Joachim Son-Forget se fait passer pour Emmanuel Macron sur Twitter, les internautes réagissent

Joachim Son-Forget a de nouveau fait parler de lui sur les réseaux sociaux et créé la polémique ce samedi 18 avril.

Le parlementaire, qui a quitté La République en marche fin 2018, s'est amusé à usurper l'identité d'Emmanuel Macron sur Twitter.

Changement de nom, photo de profil identique à celle du président de la République... Pendant quelques minutes, Joachim Son-Forget a multiplié les tweets sous sa fausse identité.

Pendant ce temps, dans un univers parallèle, Joachim Son Forget, s'amuse manifestement beaucoup. pic.twitter.com/8Y12YIcibL — Kévin Vercin (@KevinVercin) April 18, 2020

«Je viens de parler avec Donald Trump. Nous sommes parfaitement d'accord. Il faut que les Chinois arrêtent de nous prendre pour des jambons avec leur histoire de pangolin», pouvait-on notamment lire.

«Voilà le renouvellement qui aura lieu demain et sera annoncé : porte parolat Cyril Hanouna/ culture Booba/ santé Joachim Son-Forget/ défense Yannick Jadot/ affaires étrangères Marine Le Pen», a-t-il ensuite tweeté.

Voilà le renouvellement qui aura lieu demain et sera annoncé par le SG Alexis Kohler: porte parolat @Cyrilhanouna / culture @booba / santé @sonjoachim / défense @yjadot / affaires étrangères @MLP_officiel. — Joachim Son-Forget (@sonjoachim) April 18, 2020

L'homme, adepte des polémiques, a ensuite récupéré son identité dans la soirée en justifiant ses actes dans un message. «J'ai enfin pu récupérer le téléphone qui m'avait été subtilisé par mégarde et a mené vraisemblablement à des agissements d'un tiers et momentanés sur Twitter. Désolé pour le dérangement à tous mes amis et anciens compagnons de route de LREM qui ont pu se sentir heurtés», a-t-il écrit.

J’ai enfin pu récupérer le téléphone qui m’avait été subtilisé par mégarde et a mené vraisemblablement à des agissements d’un tiers et momentanés sur twitter. Désolé pour le dérangement à tous mes amis et anciens compagnons de route de LREM qui ont pu se sentir heurtés. JSF — Joachim Son-Forget (@sonjoachim) April 18, 2020

Les internautes réagissent

Sur Twitter, les internautes ont été nombreux à réagir.

Un député de la nation (Joachim son forget) usurpe l'identité du président de la République ! En se servant de son compte certifié. Plus qu'une honte, une condamnation est nécessaire ! pic.twitter.com/vRUL1kKWOP — Bastien André (@Basti1_Andre) April 18, 2020

Les agissements de Joachim Son Forget sont vraiment préoccupants.





(Oui, c'est lui qui se fait passer pour le Président de la République avec un compte certifié) https://t.co/24wel4NrB6 — Emmanuelle Ducros (@emma_ducros) April 18, 2020