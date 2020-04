Nombre de personnes en réanimation, nombre de décès à l'hôpital, régions touchées... Le coronavirus en chiffres et en carte

Le point sur le coronavirus en chiffres. Combien la France compte-t-elle de personnes en réanimation chaque jour ? Combien de décès à l'hôpital depuis le début de l'épidémie ? Quelles sont les régions les plus touchées ?

Réponse avec les chiffres de Santé Publique France.

Nombre de personnes en réanimation par jour

Au 16 avril, la France comptait 6.139 personnes en réanimation pour Covid-19, selon les chiffres de Santé publique France. Observer la courbe permet de comprendre que ce nombre est en baisse depuis le 8 avril. Ce jour-là, 7.019 personnes se sont retrouvées en réanimation ou en soins intensifs, un record depuis le début de l'épidémie.

LEs décès a l'hôpital



Attention, les données présentées ici prennent en compte uniquement les décès liés au Covid-19 qui ont eu lieu à l'hôpital. Les victimes dans les établissements médico-sociaux, dont les Ehpad, et celles qui sont décédées à domicile sont à rajouter à ce triste bilan.

On peut voir également que les hommes sont beaucoup plus touchés que les femmes.

LES REGIONS LES PL​US TOUCHEES

En reprenant les chiffres du nombre de décès et y ajoutant la répartition par régions, on peut constater une inégalité entre les territoires. L'Île-de-France (4.319 décès) et le Grand Est (2.306) sont les deux plus touchés. A noter la répartition suivante dans les Outre-mer : la Guyane et La Réunion ne déplorent aucune victime, Mayotte, la Martinique et la Guadeloupe comptent respectivement 4, 6 et 10 décès.

Les guérisons

Au 16 avril, au total, plus de 32.806 personnes traitées pour le Covid-19 ont quitté l'hôpital. Là aussi, on observe une baisse ces derniers jours, à mettre en lien avec la baisse du nombre de nouveaux cas.