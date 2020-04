Coronavirus : les 5 infos essentielles de ce dimanche 19 avril

La pandémie de Covid-19 a déjà causé la mort de milliers de personnes à travers le monde. Les autorités de nombreux pays ont pris des mesures strictes de confinement de la population pour tenter de ralentir la propagation du coronavirus. Les hôpitaux, qui doivent gérer l’afflux de patients contaminés, sont sous tension. Nombre de cas, mesures sanitaires, recherches… CNEWS propose un résumé de la situation avec les informations essentielles de la journée.

Près de 20.000 morts en France

L'épidémie de coronavirus a fait au moins 19.718 morts en France depuis début mars, soit 395 de plus en 24 heures, mais le nombre de patients hospitalisés et en réanimation poursuit sa lente décrue, a indiqué dimanche le directeur général de la Santé. Un total de 12.069 décès a été enregistré dans les hôpitaux et 7.649 dans les maisons de retraite médicalisées (Ehpad) et autres établissements médico-sociaux, a précisé Jérôme Salomon lors d'une conférence de presse à Matignon.

Le nombre de patients hospitalisés pour une infection au Covid-19 s'élevait dimanche à 30.610, avec un solde en légère baisse de 29. Parmi ceux-ci, 5.644 patients dans un état grave étaient hospitalisés en réanimation, soit 89 de moins par rapport à vendredi. Il s'agit du onzième jour consécutif de baisse nette du nombre de patients en réanimation et du 5e jour de baisse consécutif des hospitalisés.

Ces chiffres traduisent la poursuite d'une «très lente décrue épidémique, mais le nombre de personnes hospitalisées reste très élevé», a souligné Jérôme Salomon. «Le confinement, grâce à vos efforts à tous, est efficace, il freine fortement l'épidémie», a-t-il estimé en appelant à ne pas relâcher ces efforts.

Droit de visite en Ehpad, masques obligatoires... Le point presse d'Edouard Philippe

Edouard Philippe a donné les premières pistes pour la sortie de crise, et le déroulement des semaines à venir dans une conférence de presse, alors que la date du 11 mai pour le déconfinement progressif approche. Le Premier ministre a ainsi indiqué que le confinement avait «fonctionné», tout en rappelant que l'épidémie n'était pas terminée. Alors que les inquiétudes des professeurs et des parents d'élèves étaient importantes, il a assuré que toutes les écoles ne rouvriraient pas début mai, et que le fonctionnement sera adapté.

Olivier Véran, qui accompagnait Edouard Philippe, a présenté un plan concernant un droit de visite pour les personnes âgées qui habitent dans les Ehpad, limité à deux personnes de la famille. Concernant les autres mesures, un port du masque obligatoire dans les transports en commun est envisagé, et le gouvernement va continuer d'encourager le télétravail quand cela est possible. Un plan plus précis de déconfinement sera présenté dans deux semaines, mais le Premier ministre a souhaité rappeler qu'il faudra avoir «toujours à l'idée que notre vie à partir du 11 mai ce ne sera pas exactement la vie d'avant le confinement». D'ici là, l'objectif affiché est d'atteindre une capacité de 500.000 tests viraux par semaine.

Donald Trump avertit la chine

La pandémie de nouveau coronavirus a fait près de 160.000 morts dans le monde. Le président des États-Unis, pays le plus touché, a mis en garde samedi la Chine contre d'éventuelles «conséquences» si elle était «sciemment responsable» de l'épidémie.

Donald Trump accuse la Chine d'avoir «dissimulé» la gravité de la pandémie et de ne pas révéler le véritable décompte de ses morts. L'épidémie «aurait pu être arrêtée en Chine avant qu'elle ne commence et elle ne l'a pas été. Et maintenant, le monde entier souffre à cause de cela», a-t-il déclaré, lors de sa conférence de presse quotidienne à la Maison Blanche.

Et il a mis la Chine en garde: «S'ils étaient sciemment responsables, oui, alors il devrait y avoir des conséquences», a-t-il souligné. De leur côté, le président français Emmanuel Macron et le chef de la diplomatie britannique, Dominic Raab, ont eux aussi mis en doute la transparence de Pékin.

Trois personnes arrêtées pour avoir menacé des infirmières

Trois personnes ont été interpellées cette semaine à Bayonne dans une enquête sur des messages menaçants laissés à plusieurs infirmières, leur ordonnant de déménager de leur immeuble par crainte d'une contagion du Covid-19.

Parmi ces trois suspects, un couple âgé de 27 et 28 ans a été condamné vendredi à Bayonne à 120 heures de travaux d'intérêt général pour «violences sur personnel de santé ayant entraîné une incapacité de travail», au regard des «répercussions psychologiques subies», a indiqué le parquet confirmant des informations de la presse locale.

Cette peine, proposée par le parquet et acceptée par le couple, a été prononcée par le tribunal correctionnel de Bayonne dans le cadre d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC), une procédure simplifiée, dite de «plaider coupable».

Le 29 mars dernier, alors qu'elles rentraient d'une nuit de garde, trois infirmières bayonnaises, qui vivent toutes dans la même résidence du quartier Arrousets, avaient eu la mauvaise surprise de découvrir dans leur boîte aux lettres des missives anonymes leur enjoignant de quitter leur domicile pour ne pas faire peser un risque de contamination au coronavirus sur le voisinage.

La contamination du Charles de Gaulle aurait débuté à Brest

L'équipage du porte-avions français Charles de Gaulle a probablement été contaminé par le nouveau coronavirus lors de l'escale du bâtiment à Brest, a déclaré dimanche le chef d'état-major des armées. «On considère, on pense (...) que cette contamination s'est produite à l'escale qui a eu lieu à Brest au mois de mars (du 13 au 16 mars, ndlr)», a déclaré le général François Lecointre sur France Inter.

Près des deux-tiers de l'équipage du porte-avions, soit 1.046 marins sur 1.760, ont été testés positifs, mais l'origine de la contamination reste une énigme. L'équipage, en mission depuis fin janvier, n'a pas été en contact avec un élément extérieur après cette escale à Brest, au cours de laquelle une relève d'une cinquantaine de personnes est montée à bord et des centaines de marins sont descendus à terre.