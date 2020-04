Coronavirus : les 5 infos essentielles de ce vendredi 17 avril

La pandémie de Covid-19 a déjà causé la mort de milliers de personnes à travers le monde. Les autorités de nombreux pays ont pris des mesures strictes de confinement de la population pour tenter de ralentir la propagation du coronavirus. Les hôpitaux, qui doivent gérer l’afflux de patients contaminés, sont sous tension. Nombre de cas, mesures sanitaires, recherches… CNEWS propose un résumé de la situation avec les informations essentielles de la journée.

18.681 décès rencensés en France, soit 761 en 24h

Au total, 18.681 décès ont été comptabilisés en France en lien avec cette pandémie depuis le 1er mars (+761 en 24 heures), indique Jérôme Salomon, directeur général de la santé. Dans le détail, 11.478 personnes sont décédées à l'hôpital, et 7.203 dans des Ehpad et autres établissements médico-sociaux depuis le début de l'épidémie.

Au total, 31.190 personnes encore hospitalisées pour infection au Covid-19. «Mais pour le troisième jour consécutif, nous observons une baisse du nombre de patients hospitalisés après avoir contracté le Covid-19», a souligné Jérôme Salomon. «Grâce aux sorties, nous avons 115 personnes hospitalisées en moins par rapport à hier», a-t-il également détaillé.

Enfin, le nombre de personnes hospitalisées en réanimation est en baisse pour le neuvième jour consécutif avec 221 patients en moins aujourd'hui. Ce vendredi soir, la direction générale de la Santé a recensé 6.027 patients dans un état grave nécessitant une prise en charge en réanimation. Un tiers d'entre eux ont moins de 60 ans.

Le directeur général de la Santé a ajouté que 98 patients âgés de moins de 30 ans étaient hospitalisés en réanimation.

«Le coronavirus est un virus sorti d’un laboratoire chinois avec de l’ADN de VIH», pour le prix Nobel de Médecine Luc Montagnier

Récompensé en 2008 d'un prix Nobel de médecine pour sa découverte du virus du sida, le virologue français Luc Montagnier émet une hypothèse controversée sur l'origine du Covid-19.

Dans un entretien au site Pourquoi docteur ?, le 16 avril, le professeur explique qu'il ne croit pas que le Covid-19 provienne d'une contamination dans un marché aux animaux sauvages de Wuhan. «C'est une belle légende, ce n'est pas possible. Le virus sort d'un laboratoire de Wuhan», affirme-t-il. «Le laboratoire de la ville de Wuhan s'est spécialisé sur ces coronavirus depuis le début des années 2000. Ils ont une expertise dans ce domaine», déclare-t-il.

Le professeur explique avoir analysé «dans les moindres détails» la séquence avec son collègue mathématicien Jean-Claude Perrez. «On n'a pas été les premiers, puisqu'un groupe de chercheurs indiens a essayé de publier une étude qui montre que le génome complet de ce coronavirus [a] des séquences d'un autre virus, qui est le VIH, le virus du sida» explique-t-il.

La théorie selon laquelle ce virus est issu de manipulations génétiques circule depuis longtemps et a été déjà démentie d'après les analyses du génome du virus communiqué par les Chinois, d'autant que les chercheurs dans le monde entier ont pu depuis isoler et analyser eux-même ce virus à partir de prélèvements provenant de patients sur leur propre territoire.

1.081 marins ont été testés positifs au Covid-19 sur le porte-avions français Charles de Gaulle et son escorte

Un total de 1.081 marins ont été testés positifs au Covid-19 sur le porte-avions français Charles de Gaulle et le groupe aéronaval qui l'accompagne, sur un total de 2.300 personnes, selon des chiffres provisoires donnés vendredi par la ministre française des Armées.

Selon Florence Parly, auditionnée par la commission Défense de l'Assemblée nationale, «2.010 tests ont été effectués» et «1.081 marins» ont été jusqu'ici testés positifs au Covid-19. Parmi eux, «545 marins présentent des symptômes» et «24 marins sont hospitalisés» à l'hôpital militaire Sainte-Anne de Toulon (Sud-Est de la France), dont un en réanimation. Les marins testés négatifs sont en quatorzaine, a-t-elle rappelé. Tous les tests n'ont pas encore livré leur verdict.

Les quelque 1.700 marins du porte-avions nucléaire, au sein desquels se concentre l'immense majorité des cas de maladie Covid-19, ont rejoint son port de Toulon dimanche avec deux semaines d'avance sur la fin de sa mission de trois mois.

L'origine de la contamination reste une énigme. L'équipage n'a été en contact avec aucun élément extérieur depuis une escale à Brest (Ouest de la France) du 13 au 16 mars.

Wuhan revoit son bilan à la hausse : 4.632 morts recensés

Soupçonnée d'avoir sous-estimé son bilan du coronavirus, la Chine a annoncé vendredi 1.300 morts supplémentaires à Wuhan, épicentre d'une pandémie qui vaut à Pékin une contraction sans précédent de son économie au 1er trimestre. Donald Trump, qui avait ces derniers jours fustigé la gestion par Pékin de l'épidémie naissante, venait de présenter son plan pour faire «redémarrer l'Amérique», «prochaine phase» de la «guerre» contre le coronavirus.

Quelques heures plus tard, la mairie de Wuhan créait la surprise en révisant ses chiffres à la hausse avec 1.290 décès supplémentaires. Ce nouveau décompte porte à 4.632 le bilan des décès enregistré dans le pays le plus peuplé du monde. Dans un communiqué diffusé sur les réseaux sociaux, la ville de 11 millions d'habitants placée sous quarantaine à partir de fin janvier explique qu'au plus fort de l'épidémie, certains patients sont décédés chez eux faute de pouvoir être pris en charge dans les hôpitaux. Ils n'avaient donc pas été comptabilisés jusqu'à présent dans les statistiques officielles qui ne prennent en compte que les personnes décédées à l'hôpital. Ces nouvelles statistiques font bondir de 50% le bilan de la seule ville de Wuhan, qui s'inscrit désormais à 3.869 morts.

la Belgique recense le plus grand nombre de morts par habitant d'Europe

Avec 313 décès enregistrés au cours des dernières 24 heures et un bilan s'élevant au total à 5.163 morts ce vendredi 17 avril, la Belgique est dorénavant considéré comme le pays européen affichant la plus forte mortalité due au coronavirus par habitant.

Une différence qui, expliquent les autorités, tient toutefois davantage de la méthode statistique utilisée et que d'une épidémie plus meurtrière à proprement parler. Si rapporté à sa population (11,4 millions), la Belgique affiche un nombre de morts bien supérieur à ses voisins, c'est parce qu'elle revendique une «transparence maximale» sur l'hécatombe produite par le Covid-19.

Elle intègre notamment l'ensemble des décès relevés dans les maisons de retraite y compris ceux qui sont soupçonnés d'être en lien avec le virus mais sans que cela ait été nécessairement prouvé par un test.