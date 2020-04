Déconfinement: ce qu'il faut attendre de la conférence de presse d'Edouard Philippe ce dimanche

En cette période d'épidémie, chacune des interventions officielles est particulièrement attendue. Ce dimanche 19 avril à 17h30 Edouard Philippe, Premier ministre, doit faire un point d'étape semblable à celui du 28 mars. Alors que les Français attendent d'en savoir plus sur le futur déconfinement, le gouvernement a déjà prévenu qu'il n'y aurait pas de «grande annonce».

En effet, Jean Castex, haut fonctionnaire en charge du plan de déconfinement, a indiqué que ce dernier ne serait révélé qu'à la fin du mois. L'objectif de l'intervention du Premier ministre est avant tout de donner les résultats et prochaines étapes de la stratégie adoptée par le gouvernement dans la lutte contre le coronavirus.

La situation sanitaire en France

Comme la dernière fois, Edouard Philippe, accompagné du directeur général de la santé, Jérôme Salomon, et de l’infectiologue Florence Ader présentera la situation sanitaire française.

Un mois de confinement a ralenti la contagion, sans la stopper. En baisse depuis dix jours, le nombre de personnes en réanimation est repassé sous la barre des 6 000 (5 833). Il s’agit du niveau le plus bas depuis mars mais, selon la Direction générale de la santé, il reste « exceptionnel ». Pour rappel, il y avait 5 000 lits de réanimation avant le déclenchement de l’épidémie.

Les hospitalisations reculent également depuis plusieurs jours mais le bilan continue de s'alourdir, avec 19.323 morts décomptés samedi, soit 642 morts de plus en 24 heures.

Le dispositif de dépistage

Lors de la précédente conférence de presse aux côtés d'Edouard Philippe, Olivier Véran, ministre de la Santé, avait reconnu la pertinence d'un dépistage massif, en particulier à l'approche des premières mesures de déconfinement.

Or, lors de sa dernière allocution, Emmanuel Macron n'a que brièvement abordé le sujet, se contentant d'indiquer que tous les Français ne seraient pas testés mais seulement «les personnes présentant des symptômes».

Pendant le Conseil des ministres du 8 avril, Olivier Véran semblait considérer que le dispositif était prêt à être mis en place à partir du 11 mai. Il devrait aborder ce point et en expliciter les différentes étapes lors de la conférence de presse de ce dimanche.

Les masques

Lundi dernier, Emmanuel Macron a promis un «masque grand public» pour chaque Français le 11 mai. La question de son port obligatoire se pose d'abord dans les transports mais plus généralement dans les lieux publics.

A Paris, Anne Hidalgo a annoncé, dans un entretien au Journal du dimanche, que 500 000 masques seraient mis à la disposition des Parisiens dès la fin du mois d'avril. Selon l'édile, plus de deux millions de masques en tissu seront distribués gratuitement. Reste à savoir quelle forme prendra cette mesure sur le reste du territoire français.

Le déconfinement des seniors

Juste après avoir annoncé le prolongement du confinement jusqu'au 11 mai, le président de la République a demandé aux plus âgés et fragiles de rester chez eux au-delà de cette date. Une annonce qui a largement fait réagir, et protester, parmi les intéressés.

En guise de réponse, le chef de l'Etat a par la suite appelé à ne pas «discriminer» les seniors, assurant que leur confinement après le 11 mai ne serait pas considéré comme obligatoire, tout en conseillant la vigilance.

Emmanuel Macron a invoqué la «responsabilité individuelle», un point sur lequel Edouard Philippe et Olivier Véran devraient revenir.

La rentrée scolaire le 11 mai

«À partir du 11 mai, nous rouvrirons les crèches, écoles, collèges et lycées», a déclaré le président lors de sa dernière allocution. Une annonce qui n'a pas manqué de faire réagir et de susciter de nombreuses questions.

Quels élèves seront concernés ? La rentrée se fera-t-elle au même moment pour tout le monde ? Dans quelles conditions ? Comment faire respecter les gestes barrières ? Quelle protection pour les enseignants ?

Le ministre de l'Education, Jean-Michel Blanquer, a déjà tenté d'apporter quelques réponses depuis le 13 avril, mais Edouard Philippe doit s'attendre à des questions en ce sens ce dimanche.