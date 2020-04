Etude : 72 % des marques craignent que les Français changent leurs habitudes de consommation après le confinement

Alors que la date officielle du 11 mai a été annoncée pour marquer le début du déconfinement en France, nombreuses sont les sociétés à s'inquiéter pour leur avenir. Et si la récente crise et le confinement lié au virus allaient inciter à consommer autrement ?

C'est ce que pointe du doigt une nouvelle étude menée par Happydemics et publiée ce vendredi 17 avril, pour qui près des trois quarts (72 %) des marques estiment que les récents événements auront un impact sur les habitudes de consommation des Français. De leur côté, six consommateurs sur dix (62%) pensent la même chose. Parallèlement, les professionnels du marketing et de la consommation sont même 80 % a en être convaincus, précise le document.

Dans le détail, la moitié des consommateurs (53 %) soulignent que le critère majeur qu'elle prendra en compte sera la production nationale et locale. En clair, le Made In France et les producteurs hexagonaux devraient pouvoir tirer leur épingle du jeu. Le respect de l'écologie est également un élément qui ressort auprès de 37 % des Français. Un client sur deux attend d'ailleurs des marques qu'elles fassent preuve de transparence après la crise liée au coronavirus.

Concernant le boom de l'e-commerce durant le confinement, les Français ne semblent toutefois pas plus attachés à ces services qu'avant. A la question : comptez-vous acheter davantage en ligne ou en magasin après la crise ? L'étude souligne que 63 % des consommateurs pensent reprendre leurs anciennes habitudes d’achats sur ce point, ce que prédisent 48 % des marques.

DES MARQUES OPPORTUNISTES ?

Mais les consommateurs se montrent également critiques envers certaines marques qui auraient fait preuve d'opportunisme, selon eux, durant le confinement. «40 % des consommateurs estiment que les marques se montrent opportunistes (soit 10 points de plus que ce que pensent les marques)», souligne ainsi le document. Toutefois, tout le monde ne perçoit pas les initiatives menées par les marques avec une opinion négative. 53 % des consommateurs, âgés de 25 à 35 ans, jugent que les marques ont de manière générale fait preuve de solidarité.