Ecole, masques, Ehpad, Télétravail...Ce qu'il faut retenir de la conférence de presse d'Edouard Philippe

Le Premier ministre Edouard Philippe a tenu une conférence de presse ce dimanche 19 avril à Matignon. Très attendu sur la question du déconfinement, le chef du gouvernement, accompagné du ministre de la Santé Olivier Véran et du directeur général de la Santé Jérôme Salomon, a dévoilé des pistes et fait quelques annonces. Voici les informations principales à retenir de ce point presse.

Comme il le fait tous les jours depuis quelques semaines, le professeur Jérôme Salomon, directeur général de la Santé, a dévoilé le bilan quotidien des cas de contamination, des hospitalisations et des décès liés au Covid-19.

Au total, 19.718 décès ont été recensés depuis le début de l'épidémie, a indiqué le directeur général de la Santé Jérôme Salomon soit 395 morts de plus en 24 heures. Dans le détail, 7.649 décès ont été comptabilisés en Ehpad et établissements médico-sociaux, et 12.069 à l'hôpital, depuis le début de l'épidémie.

Le nombre de patients hospitalisés d'une part, et celui de ceux se trouvant en réanimation d'autre part, poursuivent tous deux leur décrue respective observée depuis plusieurs jours consécutifs.

Alors que le Premier ministre a fait un point sur la situation actuelle et a seulement évoqué quelques pistes sur le déconfinement, il a assuré qu'il présenterait un plan de déconfinement complet dans quinze jours.

La fin du confinement est pour l'instant prévue le 11 mai 2020, comme l'avait indiqué Emmanuel Macron lors de son allocution télévisée du 13 avril.

Il faudra également, «tester beaucoup et rapidement», a assuré Edouard Philippe. L'objectif du gouvernement est de pouvoir réaliser 500.000 tests par semaine d'ici le déconfinement, «si vous êtes porteur de symptômes (...) ou si vous avez été en contact rapproché d'une personne dont on sait qu'elle est malade», a déclaré Olivier Véran.

Et en cas de test positif, les malades devront être isolés, soit à domicile, soit dans un lieu dédié, comme les hôtels. «Vous aurez le choix entre un confinement à domicile, qui fera peser sur vous et sur l'ensemble de ceux qui vivent avec vous des obligations très strictes de ne pas sortir, ou un lieu qui n'est pas votre domicile, qui pourra être un hôtel. Dans ce cas-là, vous passerez une durée déterminée dans cet hôtel pour éviter de contaminer d'autres personnes», a détaillé Edouard Philippe.

Outre l'objectif affiché d'atteindre une capacité de 500.000 tests viraux par semaine d'ici le 11 mai, le gouvernement a annoncé la mobilisation de moyens supplémentaires. A commencer par les hôpitaux dont les services de réanimation devraient être renforcés d'ici à fin juin de 15.000 respirateurs. La France devrait également disposer de 15.000 respirateurs légers de transport supplémentaires à cette échéance, a indiqué Olivier Véran.

«Nous allons dès cette semaine destocker 5 millions de masques supplémentaires (...) à destination des professionnels de santé», s'est par ailleurs félicité le ministre.

C'est une des annonces principales de cette conférence de presse. Le droit de visite aux personnes âgées prises en charge en Ehpad, qui avait été suspendu, va être de nouveau ouvert pour les familles à partir de ce lundi. Ce sera également le cas dans «les établissements qui accueillent des personnes en situation de handicap», a ajouté Olivier Véran.

Mais ces visites seront strictement encadrées et auront lieu dans des conditions «extrêmement limitées». Elles ne pourront réunir que deux membres de la famille du pensionnaire qui ne pourront pas avoir de contact autre que visuel avec ce dernier.

«45% des Ehpad ont signalé au moins un cas positif de Covid-19», a par ailleurs indiqué le ministre.

Sur les écoles, dont la réouverture prévue le 11 mai suscite de nombreuses inquiétudes, le Premier ministre n'a pas fait d'annonce précise. Il a cependant martelé que le retour des enfants sur les bancs de l'école sera progressif et qu'il ne concernerait pas toutes les écoles et tous les écoliers.

Le Premier ministre a expliqué que plusieurs hypothèses étaient à l'étude pour le retour à l'école, dont une réouverture «par territoire» ou «par moitié de classe».

Depuis Matignon, pendant près de deux heures, le Premier ministre a également insisté sur «trois éléments essentiels» pour initier le déconfinement. Parmi ceux-ci, la poursuite de l'adoption «des gestes barrières», comme la distanciation sociale, qui s'accompagnera par la généralisation du port de masques «grand public».

Produits en France à 17 millions d'exemplaires par semaine d'ici le 11 mai, ils seront probablement rendus «obligatoires» dans les transports publics, répondant ainsi à la demande des principaux opérateurs de transports en commun, a déclaré Edouard Philippe.

Pour les commerces, des files d'attente devront être organisées pour respecter une distance minimale d'un mètre, et des mesures comme la mise à disposition de gel hydro-alcoolique «devront être mises en œuvre» dès le 11 mai.

En revanche, les restaurants et les bars ne pourront rouvrir leurs portes dans un premier temps, a indiqué Edouard Philippe.

Edouard Philippe a appelé dimanche à la poursuite du télétravail après le 11 mai «dans toute la mesure possible» et déclaré que, dans les activités où ce n'est pas possible, les gestes barrière et la distanciation sociale devaient être respectées.

«Beaucoup de nos concitoyens se sont mis (…) au télétravail, beaucoup peuvent le faire, beaucoup ont pu profiter de cette possibilité. Il va falloir que ce télétravail se poursuive dans toute la mesure du possible», a dit le Premier ministre. «Et puis quand il n'est pas possible, et il y a beaucoup d'activités où il n'est pas du tout possible de faire du télétravail, il va falloir que les règles d'organisation de l'entreprise respectent ces mesures de gestes barrières et de distanciation sociale», a-t-il ajouté.