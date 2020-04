Coronavirus : plusieurs pétitions veulent voir les soignants associés au défilé du 14-Juillet

Ils veulent se faire les émissaires des Français afin de témoigner de la gratitude de la nation envers ses blouses blanches, en première ligne face au coronavirus. Plusieurs pétitions en ligne, mais aussi des parlementaires, demandent à ce que les soignants soient associés au prochain défilé du 14-Juillet.

«Médecins, infirmiers, aides-soignants, ambulanciers, personnels administratifs et techniques sont nos héros», défend ainsi l'un des textes, publié sur la plate-forme change.org, qui doit se charger ensuite d'adresser les signatures des pétitionnaires au chef de l'Etat.

Même son de cloche du côté des politiques, où des élus, comme Damien Adam, député LREM de Seine-Maritime ou Catherine Dumas, sénatrice LR de Paris indiquent également avoir écrit à Emmanuel Macron pour lui faire part de cette demande.

Un «carré de soignants» plutôt envisagé

Mais si l'armée n'est pas opposée à cette idée, elle l'estime cependant «compliquée à envisager».

Contactés par FranceInfo, plusieurs hauts-gradés rappellent en effet qu'un défilé, surtout celui du 14-Juillet réglé comme du papier à musique, se prépare.

Ces cadres doutent par conséquent de l'opportunité de réunir des médecins et soignants à 5 heures du matin pour leur apprendre à marcher au pas.

Le 23 mars, j'ai écrit au Président de la République pour que nos héros du quotidien (Soignants, commerçants, fonctionnaires mobilisés, postiers et livreurs,...) soient célébrés à l'occasion de notre prochaine fête nationale, le 14 juillet prochain. #Reconnaissance #Gratitude pic.twitter.com/DeAacWS75G — catherine dumas (@catherine_dumas) April 3, 2020

C'est pourquoi, l'idée d'un «carré de soignants», installés sur la place de la Concorde, paraît à ce stade plus envisageable.

Reste qu'aujourd'hui, il n'est pas non plus certain qu'il y ait même un défilé du 14-Juillet.

L'édition 2020 du défilé menacée ?

Dans cette séquence épidémique, où le virus a été jusqu'à contaminer toute l'économie, il n'est en effet pas dit qu'un tel rassemblement, évalué à quelque 3,5 millions d'euros (chiffre de 2014, NDLR), puisse se tenir, en plus des risques de contamination.

Par ailleurs, si le défilé ne met habituellement pas l'hôpital public à l'honneur, il n'en oublie pas pour autant le personnel soignant militaire.

Les écoles du service de santé des armées et les représentants des centres médicaux des armées ont ainsi l'habitude de défiler.