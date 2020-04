Tout savoir sur le Professeur Luc Montagnier, dont les propos sur le coronavirus font polémique

Le Professeur Luc Montagnier a provoqué un séisme dans la communauté scientifique en affirmant que le nouveau coronavirus - SARS-CoV-2 de son nom scientifique - avait été conçu dans le laboratoire de Wuhan par des scientifiques chinois. Une thèse déjà relayée par de nombreux comptes sur les réseaux sociaux ou sites complotistes. Qui est ce biologiste et virologue aujourd'hui très controversé qui a pourtant reçu le prix Nobel de la médecine, une des plus hautes distinctions de la sphère médicale ?

Le prix Nobel en 2008

Luc Montagnier, célèbre biologiste et virologue français, est né le 18 août 1932 à Chabris, dans l'Indre.

Il est connu notamment pour avoir été professeur émérite à l’Institut Pasteur, dans lequel il a dirigé l’unité d’oncologie virale de 1972 à 2000 mais aussi directeur émérite de recherche au Centre national de la recherche scientifique et professeur à l'université de New York.

Avant de s'attirer les foudres de ses pairs, le professeur Luc Montagnier a d'abord obtenu une des distinctions les plus reconnues dans le monde scientifique. Le 6 octobre 2008, il est co-lauréat avec Françoise Barré-Sinoussi et Harald zur Hausen du Prix Nobel de physiologie ou médecine. C'est son rôle dans la découverte du virus de l'immunodéficience humaine (VIH) qui lui permet de décrocher le saint graal et qui lui permet d'intégrer les Académies des sciences et de médecine.

ses sorties controversées sur le Sida

Mais son idylle avec la communauté scientifique s'étiole dès l'année suivante. En 2009, le professeur Montagnier affirme qu'un système immunitaire solide suffit à empêcher un sujet de contracter le Sida. Une position qui consterne de nombreux scientifiques à l'époque.

L'année suivante, le biologiste, décidément à contre-courant, soutient une autre théorie loin de faire l'unanimité. Il affirme croire en la théorie de la mémoire de l'eau défendue par Jacques Benveniste à la fin des années 1980. Ce qui pousse le professeur Montagnier à considérer ce dernier comme le «Gallilée des temps modernes».

La théorie de la mémoire de l'eau désigne l'hypothèse selon laquelle l'eau conserverait une empreinte de certaines propriétés des substances avec lesquelles elle a été en contact. Mais cette théorie est invalidée par plusieurs études menées dans les années suivantes.

Sa croisade contre les vaccins obligatoires

De nombreuses années après ces premières controverses, Luc Montagnier défraye de nouveau la chronique en prenant position cette fois-ci contre l'administration obligatoire des vaccins en France. Ils accusent ces remèdes préventifs «d’empoisonner petit à petit toute la population qui va nous succéder».

Ses propos lui valent une vague de critiques de la part de la communauté scientifique. Ainsi, 106 académiciens des sciences et de médecine rédigent un «ferme rappel à l’ordre» à leur confrère. «Nous, académiciens des sciences et/ou académiciens de médecine, ne pouvons accepter d’un de nos confrères qu’il utilise son prix Nobel pour diffuser, hors du champ de ses compétences, des messages dangereux pour la santé», s'indignent-ils alors.

La polémique sur le coronavirus

Sa dernière sortie controversée date de ce jeudi 16 avril. Dans un entretien au site Pourquoi docteur ?, le professeur explique qu'il ne croit pas que le Covid-19 provienne d'une contamination dans un marché aux animaux sauvages de Wuhan. «C'est une belle légende, ce n'est pas possible. Le virus sort d'un laboratoire de Wuhan» affirme-t-il.

«Le laboratoire de la ville de Wuhan s'est spécialisé sur ces coronavirus depuis le début des années 2000. Ils ont une expertise dans ce domaine», déclare-t-il. Le professeur explique avoir analysé «dans les moindres détails» la séquence avec son collègue mathématicien Jean-Claude Perrez.

Une hypothèse aussitôt rejetée par des spécialistes. La théorie selon laquelle ce virus est issu de manipulations génétiques circule depuis longtemps et a été déjà démentie d'après les analyses du génome du virus communiqué par les Chinois, d'autant que les chercheurs dans le monde entier ont pu depuis isoler et analyser eux-même ce virus à partir de prélèvements provenant de patients sur leur propre territoire.