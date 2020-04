Un Français de 18 ans porté disparu en Nouvelle-Zélande depuis plus d'un mois

Une disparition inquiétante. Un jeune Français de 18 ans, Eloi Rolland, est porté disparu en Nouvelle-Zélande depuis le 7 mars dernier. Sa famille se bat pour tenter de le retrouver, mais la crise du coronavirus complique ses efforts.

Pour freiner la propagation du Covid-19, la Nouvelle-Zélande a en effet fermé ses frontières aux voyageurs étrangers mi-mars, empêchant la famille d'Eloi, qui vit à Montpellier, de se rendre dans le pays. «Et la police française a refusé de s'allier à la police locale et à Interpol pour mener des recherches, à cause du coronavirus», déplore à CNews Ségolène Rolland, la cousine d'Eloi.

Malgré le travail de la police d'Auckland, dans le nord du pays, l'enquête est au point mort. Les policiers n'ont en effet que très peu d'éléments à leur disposition. Parmi eux, des images de vidéosurveillance, montrant Eloi prendre un train dans la matinée du 7 mars dans la banlieue d'Auckland, puis sortir d'une autre gare une heure plus tard. C'est la dernière fois qu'il a été vu.

Les données de son téléphone portable indiquent qu'il a ensuite marché jusqu'à la zone côtière de Piha, à 10 km de là, avant que le signal de l'appareil ne soit perdu. Les équipes de recherche fouillent la région depuis le 17 mars, et ont notamment demandé aux riverains de vérifier dans leurs maisons et leurs résidences inoccupées, mais aucune trace d'Eloi.

appel à l'aide

Plus les jours passent, et plus les chances de retrouver l'adolescent «vivant deviennent minces», a admis le sergent-détective Callum McNeill, cité par le site web d'information néo-zélandais Stuff. C'est pourquoi sa famille tente actuellement d'alerter les médias et les pouvoirs publics français, à travers des messages et des photos partagés sur les réseaux sociaux, pour que les recherches s'accélèrent et que davantage de moyens soient mis en œuvre. «On demande à la France de l'aide, une alliance avec la Nouvelle-Zélande», explique Ségolène Rolland au téléphone, reconnaissant que le contexte sanitaire lié au coronavirus n'aide pas.

Et en profite pour rappeler à la France ses engagements. «Mon oncle et ma tante ont écrit une lettre au président de la République. Ils ont eu une réponse, et une conférence par téléphone était censée être organisée entre eux et des responsables politiques, mais il n'y a toujours rien eu à ce jour», regrette-t-elle.

L'hypothèse d'une «mauvaise rencontre»

«On veut savoir ce qu'il s'est passé, on a encore espoir de le retrouver. Le plus dur c'est de ne pas savoir», poursuit-elle. Toutes les pistes sont sur la table, aussi bien du côté de la famille d'Eloi, qui séjournait en Nouvelle-Zélande depuis septembre 2019 pour étudier dans une école de langues d'Auckland, que de la police : suicide, disparition volontaire, assassinat, accident... Même si sa famille privilégie l'hypothèse d'une «mauvaise rencontre», et donc d'un acte criminel.

«Il n'avait pas de pensées suicidaires», affirme Ségolène Rolland, avant tout de même d'ajouter qu'«il n'était pas très bien il y a quelques mois». «Il voulait rentrer, ses amis et sa famille lui manquaient. Il avait avancé son retour au 21 mars», poursuit-elle. Quant à la thèse d'une disparition volontaire ou d'un accident, sa cousine, infirmière à Paris, n'y croit pas. «On l'aurait retrouvé», imagine-t-elle, espérant que son SOS soit entendu par le gouvernement français.

Si vous avez une quelconque informations, vous pouvez contacter Ségolène Rolland à [email protected].