ce geste comprend le remboursement total du mois d’avril (75,20 euros), auquel s’ajoute «25 euros» (en réalité 24,80 euros) pour atteindre une somme globale de 100 euros.

Si la première partie de la mesure avait été dévoilée dès le mois de mars, la «rallonge» intervient afin «de couvrir toute la période allant jusqu’à la fin du confinement», indique Valérie Pécresse au Parisien.

Les abonnés Navigo Senior et Imagine R pourront recevoir, eux, 12 euros supplémentaires, pour atteindre 50 euros au total. Il est à noter que pour les usagers qui renouvellent leur droit de passage chaque mois, seuls ceux l’ayant fait pendant la période du confinement sont éligibles au remboursement.

un site internet en ligne début mai pour faire sa demande

La présidente d’IDFM, qui est également celle de la région Ile-de-France, a par ailleurs précisé que «le remboursement de 100 euros est aussi un coup de pouce et un signe de reconnaissance à tous ceux qui continuent de se déplacer en ce moment, et qui assurent les fonctions essentielles de notre pays».

La mesure doit être votée vendredi et sera mise en place via une plateforme internet, à l’image de ce qui avait été fait en janvier pour la période de grève contre la réforme des retraites. Son ouverture est espérée avant la fin du confinement, soi début mai, sous une adresse qui n’est pas encore connue. D’ici-là, attention aux faux sites et tentatives d’escroqueries.