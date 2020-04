Coronavirus, en direct : 547 décès en 24 heures, la France passe la barre des 20.000 morts

Le coronavirus à l'origine de la maladie nommée «Covid-19» et parti de la ville chinoise de Wuhan, s'est désormais répandu sur toute la planète. On dénombre 20.265 morts en France.

> La pandémie a fait plus de 164.016 morts à travers le monde, pour plus de 2,3 millions de cas recensés dans 193 pays et territoires.

> Le dernier bilan en France fait état de 20.265 morts. 12.513 personnes sont décédées à l'hôpital, et 7.752 dans des Ehpad et autres établissements médico-sociaux depuis le début de l'épidémie.

> Le confinement en France est prolongé jusqu'au lundi 11 mai.

19h29

La France a dépassé la barre des 20.000 morts. Dans le détail, 20.265 morts ont été recensés depuis le début de l'épidémie, soit 547 morts en 24 heures.

19h11

Un premier décès lié au coronavirus a eu lieu en Guyane, dans la nuit de dimanche à lundi à l'hôpital de Cayenne, a indiqué la Préfecture.

Selon une source sanitaire, il s'agit d'un homme âgé de 70 ans et qui présentait d'autres pathologies. Il était infecté au Covid-19 et placé en réanimation depuis la semaine dernière.

19h05

La ville de Nantes a annoncé lundi avoir avoir effectué une première commande de 600.000 masques "grand public" lavables et réutilisables pour ses habitants.

18h54

Le club de football d'Arsenal annonce qu'un accord sur une baisse de salaire des joueurs et du staff a été trouvé.

18h29

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a assuré lundi n'avoir "rien caché aux Etats-Unis" sur la maladie Covid-19, qui a fait plus de 165.000 morts dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine.

"Rien n'a été caché aux Etats-Unis, dès le premier jour", a déclaré aux médias le directeur général de l'agence onusienne, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Washington a suspendu le financement américain de l'OMS, accusée d'être trop proche de la Chine et de mal gérer la pandémie.

18h20

La pandémie de nouveau coronavirus a fait 449 morts supplémentaires au Royaume-Uni, soit le plus faible bilan quotidien publié depuis le 6 avril, a annoncé lundi le ministère de la Santé britannique.

Cette décrue est cependant à relativiser car les chiffres quotidiens du gouvernement britannique sont très volatils et marquent souvent des baisses après le week-end en raison des retards dans les décomptes.

18h18

Le nombre de malades du Covid-19 a baissé lundi pour la première fois en Italie, selon le bilan officiel, passant à 108.237, soit 20 de moins que la veille.

"C'est la première fois, c'est une donnée positive", a commenté le chef de la protection civile italienne Angelo Borrelli lors d'une conférence de presse.

17H29

La Poste, dont les services ont été réduits avec la crise du coronavirus, a annoncé que les facteurs passeraient un jour de plus par semaine dans toute la France à partir de mardi pour distribuer le courrier.

"Les facteurs et livreurs vont réaliser une distribution basée sur 4 jours consécutifs, au lieu de trois jours actuellement", a annoncé lundi le groupe public dans un communiqué.

"Ainsi, les lettres et les colis seront livrés à partir du 21 avril du mardi au vendredi et du lundi au jeudi les deux semaines suivantes, les vendredis 1er et 8 mai étant fériés", a expliqué La Poste.

17h27

Poursuivant sa descente aux enfers, le baril américain de pétrole WTI est tombé lundi à 10,34 dollars, un niveau plus vu depuis 1986, les réserves approchant la saturation face à une demande anéantie par la pandémie de coronavirus.

Vers 15H00 GMT (17H00 à Paris), le baril américain West Texas Intermediate (WTI) pour livraison en mai, dont c'est le dernier jour de cotation, s'effondrait d'environ 40,78% à 10,82 dollars, dix minutes après avoir atteint 10,34 dollars. A titre de comparaison, il valait environ 114 dollars en 2011.

17h23

Le président brésilien Jair Bolsonaro a affirmé lundi qu'il espérait que les mesures de confinement prises par les gouverneurs des Etats pour endiguer le coronavirus seraient levées dès cette semaine, alors que le pic de la pandémie n'a pas encore été atteint.

«J'espère que ce sera la dernière semaine de quarantaine», a déclaré le chef de l'Etat à la sortie de sa résidence officielle du Palais de l'Alvorada, à Brasilia.

«Les masses ne peuvent pas rester à la maison parce que leur frigo est vide», a-t-il ajouté, qualifiant d'«excessives» les mesures prises par les maires et gouverneurs de presque tous les Etats du Brésil.

16h49

La compagnie aérienne britannique Virgin Atlantic a besoin du soutien du gouvernement pour survivre à la crise du coronavirus, a plaidé lundi le milliardaire Richard Branson, au moment où Virgin Australia est sur le point de faire faillite.

"Nous ferons tout ce que nous pouvons pour que la compagnie aérienne continue son activité mais nous aurons besoin du soutien du gouvernement", a expliqué l'homme d'affaires à propos de Virgin Atlantic dans une lettre ouverte publiée sur le site du groupe Virgin.

16h33

Angela Merkel a appelé lundi le gouvernement chinois à être le plus transparent possible sur "la genèse" du nouveau coronavirus alors que Pékin est accusé d'avoir minimisé les effets de la pandémie sur son territoire.

"Plus la Chine rend compte de manière transparente la genèse du virus mieux ce sera pour tout le monde sur cette planète" afin "d'en tirer les leçons", a estimé la chancelière allemande lors d'une conférence de presse.

15h27

Le festival de cinéma de Venise a confirmé lundi la tenue de sa 77ème édition du 2 au 12 septembre, malgré la pandémie de coronavirus qui a entraîné l'annulation ou le report de nombreux festivals.

"Le nouveau calendrier (...) est le suivant: du 2 au 12 septembre, la 77ème Mostra de Cinéma dirigée par Alberto Barbera", a annoncé dans un communiqué la Biennale de Venise, l'institution qui chapeaute le plus ancien festival de cinéma du monde. La 17ème Biennale d'architecture, présidée par Hashim Sarkis, se tiendra du 29 août au 29 novembre.

Dans une interview mercredi à la revue Variety, le délégué général du festival de Cannes Thierry Frémaux avait affirmé réfléchir à une alliance avec la Mostra de Venise, alors que les sections parallèles du rendez-vous cannois ont jeté l'éponge mercredi en raison de la crise sanitaire.

15h18

Après des semaines sans mettre pied à terre en raison du coronavirus, des centaines de passagers de deux navires de croisière ont débarqué lundi dans les ports méditerranéens de Marseille et Barcelone.

Plus de 400 Français du bateau Costa Deliziosa prendront un bus depuis Barcelone pour rejoindre Montpellier (sud de la France) où ils passeront une nuit avant de rejoindre leur destination finale.

A Marseille, plus de 1.700 passagers, dont 700 Français, du navire Magnifica, où aucun cas de Covid-19 n'a été détecté, ont commencé à débarquer lundi après un tour du monde écourté, a-t-on appris auprès de la compagnie MSC Croisières.

Mardi, "l'ensemble des passagers seront rentrés chez eux", a assuré à l'AFP le directeur général France de MSC, Erminio Eschena.

14h10

Le prix du baril de pétrole américain poursuivait sa chute libre lundi perdant plus de 30% sous 13 dollars le baril, son plus bas depuis plus de deux décennies, face à une chute vertigineuse de la demande et des réserves américaines près de la saturation.

Le baril américain West Texas Intermediate (WTI) pour livraison en mai, dont c'est le dernier jour de cotation, dégringolait de 32,30% à 12,41 dollars vers 11H25 GMT, soit son plus bas niveau depuis 1999. A titre de comparaison, il valait environ 114 dollars en 2011.

13h15

Le coronavirus a fait de très gros dégâts dans l'Ehpad de Mars-la-Tour (Meurthe-et-Moselle) où 22 résidents sur 51 sont vraisemblablement décédés du Covid-19 en deux semaines, a-t-on appris lundi auprès de la directrice de l'établissement, Stéphanie Rémiatte.

Le virus "a été fulgurant: certains résidents n'étaient même pas symptomatiques et en deux heures" leur état de santé se dégradait fortement, a rapporté Mme Rémiatte. Parmi les 52 personnels soignants, 19 agents également ont contracté le virus.

12h26

Après cinq semaines sans mettre pied à terre à cause du coronavirus, une partie des 1.814 croisiéristes du Costa Deliziosa ont pu débarquer lundi à Barcelone, tandis que les autres termineront leur tour du monde en Italie.

Aucun cas de coronavirus n'a été signalé à bord de cette croisière qui avait démarré avant que la pandémie soit déclarée.

Alors que les autorités françaises avaient refusé une escale à Marseille pour plus de 400 Français à bord, la croisière a obtenu l'autorisation d'accoster dans la métropole du nord-ouest du pays où 168 Espagnols ont débarqué et devaient être suivis de passagers français.

12H12

Singapour a annoncé lundi un nombre record de plus de 1.400 nouveaux cas de Covid-19, détectés pour l'essentiel dans les foyers où sont hébergés les travailleurs migrants dans la cité-Etat.

Le pays avait réussi dans un premier temps à contenir la propagation du virus grâce à une stratégie de contrôle très stricte et de traçage des contacts avec les personnes infectées. Mais il fait face à une deuxième vague depuis le début du mois d'avril.

Les autorités sanitaires du centre financier d'Asie du Sud-Est ont annoncé lundi 1.426 nouveaux cas de personnes contaminées par le Covid-19, portant le total à 8.014 cas et 11 morts.

11h27

Le nouveau coronavirus a fait 399 morts en Espagne au cours des dernières 24 heures, contre 410 la veille, les chiffres les plus bas depuis quatre semaines, a annoncé lundi le ministère de la Santé.

Le nombre de cas détectés a dépassé le cap des 200.000, à 200.210, dans le pays qui a payé le plus lourd tribut à la pandémie derrière les Etats-Unis et l'Italie. Celui des malades guéris se monte à 80.587.

11h04

La France propose de mettre en place un groupe d'experts internationaux comme le GIEC sur le climat pour épauler l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), mise en cause par les Etats-Unis dans la gestion de l'épidémie de Covid-19.

"Il faut redonner à l'OMS les moyens de mieux remplir sa mission normative, ainsi que celle d'alerte et de détection", a déclaré le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian dans une interview au quotidien Le Monde parue lundi.

10h56

La chancelière Angela Merkel s'est dite lundi "très préoccupée" par un éventuel relâchement des Allemands dans le respect des restrictions contre la pandémie de nouveau coronavirus. L'Allemagne a entamé lundi une levée partielle des restrictions, dont la réouverture des magasins de moins de 800 mètres carrés.

Mais les rassemblements de plus de deux personnes restent proscrits et une distance minimale de 1,5 mètre est censée être observée dans les lieux publics. La dirigeante allemande a exprimé son irritation lundi matin lors d'une discussion à distance avec les dirigeants du parti conservateur CDU.

10h53

Les malades ayant une ordonnance, les femmes enceintes, mais aussi les commerçants et artisans d'Ile-de-France "qui font fonctionner" les services essentiels pourront recevoir des masques cette semaine, a annoncé lundi la présidente de la région Valérie Pécresse.

La région Ile-de-France va organiser cette semaine "deux très grosses opérations de distribution de masques" qui concerneront d'un côté "les personnes malades, ayant des fragilités de santé, les femmes enceintes...". En effet, "nous avons distribué 3,5 millions de masques dans les pharmacies" qui "pourront cette semaine être délivrés sur ordonnance, dans la limite de six masques par personne", a indiqué Mme Pécresse sur Europe 1.

10h16

L'épidémie de Covid-19 ne fait qu'exacerber les "fractures" mondiales, la rivalité sino-américaine et in fine affaiblir le multilatéralisme, a déploré lundi le chef de la diplomatie française Jean-Yves Le Drian.

"Ma crainte, c'est que le monde d'après ressemble furieusement au monde d'avant, mais en pire", a-t-il déclaré dans une interview au quotidien Le Monde diffusée lundi. "Il me semble que nous assistons à une amplification des fractures qui minent l'ordre international depuis des années. La pandémie est la continuation, par d'autres moyens, de la lutte entre puissances", a-t-il ajouté.

10h02

Le confinement sur huit semaines en France pour lutter contre l'épidémie de coronavirus va se traduire par 120 milliards d'euros de perdus pour l'activité, tandis que "l'épargne forcée" atteindra 55 milliards d'euros, selon une étude publiée lundi par l'OFCE.

"Pendant la période de confinement, le produit intérieur brut (PIB) est réduit de 32%", correspondant à cinq points de PIB sur l'ensemble l'année 2020, précise l'Observatoire français des conjonctures économiques. "Près de 60% de la baisse de revenu national est absorbée par les administrations publiques" à travers la hausse du déficit, tandis que "35% est au compte des entreprises, ce qui pose la question du rebond après l'épisode de confinement", selon cette étude.

09h51

Le patron de la Ligue australienne de rugby à XIII (NRL) Todd Greenberg a présenté sa démission lundi alors que son championnat, très populaire en Australie, traverse une crise financière grave à cause de la pandémie de coronavirus.

"Après réflexion sur les besoins de notre sport, il a été décidé d'un commun accord que Todd Greenberg allait quitter en ce jour son poste de directeur général de la NRL", a indiqué la NRL dans un communiqué.

09h46

L'Allemagne va prendre en charge le coût des soins de patients européens atteints du Covid-19 et nécessitant une assistance respiratoire qu'elle a accueillis dans ses hôpitaux, a annoncé le gouvernement allemand lundi.

Les coûts de prise en charge de ces patients devraient atteindre près de 20 millions d'euros, a précisé le ministre de la Santé Jens Spahn, avant de se rendre à une réunion du conseil des ministres sur la crise du nouveau coronavirus.

09h41

La pandémie de nouveau coronavirus a révélé les "carences systémiques" des services de santé à travers le monde, a estimé lundi le G20, sans évoquer la décision des Etats-Unis de suspendre leur financement à l'Organisation mondiale de la Santé (OMS).

Les ministres de la Santé des 20 pays aux économies les plus développées ont tenu dimanche une réunion virtuelle, organisée par l'Arabie saoudite, actuellement à la tête du G20, un organisme qui a fait l'objet de critiques pour son silence initial concernant la pandémie.

09h23

Le laboratoire français Sanofi a annoncé lundi qu'il allait investir 100 millions d'euros pour soutenir la solidarité nationale, notamment en donnant des médicaments, en soutenant les hôpitaux et Ehpad, et en finançant des start-up spécialisées dans le dépistage du coronavirus.

"Il est de notre responsabilité d'agir pour faire face à l'épidémie et d'apporter nos moyens et notre expertise à l'effort national, aux côtés des professionnels de santé et des personnels soignants, dont l'engagement exige notre solidarité absolue", explique dans un communiqué Olivier Bogillot, président de Sanofi France.

09h02

La ministre du Travail Muriel Pénicaud a annoncé lundi que 9,6 millions de salariés étaient actuellement au chômage partiel, soit près d'un salarié du privé sur deux, et appelé les chefs d'entreprises à reprendre leur activité s'ils le pouvaient.

"Ce matin, ce sont 9,6 millions de salariés qui gardent leur contrat de travail, sont au chômage partiel mais dont le salaire est payé par l'Etat", a indiqué la ministre sur RTL, évoquant une "situation tout à fait hors du commun, qu'on n'a jamais connue en France". "On est quasiment à un salarié sur deux dans le secteur privé dans le pays", a-t-elle souligné.

08h37

L'école à la maison reprend aujourd'hui pour les élèves de la zone C, soit les académies de Créteil, Paris, Versailles, Montpellier et Toulouse.

08h01

La Norvège, où l'épidémie de nouveau coronavirus semble sous contrôle, a rouvert lundi ses crèches, a constaté un journaliste de l'AFP sur place, un premier pas d'une levée lente et progressive des restrictions dans le royaume.

Cette réouverture, qui met fin à cinq semaines de semi-confinement pour les plus petits, est officiellement justifiée par des considérations sanitaires - les enfants paraissent largement épargnés par le Covid-19 - et devrait faciliter le retour au travail des parents.

Certains d'entre eux ont toutefois exprimé leurs craintes et ont lancé une campagne "Mon enfant ne doit pas être un lapin de laboratoire pour le Covid-19" sur Facebook - ainsi qu'une pétition en ligne qui recueillait plus de 28.000 signatures lundi matin.

07h38

Les lycées de la province chinoise du Hubei (centre), d'où est partie l'épidémie de Covid-19, rouvriront le 6 mai pour les élèves de terminale, ont annoncé lundi les autorités. Les écoles et les universités du pays avaient été fermées fin janvier afin d'enrayer la propagation du nouveau coronavirus.

Comme pour le reste du pays, les épreuves du baccalauréat (le "gaokao", concours d'entrée à l'université) commenceront le 7 juillet, soit un mois plus tard que les autres années, ont annoncé les autorités du Hubei sur leur site internet.

07h19

Un infectiologue japonais, critique de la gestion de la pandémie de coronavirus par les autorités locales, s'est dit lundi "très pessimiste" sur la possibilité que les Jeux olympiques de Tokyo, déjà reportés d'un an, puissent avoir lieu en juillet 2021.

"Honnêtement, je ne pense pas qu'il soit probable que les Jeux olympiques aient lieu l'an prochain", a déclaré Kentaro Iwata, professeur au département des maladies infectieuses de l'université de Kobe (ouest) au cours d'une conférence de presse en ligne.

06h15

Le nombre de morts du coronavirus aux Etats-Unis a augmenté de près de 2.000 au cours des dernières 24 heures pour atteindre au total 40.661 dimanche, selon le comptage de l'université Johns Hopkins, qui fait référence. L'augmentation du nombre de décès, de 1.997, est légèrement supérieure aux 1.891 décès recensés un jour plus tôt sur 24 heures.

Dimanche 19 avril

21h54

La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 164.016 morts dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles dimanche à 19h00 GMT.

Plus de 2.363.210 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués dans 193 pays et territoires depuis le début de l'épidémie. Ce nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu'une fraction du nombre réel de contaminations, un grand nombre de pays ne testant que les cas nécessitant une prise en charge hospitalière. Parmi ces cas, au moins 525.200 sont aujourd'hui considérés comme guéris. Depuis le comptage réalisé la veille à 19h00 GMT, 6.476 nouveaux décès et 72.873 nouveaux cas ont été recensés dans le monde. Les pays qui ont enregistré le plus de nouveaux décès en 24h sont les États-Unis avec 2.926 nouveaux morts, le Royaume-Uni (596) et l'Italie (433). Les États-Unis, qui ont recensé leur premier décès lié au coronavirus fin février, sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 40.585 décès pour 742.442 cas. Au moins 67.052 personnes ont été déclarées guéries. Après les États-Unis, les pays les plus touchés sont l'Italie avec 23.660 morts pour 178.972 cas, l'Espagne avec 20.453 morts (195.944 cas), la France avec 19.718 morts (152.894 cas), et le Royaume-Uni avec 16.060 morts (120.067 cas).

21h17

Les Etats-Unis ont franchi la barre des 40.000 morts, selon le comptage en temps réel de l'université Johns Hopkins qui fait référence. Le dénombre désormais près de 17.000 décès de plus que l'Italie, deuxième pays le plus endeuillé au monde.

Au total, les Etats-Unis déplorent 40.585 morts liées la maladie. La barre des 30.000 décès avait été franchie jeudi. Le bilan des décès enregistrés aux Etats-Unis a été alourdi ces derniers jours par la prise en compte par certaines localités des morts «probablement liées» au Covid-19, mais qui n'avaient pas été initialement comptabilisées comme tel. La ville de New York, épicentre de l'épidémie américaine, a ainsi annoncé jeudi ajouter à son bilan plus de 3.700 morts «probables» du coronavirus. La première puissance mondiale recense par ailleurs plus de 740.000 cas officiellement déclarés, toujours selon l'université, qui actualise ses données en continu.

Quelque 67.000 personnes sont déclarées guéries. «A l'échelle nationale, nous avons réalisé plus de quatre millions de test» au Covid-19, a affirmé samedi le président américain Donald Trump, qui souligne qu'il s'agit du plus grand nombre de tests réalisés par un pays.

19h11

Edouard Philippe a évoqué la question épineuse de la réouverture des écoles prévue le 11 mai. Cette réouverture sera "progressive" a-t-il indiqué en émettant plusieurs hypothèses de reprise différenciée (soit par territoire, soit en divisant les classes, etc).

19h08

Le Premier ministre a indiqué que les gestes barrières et la distanciation sociale devront s'appliquer à la sortie du confinement dans les transports (où les masques grand public pourront être rendus obligatoires), dans les entreprises ainsi que dans les commerces. Mais les bars et les restaurants resteront fermés dans un premier temps, a rappelé Edouard Philippe.

18h50

Olivier Véran a rappelé les dispositifs d'aide mis en place par le gouvernement.

Il a indiqué notamment qu'une aide exceptionnelle de solidarité sera disponible dès le 15 mai sans démarche et bénéficiera à 4 millions de ménages. Cette prime de 150 euros sera versée aux allocataires du RSA et de l'ASS. Il a également annoncé qu'une allocation de 100 euros par enfant sera versée à tous les bénéficiaires du RSA, de l'ASS et des APL.

18h24

Olivier Véran a également alerté sur le phénomène de renoncement aux soins constaté depuis le début du confinement. Le ministre a pointé une baisse des dépistages de certains cancers et des vaccins infantiles.

Il a enfin appelé à la vigilance sur le risque sanitaire d'ordre psychologique et psychiatrique pour les Français dans leur ensemble mais aussi pour les soignants soumis à une forte pression.

18h15

Olivier Véran a annoncé la réouverture d'un droit de visite très encadré en Ehpad pour les familles.

18h12



«45% des Ehpad ont signalé au moins un cas positif de Covid-19», a rappelé le minsitre de la Santé Olivier Véran.

18h10

18h09

Les forces de l'ordre ont réalisé «13,5 millions de contrôles» depuis le début du confinement mis en place le 17 mars pour lutter contre l'épidémie de nouveau coronavirus, et ont constaté «plus de 800.000 infractions», a annoncé dimanche Edouard Philippe. Grâce aux contrôles, le «respect du confinement a été globalement très satisfaisant», a estimé le Premier ministre en conférence de presse, en constatant «une immense diminution du nombre de déplacements» partout en France, aussi bien «vers les commerces, vers les épiceries, vers les stations de transport» que «vers les bureaux».

18h02

Bientôt 17 millions de masques «grand public» seront produits par semaine en France, a annoncé Olivier Véran.

17h48

«Les Français, dans leur immense majorité, ont respecté les consignes qui leur ont été données», a déclaré le Premier ministre Edouard Philippe, saluant «un respect du confinement globalement très satisfaisant».

17h47

Au total, 19.718 décès ont été décomptés depuis le début de l'épidémie, a indiqué le directeur général de la Santé Jérôme Salomon soit 395 morts de plus en 24 heures. Dans le détail, 7.649 décès ont été comptabilisés en Ehpad et établissements médico-sociaux, et 12.069 à l'hôpital, depuis le début de l'épidémie.

Le nombre de patients hospitalisés atteint 30.610 ce dimanche, et ce sont 890 nouveaux patients qui ont été admis en 24 heures. Depuis le début de l'épidémie, 30.610 personnes ont été admises à l'hôpital.

Jérôme Salomon a également indiqué que 5.744 patients se trouvaient encore dans un état grave en réanimation ce dimanche. Dans ces services, 137 nouveaux admis ont été recensés dans les dernières 24 heures.

17h41

«Beaucoup de ceux qui nous regardent aimeraient que je rentre dans le détail de ce qu'il va se passer le 11 mai. Je ne répondrai pas à ces questions aujourd'hui», a affirmé le Premier ministre.

17h38

«Cette crise sanitaire n’est pas terminée. Bien sûr nous marquons des points contre épidémie. Bien sûr la situation s’améliore lentement mais sûrement (...)Mais nous ne sommes pas sortis de cette crise sanitaire», a déclaré Edouard Philippe en préambule de la conférence de presse.

Les Français ne retrouveront «pas tout de suite et probablement pas avant longtemps» leur «vie d'avant» la crise du coronavirus, a aussi averti le chef du gouvernement en présentant «les grandes règles» qui devraient conduire au déconfinement à partir du 11 mai.

«Cette crise sanitaire fait encore des morts chaque jour», a-t-il ajouté.

17h30

Le Premier ministre Edouard Philippe, le ministre de la Santé Olivier Véran et le directeur général de la Santé Jérôme Salomon vont s'exprimer lors d'une conférence de presse.

16h15

Des traces de coronavirus ont été détectées dans l'eau non potable à Paris, a indiqué la mairie de la capitale. La municipalité affirme cependant qu'il n'y a «aucun risque» pour l'eau potable.

15h35

Jean-Luc Mélenchon s'est dit dimanche «mal à l'aise» avec la possible réouverture des écoles à compter du 11 mai et du début du déconfinement, assurant que pour sa part, il n'y «enverrait pas» son enfant s'il en avait un de cet âge.

«La mesure pour l'école, j'ai l'impression qu'elle n'a été prise que pour permettre aux gens de retourner au travail et qu'on veut les faire retourner au travail parce que la compétition continue entre les différentes économies», a dit «craindre» le chef de file des Insoumis sur BFMTV, faisant «remarquer que l'école n'est pas une garderie». «Personnellement, il y aurait un petit à la maison, ce qui n'est pas mon cas, je ne l'enverrais pas à l'école et je pense que, comme moi, des dizaines de gens» ne le feront pas, a ajouté le député des Bouches-du-Rhône.

15h18

Le gouvernement britannique a annoncé dimanche 596 morts supplémentaires à l'hôpital de patients atteints par le nouveau coronavirus, ce qui porte à plus de 16.000 le nombre total de décès dus au virus dans le pays. Au total, 16.060 personnes sont décédées de la maladie Covid-19 à l'hôpital et 120.067 personnes ont été testées positives au virus, a annoncé le ministère de la Santé.

12h10

L'Espagne a enregistré 410 morts au cours des dernières 24 heures en forte baisse par rapport aux 565 recensés la veille, a annoncé dimanche le ministère de la Santé.

Le bilan total de la pandémie, dans le pays le plus frappé au monde derrière les Etats-Unis et l'Italie, s'élève à 20.453 morts. Le nombre de cas confirmés se monte à 195.344, avec 4.218 nouveaux cas en 24 heures.

10H30

L'équipage du porte-avions français Charles de Gaulle a probablement été contaminé par le nouveau coronavirus lors de l'escale du bâtiment à Brest, a déclaré dimanche le chef d'état-major des armées.

"On considère, on pense (...) que cette contamination s'est produite à l'escale qui a eu lieu à Brest au mois de mars (du 13 au 16 mars, ndlr)", a déclaré le général François Lecointre sur France Inter.

Près des deux-tiers de l'équipage du porte-avions, soit 1.046 marins sur 1.760, ont été testés positifs, mais l'origine de la contamination reste une énigme.

L'équipage, en mission depuis fin janvier, n'a pas été en contact avec un élément extérieur après cette escale à Brest, au cours de laquelle une relève d'une cinquantaine de personnes est montée à bord et des centaines de marins sont descendus à terre.

Les premiers cas de maladie Covid-19 n'ont été identifiés qu'au cours de la première semaine d'avril, soit au-delà de la durée d'incubation (quatorzaine) habituellement admise pour le virus.

07H27

Le nombre de décès dus à la maladie de coronavirus aux Etats-Unis s'est élevé à 1.891 lors des dernières 24 heures, pour atteindre un total de 38.664, a annoncé samedi l'université Johns Hopkins, dont le comptage fait autorité.

Le nombre de cas de contaminations atteint les 732.197 depuis le début de l'épidémie, a ajouté l'université située à Baltimore. Les Etats-Unis comptent le plus de malades et de décès au monde liés à la pandémie de Covid-19.

23H04

Une vaste opération de contrôle du confinement a eu lieu samedi soir en Lozère, avec le blocage de la circulation dans les deux sens sur l'A75, à la hauteur de la commune d'Aumont-Aubrac, a constaté l'AFP sur place.

L'opération, lancée à 22H00, a entraîné l'interruption de la circulation dans les deux sens, les contrôles des véhicules étant opérés sur l'aire autoroutière de l'Aubrac, en présence de la Préfète de la Lozère, Valérie Hatsch.

22H17

New Hampshire, Maryland, Texas : des manifestations demandant la levée des mesures de confinement face au coronavirus ont agité samedi plusieurs villes américaines, encouragées par Donald Trump, accusé d'attiser les divisions.

21H34

Les chercheurs franco-allemands chargés d'élaborer la future application de traçage des personnes contaminées par le Covid-19 ont publié samedi leur proposition technique d'un système, géré par une autorité de santé centralisée, et qui fera l'objet d'un débat parlementaire en France.

20H47

L'Espagne, l'un des pays les plus endeuillés du monde par la pandémie de nouveau coronavirus, va prolonger le confinement de sa population deux semaines de plus, jusqu'au 9 mai inclus, a déclaré samedi son Premier ministre Pedro Sanchez.

M. Sanchez a toutefois annoncé que ce confinement extrêmement strict allait être assoupli pour les enfants qui allaient pouvoir sortir de façon «limitée» à partir du 27 avril alors qu'ils n'en avaient pas le droit depuis le début du confinement général le 14 mars.

20H32

Les autorités algériennes et marocaines ont annoncé samedi la prolongation des mesures de confinement mises en place pour freiner la propagation de l'épidémie de Covid-19, respectivement jusqu'au 29 avril et jusqu'au 20 mai.

20H28

La pandémie de nouveau coronavirus a tué plus de 100.000 personnes en Europe, soit près de deux tiers des décès liés au Covid-19 dans le monde, selon un bilan établi par l’AFP à partir de sources officielles samedi à 18h00 GMT.

Avec un total de 100.501 morts (pour 1.136.672 cas), l’Europe est le continent le plus durement touché par la pandémie de Covid-19, qui a tué 157.163 personnes dans le monde. L’Italie (23.227) et l’Espagne (20.043) sont les pays les plus atteints en Europe, suivis de la France (19.323) et du Royaume-Uni (15.464).

20H15

Plusieurs centaines de personnes ont manifesté samedi devant le Parlement de l'Etat du New Hampshire pour dénoncer les mesures de confinement face au coronavirus, que beaucoup trouvent excessives face au nombre de cas relativement peu élevé dans cet Etat de Nouvelle-Angleterre.

Quelque 200 personnes s'étaient rassemblées à la mi-journée devant le Parlement de la ville de Concord, sous une pluie froide, et d'autres participaient à la manifestation depuis leur voiture, a constaté un photographe de l'AFP.

19H46

L'Etat de New York, épicentre de l'épidémie aux Etats-Unis, a recensé 540 morts du coronavirus au cours des dernières 24 heures, soit le bilan le moins lourd depuis 15 jours, a indiqué samedi son gouverneur Andrew Cuomo.

Le dernier bilan inférieur à ce chiffre dans cet Etat de quelque 20 millions d'habitants remontait au 2 avril, avec 432 morts, selon le site Covid Tracking Project, qui fait référence.

19h16

L’épidémie de coronavirus a fait au moins 19.323 morts en France depuis début mars, soit 642 de plus en 24 heures, mais le nombre de patients hospitalisés et en réanimation poursuit sa décrue, a indiqué samedi la direction générale de la Santé.

Un total de 11.842 décès a été enregistré dans les hôpitaux (+364) et 7.481 (+278) dans les maisons de retraite médicalisées (Ehpad) et autres établissements médico-sociaux, a précisé la DGS dans un communiqué.

18H33

«En colère» face au refus des autorités françaises de laisser le Costa Deliziosa accoster à Marseille, des passagers français à bord de ce bateau de croisière craignent d'être débarqués en Italie, pays très touché par le Covid-19.

«Les autorités françaises refusent le débarquement de plus de 400 Français à Marseille ! C'est la raison de notre colère ! Nous risquons d'être débarqués en Italie ! Est-ce bien raisonnable ?», a déclaré par écrit à l'AFP Michèle Contini, une retraitée française de 72 ans, jointe via l'application WhatsApp.

17H46

Les Etats-Unis et le Canada ont décidé de prolonger d'un mois la fermeture partielle de leur frontière commune en raison de la crise du coronavirus, a annoncé samedi le Premier ministre canadien Justin Trudeau.

«Je confirme aujourd'hui que le Canada et les Etats-Unis ont trouvé un accord pour prolonger de 30 jours» cette fermeture de la frontière aux déplacements non-essentiels, a indiqué M. Trudeau lors de sa conférence de presse quotidienne. Donald Trump avait annoncé qu'il souhaitait que cette frontière soit «parmi les premières» à être rouverte, alors qu'Ottawa estimait qu'il faudrait encore «bien des semaines».

17h13

Le Défenseur des droits a de nouveau réclamé samedi la fermeture des centres de rétention administrative (CRA), jugeant «indéniable» le risque de contamination au Covid-19 des étrangers qui y sont détenus et critiquant les mesures de protection des autorités.

«Il existe aujourd'hui, dans l'ensemble des CRA français, un risque indéniable de contamination, tant pour les retenus que pour les personnels, portant au droit à la vie et à la protection de la santé une atteinte disproportionnée (...) alors même qu'il n'existe pratiquement aucune perspective d'éloignement à bref délai», indique le Défenseur des droits Jacques Toubon dans un communiqué.

16H46

«L'église du cimetière de Bergame vide. Enfin». Le maire de cette ville du nord de l'Italie a diffusé samedi sur Twitter une photo de l'intérieur du bâtiment, libéré des cercueils qu'il n'a eu de cesse d'accueillir tout au long de ces semaines de pandémie.

Cette image et ce tweet illustrent la pression qui se relâchent sur ce pays, en particulier sur la Lombardie, qui sort de la phase aiguë de cette crise sanitaire dont le bilan est de 23.000 morts, plus de la moitié dans cette seule région septentrionale

16H09

Des dizaines de milliers de fidèles ont participé samedi aux funérailles d'un haut dignitaire musulman au Bangladesh, faisant ainsi fi du confinement en vigueur face au Covid-19 dans ce pays où le nombre des cas de contamination s'envole.

Pour limiter les risques de contagion, la police avait donné son aval à la présence de 50 personnes à cette cérémonie qui s'est déroulée à Sarail, dans l'est, après un accord passé avec la famille du défunt. Mais les forces de l'ordre ne sont pas parvenues à contenir la foule allée rendre un dernier hommage à Jubayer Ahmad Ansari, mort vendredi à l'âge de 55 ans.

15H57

Le gouvernement a renforcé son soutien aux zoos, refuges pour animaux et cirques familiaux pendant le confinement, débloquant de nouveaux crédits, une décision saluée par ceux-ci mais critiquée par des associations de défense des animaux.

Dans le cadre du budget de crise voté dans la nuit de vendredi à samedi par l'Assemblée nationale pour faire face à l'épidémie du Covid-19, figure «un accompagnement financier de 19 millions d'euros des parcs zoologiques, cirques et refuges au titre de l'alimentation et des soins prodigués aux animaux», ont indiqué les ministères de l'Action et des comptes publics, de la Transition écologique et de l'Agriculture dans un communiqué.

15h09

Le Royaume-Uni a annoncé samedi 888 morts supplémentaires à l'hôpital de patients atteints par le nouveau coronavirus, ce qui porte à 15.464 le nombre total de victimes du virus dans le pays.

Ce chiffre est en hausse par rapport aux 847 décès supplémentaires annoncés vendredi par le ministère de la Santé. A 09H00 samedi, 357.023 personnes avaient été testées au nouveau coronavirus, dont 114.217 étaient positives.

14h22

Le bilan est cette fois définitif: 1.046 marins du porte-avions français Charles de Gaulle ont été testés positifs au nouveau coronavirus sur un total de 1.760, a indiqué samedi l'armée française.

Vendredi, devant la commission Défense de l'Assemblée nationale, la ministre des Armées Florence Parly avait évoqué 1.081 marins positifs au Covid-19 sur l'ensemble du groupe aéronaval (le porte-avions, les navires accompagnants et les aéronefs).

Une immense majorité d'entre eux vient donc bien du bâtiment nucléaire lui-même, sur lequel le virus s'est répandu comme une traînée de poudre, touchant presque 60% des effectifs.

"C'est le chiffre final", a indiqué à l'AFP le porte-parole de la marine nationale, le capitaine de vaisseau Eric Lavault.

Près de 50% des cas sont asymptomatiques. Entre 20 et 30 marins sont actuellement hospitalisés selon les jours, et un major d'une cinquantaine d'années est en réanimation. Son état est stationnaire et ses "réflexes respiratoires fonctionnent", a-t-il indiqué.

14h06

Le nouveau coronavirus a fait plus de 5.000 morts en Iran, selon les chiffres officiels annoncés samedi à Téhéran, où les petits commerçants commencent à rouvrir après une longue fermeture imposée par la crise sanitaire.

Les autorités ont dénombré 73 décès supplémentaires depuis vendredi midi, ce qui porte à 5.031 le nombre total de morts dus à la maladie dans la République islamique, a déclaré le porte-parole du ministère de la Santé, Kianouche Jahanpour à la télévision.

L’Iran est de loin le pays le plus touché par la pandémie au Proche et au Moyen-Orient, mais les chiffres du gouvernement sont jugés largement sous-estimés à l'étranger ainsi qu'à l'intérieur du pays.

Selon les statistiques officielles, le nombre de nouveaux décès provoqués par le virus est apparu en baisse samedi pour le septième jour d'affilée et la propagation ralentit sa progression depuis le début du mois.

Avec 1.374 personnes infectées au cours des dernières 24 heures, le nombre de cas confirmés de contamination déclarés en Iran s'élève désormais à 80.860.

12h53

Le nombre de morts du nouveau coronavirus a dépassé la barre des 20.000 en Espagne, troisième pays le plus endeuillé du monde derrière les Etats-Unis et l'Italie, a annoncé samedi le ministère de la Santé.

Depuis le début de l'épidémie, 20.043 personnes ont succombé à la maladie Covid-19. En 24 heures, le nombre de morts s'est élevé à 565, une légère baisse par rapport aux 585 notifiés vendredi.

12H11

Des milliers de personnes sont mortes en maisons de retraite au Royaume-Uni, bien au-delà des chiffres officiels, affirme un organisme représentant le secteur, Care England, avançant une estimation de 7.500 décès.

Le Royaume-Uni a dénombré 14.576 victimes du Covid-19, selon le dernier bilan publié vendredi. Mais ce chiffre ne comprend que les décès à l'hôpital de patients testés positifs. Le Bureau des statistiques nationales (ONS), qui décompte les morts plus largement mais avec une dizaine de jours de décalage, a dénombré 217 morts au 3 avril dans les maisons de retraites d'Angleterre et du Pays de Galles, selon son dernier bilan hebdomadaire.

Après avoir collecté ses propres données, Care England, qui représente des maisons de retraites indépendantes, estime que le nombre réel de décès est bien supérieur.

10H10

L'hôpital de campagne des armées installé sur un parking de l'hôpital civil de Mulhouse pour l'aider à faire face à l'afflux de patients souffrant du Covid-19 a commencé à être démonté vendredi, a-t-on appris samedi auprès de l'armée.

"Nous avons déséquipé la travée 1, qui correspond à un module de 10 lits de réanimation de l'Equipement Militaire de Réanimation (EMR) du Service de santé des armées, le démontage est encore en cours", a indiqué à l'AFP le lieutenant Lucie.

Cet hôpital de campagne d'une capacité initiale de 30 lits avait accueilli son premier patient le 24 mars, alors que les services de réanimation du Groupe hospitalier régional de Mulhouse Sud Alsace (GHRMSA) étaient saturés.

La situation s'est depuis sensiblement améliorée dans le Haut-Rhin, l'un des principaux foyers épidémiques en France, et l'hôpital prépare aujourd'hui "son plan de sortie de crise", selon un communiqué diffusé vendredi.

08h15

Toutes les épreuves des concours d'entrée dans les grandes écoles seront reprogrammées entre le 20 juin et le 7 août, a annoncé vendredi la ministre de l'Enseignement supérieur Frédérique Vidal.

«Cela concerne plusieurs centaines d'écoles et plusieurs centaines de milliers de candidats», a précisé la ministre sur Europe 1.

Il s'agit de tous les concours d'entrée dans les grandes écoles à l'issue des classes préparatoires (par exemple de commerce et de management telles qu'HEC ou l'Essec ou des écoles d'ingénieur comme Centrale ou Polytechnique).

07H56

Face au coronavirus et à «l'urgence économique», l'Assemblée nationale a voté dans la nuit de vendredi à samedi un nouveau budget aux dépenses considérablement alourdies, entre soutien aux entreprises, aide aux plus modestes et prime aux soignants.

Ce second projet de loi de finances rectificative, après celui adopté en mars, est attendu au Sénat mardi. Il tient compte du plan de 110 milliards d'euros annoncé par le gouvernement pour tenir bon.

07h10

Les Etats-Unis ont franchi vendredi la barre des 700.000 cas recensés de coronavirus, selon le comptage en temps réel de l'université Johns Hopkins qui fait référence.

Le pays, qui est depuis fin mars le plus touché par l'épidémie dans le monde, compte désormais 700.282 cas de contaminations au Covid-19 et 36.773 morts, d'après l'université Johns Hopkins.

Selon cette source, consultée à 20h30 (00h30 GMT vendredi), le pays a connu 3.856 décès supplémentaires en 24h, mais ce chiffre inclut des cas de morts «probablement liées» au Covid-19, mais qui n'avaient pas été initialement comptabilisées comme tel.

Cette semaine, la ville de New York a ainsi annoncé qu'elle allait ajouter 3.778 morts «probables» du Covid-19 à son bilan.

23h04

Le président chilien, Sebastian Piñera, a affirmé vendredi que son gouvernement préparait une réouverture progressive des activités économiques, mises à l'arrêt depuis 45 jours par la propagation du nouveau coronavirus.

"Nous nous préparons à une ouverture ou réouverture progressive et avec beaucoup de précautions", a déclaré le président, expliquant que celle-ci se fera "avec des mesures sanitaires beaucoup plus strictes".

22h57

Le président de Lyon, Jean-Michel Aulas a évoqué vendredi "ses craintes d'un championnat qui ne se terminerait pas en 2019-2020" mais a affiché son optimisme pour l'avenir de l'OL après la crise liée à l'épidémie de nouveau coronavirus.

"Nous sommes pour la reprise de la Ligue 1, solidaires de tout le monde, nous allons tout faire pour reprendre mais j'ai l'impression que chaque jour qui se passe nous rapproche peut-être d'un championnat qui ne se terminerait pas en 2019-2020", a déclaré le patron de l'Olympique lyonnais dans un entretien accordé au quotidien Le Progrès de Lyon.

22h51

L'une des premières études réalisées aux Etats-Unis sur la présence d'anticorps au nouveau coronavirus estime que le nombre réel de contaminations dans la Silicon Valley en Californie est sans doute plus de 50 fois supérieur au nombre de cas officiellement confirmés. Des chercheurs de Stanford ont testé lors du premier week-end d'avril 3.330 volontaires du comté de Santa Clara, recrutés par Facebook, et estiment qu'entre 2,5% et 4,1% de la population locale a été contaminée par le coronavirus, soit entre 50 et 85 fois le nombre de cas alors confirmés dans cette région.

22h25

La pandémie de nouveau coronavirus a fait 1.000 morts en Afrique depuis son apparition en Chine en décembre, dont les trois quarts en Algérie, en Egypte, au Maroc et en Afrique du Sud, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles vendredi à 20H00 GMT.

Selon les chiffres officiellement recensés - 1.000 décès pour 19.334 cas -, l'Afrique est avec l'Océanie l'un des continents les moins touchés par la pandémie qui a tué au moins 150.147 personnes dans le monde. L'Algérie est le pays d'Afrique qui déplore le plus grand nombre de décès sur son sol (364), devant l'Egypte (205), le Maroc (135) et l'Afrique du Sud (50).

21h48

L'Equateur, l'un des pays d'Amérique latine les plus touchés par la maladie Covid-19, a annoncé vendredi la prolongation jusqu'au 26 avril du confinement et du couvre-feu décrétés il y a un mois pour freiner la pandémie.

"Les mesures de restriction, les mesures d'isolement sont maintenues pour une semaine supplémentaire" jusqu'au 26 avril, a annoncé la ministre du Gouvernement (Intérieur), Maria Paula Romo, lors d'une conférence de presse virtuelle.

21h43

Vladimir Poutine et Emmanuel Macron ont évoqué vendredi la possibilité d'une réunion entre les dirigeants des cinq pays membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, accusé de désunion face à la pandémie de coronavirus.

Lors d'un échange téléphonique, le président russe et son homologue français ont discuté de "la possibilité de l'organisation d'une réunion de travail, en vidéo-conférence, des dirigeants des pays membres permanents du Conseil de Sécurité de l'ONU", a indiqué le Kremlin dans un communiqué, sans donner plus de détails.

21h24

La pandémie de nouveau coronavirus a fait plus de 150.000 morts dans le monde, dont près des deux tiers en Europe, depuis son apparition en Chine en décembre, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles vendredi à 19H00 GMT.

Au total, 150.142 décès ont été recensés dans le monde (pour 2.207.730 cas), dont près des deux tiers en Europe (96.721 décès pour 1.100.677 cas), continent le plus touché. Les États-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de morts (34.575), devant l'Italie (22.745), l'Espagne (19.478), la France (18.681) et le Royaume-Uni (14.576).

20h57

Le président brésilien Jair Bolsonaro a de nouveau préconisé vendredi la réouverture des commerces, au lendemain du limogeage de son ministre de la Santé qui prônait au contraire le confinement pour endiguer la propagation du coronavirus.

"En me battant pour la réouverture des commerces, je prends un risque. Si la situation s'aggrave, ça me retombera dessus. Mais je crois qu'il faut les rouvrir et beaucoup de gens pensent comme moi", a dit le chef de l'Etat au cours de la cérémonie d'intronisation du nouveau ministre de la Santé, Nelson Teich.

20h53

Après les LR jeudi, les députés PS et communistes ont à leur tour réclamé vendredi un vote de l'Assemblée nationale à l'issue du débat du 28 avril sur le projet StopCovid et les techniques de traçage des données des téléphones pour lutter contre le coronavirus. Les deux groupes de gauche ont chacun adressé un courrier au Premier ministre Edouard Philippe à ce sujet.

20h46

L'élection présidentielle en Pologne devrait être repoussée de deux ans ou organisée à n'importe quelle date par courrier en raison du Covid-19, a recommandé vendredi le ministre de la Santé Lukasz Szumowski.

En se prononçant ainsi, M. Szumowski, figure de proue du combat contre la pandémie et qui joue à ce titre, sans l'avoir cherché, un rôle clé dans la question politique du scrutin prévu pour le 10 mai, a appuyé la position du parti conservateur au pouvoir, dont il est membre.

20h44

L'Afrique a encore besoin de 44 milliards de dollars pour lutter contre la pandémie du coronavirus, ont estimé vendredi la Banque mondiale et le FMI, à l'issue d'une réunion consacrée au continent.

"Ensemble, les créanciers officiels ont mobilisé jusqu'à 57 milliards de dollars pour l'Afrique en 2020", indiquent-ils dans un communiqué commun. "Le soutien des créanciers privés pourrait s'élever à environ 13 milliards de dollars. C'est un début important, mais le continent a besoin d'environ 114 milliards de dollars en 2020 dans sa lutte contre le Covid-19, ce qui laisse un déficit de financement d'environ 44 milliards de dollars", ajoutent-ils.

20h43

Devant une assistance représentée par une mosaïque de visages en arrière-plan, Jean-Luc Mélenchon a dénoncé vendredi soir la "clochardisation sanitaire" de la France lors d'un "meeting numérique" où les Insoumis ont présenté leurs solutions à la crise du coronavirus.

La députée Mathilde Panot et l'eurodéputé Manuel Bompard étaient aux côtés du leader de LFI, prenant la parole en début de meeting. Des vidéos des députés Adrien Quatennens et Caroline Fiat - qui a repris son métier d'aide-soignante - ont aussi été diffusées.

20h32

Emmanuel Macron "ne souhaite pas de discrimination" des personnes âgées dans le cadre du déconfinement progressif après le 11 mai et "en appellera à la responsabilité individuelle" de chacun, a indiqué l'Elysée vendredi soir.

Le chef de l'Etat, explique l'Elysée, a souhaité faire cette mise au point en voyant "monter le débat sur la situation de nos aînés, après les déclarations du professeur Jean-François Delfraissy". Celui-ci avait dit mercredi au Sénat que "pour les personnes d'un certain âge, de 65 ou 70 ans, (...) on continuera le confinement".

19h42

Un total de 1.081 marins ont été testés positifs au Covid-19 sur le porte-avions français Charles de Gaulle et le groupe aéronaval qui l'accompagne, sur un total de 2.300 personnes, selon des chiffres provisoires donnés vendredi par la ministre française des Armées.

Selon Florence Parly, auditionnée par la commission Défense de l'Assemblée nationale, "2.010 tests ont été effectués" et "1.081 marins" ont été jusqu'ici testés positifs au Covid-19. Parmi eux, "545 marins présentent des symptômes" et "24 marins sont hospitalisés" à l'hôpital militaire Sainte-Anne de Toulon (Sud-Est de la France), dont un en réanimation. Les marins testés négatifs sont en quatorzaine, a-t-elle rappelé. Tous les tests n'ont pas encore livré leur verdict.

19h34

Au total, 18 681 décès ont été comptabilisés en France en lien avec cette pandémie depuis le 1er mars (+761 en 24 heures), indique Jérôme Salomon, directeur général de la santé.

Dans le détail, 11.478 personnes sont décédées à l'hôpital, et 7.203 dans des Ehpad et autres établissements médico-sociaux depuis le début de l'épidémie.

Le nombre de personnes en réanimation est en baisse pour le neuvième jour consécutif avec 221 patients en moins aujourd'hui.

19h29

Les ONG Médecins du Monde et Médecins sans Frontières ont réclamé vendredi devant le tribunal administratif qu’une cinquantaine de mineurs africains vivant dans un squat à Marseille soient relogés "dans des lieux adaptés aux exigences de la lutte contre le Covid 19".

Ces adolescents originaires d’Afrique subsaharienne et dont certains sont âgés de 15 ans vivent dans des conditions "indignes et dangereuses", ont déploré les avocats des deux associations lors d'une audience tenue avec difficulté en visioconférence et qu'un journaliste de l'AFP a été autorisé à suivre.

19h14

Le Conseil d'Etat a limité vendredi le pouvoir des maires dans la lutte contre le coronavirus, jugeant qu'ils ne pouvaient pas prendre d’autres mesures que celles décidées par l'Etat dans le cadre de l'état d'urgence, sauf "raisons impérieuses".

Dans une décision posant ce principe et rendue en référé, la plus haute juridiction administrative a confirmé l'annulation d'un arrêté du maire de Sceaux (Hauts-de-Seine) qui imposait le port d'un masque de protection dans sa commune.

18h38

Le président américain Donald Trump a affirmé vendredi que le nombre de morts dues au coronavirus en Chine, d'où est partie la pandémie, était "bien plus élevé" que le bilan officiel fourni par les autorités chinoises.

"La Chine vient d'annoncer le doublement du nombre des morts causées par l'Ennemi Invisible. Il est bien plus élevé que cela et bien plus élevé que celui des Etats-Unis !", a tweeté M. Trump, après que la ville de Wuhan, où le virus est apparu fin 2019, a révisé son bilan à la hausse, portant à 4.632 le bilan des décès enregistrés dans le pays. Les Etats-Unis eux comptent plus de 33.000 morts.

18h24

Plusieurs organisations du transport routier en appellent au gouvernement face aux difficultés rencontrées par ce secteur, la fédération patronale OTRE et le syndicat FO demandant notamment la suspension du cabotage pour six mois.

L'Organisation des transporteurs routiers européens (OTRE), l'une des principales fédérations en France, a demandé au secrétaire d’État aux Transports Jean-Baptiste Djebbari de "saisir l'Union européenne pour faire valoir la clause de sauvegarde et demander la suspension du cabotage pour une période de six mois", dans un courrier consulté vendredi par l'AFP.

18h04

Anne Hidalgo a demandé à Christophe Castaner de déployer davantage de policiers dans le nord-est de la capitale où la délinquance persisterait en dépit du confinement, selon une lettre dont l'AFP a eu connaissance vendredi.

"Le contrôle du confinement (...) ne doit pas peser de manière disproportionnée sur les policiers des commissariats de la capitale", écrit la maire de Paris (PS) à l'adresse du ministre de l'Intérieur. "Il me semble nécessaire de déployer davantage d'autres moyens de police dans les rues de Paris", complète Mme Hidalgo dans cette lettre datée de mardi.

18H

Liées depuis quatre ans, les ONG Médecins sans frontières et SOS Méditerranée ont annoncé vendredi la fin de leur partenariat pour le sauvetage de migrants en mer Méditerranée, sur fond de dissensions sur la possibilité ou non d'opérer malgré la crise sanitaire.

Dans un contexte inédit, alors que Malte et l'Italie ont officiellement fermé leurs ports aux migrants, les deux associations, qui revendiquent avoir sauvé ensemble quelque 30.000 personnes fuyant la Libye à bord d'embarcations de fortune, divergeaient sur la reprise des opérations de secours de l'Ocean Viking, à quai depuis le 20 mars. De retour de mission, le navire qui a succédé à l'Aquarius avait jeté l'ancre à Marseille où se situe le siège de SOS Méditerranée, son affréteur, en raison de la crise sanitaire mondiale liée à l'épidémie de coronavirus.

17h44

Airbus a décidé vendredi de mettre en oeuvre des mesures de chômage partiel pour 3.000 salariés français de sa division d'avions commerciaux en raison de la crise sanitaire et d'une réduction de la production, a-t-on appris auprès de l'avionneur.

Ces mesures, instaurées jusqu'au 17 mai, ont été annoncées lors d'un comité social et économique (CSE) central extraordinaire, selon la CFTC. Il concerne les sites d'Airbus à Toulouse, Nantes et Saint-Nazaire, selon le syndicat .

L'avionneur européen compte au total 48.000 salariés en France, y compris ceux travaillant pour ses branches Hélicoptères ainsi que Défense et Spatial.

17h01

Près de 230 migrants qui vivaient en errance dans les rues de Paris et de la petite couronne en plein confinement ont été mis à l'abri vendredi, essentiellement dans des hôtels parisiens, a-t-on appris auprès de la préfecture de la région Ile-de-France.

L'opération, qui a eu lieu vendredi matin Porte de la Villette à Paris, a concerné "223 hommes isolés" orientés vers "deux hôtels parisiens", deux mineurs pris en charge par la Mairie de Paris ainsi qu'une famille de trois personnes, a indiqué la préfecture à l'AFP.

Il s'agissait pour l'essentiel d'Afghans "connus des maraudes habituelles" et qui affirmaient dormir dans les quartiers parisiens de Belleville et La Chapelle, ou encore à Saint-Denis, en proche banlieue, selon Pierre Henry, directeur général de France terre d'asile, association qui a participé à la mise à l'abri.

16h53

Le nombre de victimes de violences intrafamiliales est reparti à la hausse début avril, après avoir baissé depuis le début du confinement, sur fond de baisse généralisée des crimes et délits enregistrés par les forces de l'ordre, selon des statistiques de l'Intérieur dévoilées vendredi.

Après avoir entamé une baisse le 16 mars, ces violences intrafamiliales - qui ne concernent pas celles commises sur les mineurs de moins de 15 ans, et relèvent donc essentiellement des violences dites conjugales - sont en hausse sur la semaine du 6 au 12 avril, avec plus de 2.000 victimes enregistrées.

16h31

La Suède, qui a pris des mesures plus souples que la plupart des autres pays européens pour tenter de contenir la progression du nouveau coronavirus, a annoncé vendredi le dépistage à plus grande échelle de sa population dans les semaines à venir.

Ces tests, qui concernent jusqu'à présent les patients hospitalisés et le personnel soignant, cibleront désormais également les personnes occupant des postes jugés "essentiels" pour la société - comme les policiers et les pompiers - afin qu'elles puissent reprendre le travail plus rapidement après avoir présenté des symptômes.

"Nous parlons d'une capacité de tests et d'analyses de 50.000, peut-être même 100.000, par semaine", a annoncé la ministre de la Santé, Lena Hallengren, en conférence de presse.

16h14

Un dispositif pilote a été lancé vendredi dans plusieurs hôpitaux d'Ile-de-France afin d'accompagner les malades du coronavirus ne présentant pas de symptômes graves, avec la possibilité d'hébergement dans des hôtels pour réduire le nombre de contaminations.

Ce dispositif, mis en place par l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP), avec l'Agence régionale de santé (ARS) et plusieurs collectivités locales, vise à "contrôler les chaînes de contamination potentielle", a expliqué à l'AFP le préfet de la région Ile-de-France, Michel Cadot.

Avec la mise en place du confinement, le nombre de nouveaux cas de contamination recensés par les autorités a sensiblement diminué ces dernières semaines. Mais il reste élevé, notamment en Ile-de-France, où près de de 2.400 personnes se trouvent toujours en réanimation.

15h25

Le Royaume-Uni a dénombré vendredi 847 morts supplémentaires à l'hôpital de patients atteints par le nouveau coronavirus, un bilan proche de celui de la veille (+861 morts), qui porte à 14.576 le nombre total de victimes du Covid-19 dans le pays.

Le nombre de personnes testées positives a atteint au total 108.692, en augmentation de 5.599 par rapport à la veille, selon le ministère de la Santé.

14h26

Un total de 940 marins ont été testés positifs au Covid-19 sur le porte-avions Charles de Gaulle et le groupe aéro-naval qui l'accompagne, sur un total de 2.300 personnes, a indiqué vendredi la directrice centrale du Service de santé des armées (SSA).

Selon le Dr. Marilyne Gygax Généro, directrice centrale du SSA, qui a témoigné devant la commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées du Sénat, tous les membres des équipages ont été testés. 940 sont positifs, 645 négatifs, les autres ne sont pas encore connus.

Le précédent chiffre faisait état de 668 cas positifs.

"Nous sommes et serons transparents", a affirmé la directrice, citée dans un communiqué de la commission. "La contamination du porte-avions est un événement absolument majeur (...). Il y aura sans nul doute des conséquences à tirer à l'issue de cette crise, qu’il s’agisse des spécialités médicales du SSA, ou du matériel".

13h51

L'Iran a annoncé vendredi avoir enregistré 89 décès supplémentaires dus au nouveau coronavirus en 24 heures, un bilan inférieur à 100 morts pour le quatrième jour consécutif dans ce pays le plus touché du Moyen-Orient.

Cela porte le nombre total des personnes décédées de la maladie Covid-19 à 4.958, a précisé le porte-parole du ministère de la Santé Kianouche Jahanpour, lors de son point de presse quotidien.

C'est le sixième jour consécutif de baisse des décès en Iran où 1.499 nouveaux cas ont été détéctés ces dernières 24 heures, portant à 79.494 le nombre total de personnes infectées sur 319.879 personnes testées, selon M. Jahanpour.

13h35

Le Premier ministre, Edouard Philippe, tiendra dimanche en fin d'après-midi une conférence de presse pour "faire un point complet et précis" de la situation de la crise liée à la pandémie du coronavirus, a-t-on appris vendredi de Matignon.

Édouard Philippe avait tenu une première conférence de presse le 29 mars. Il doit par ailleurs réunir à nouveau l'ensemble des chefs de partis lors d'une visioconférence lundi matin.

13h11

Le ministre de l'Economie Bruno Le Maire a promis vendredi que les 20 milliards d'euros pour recapitaliser des entreprises en difficulté ne seraient "pas un chèque en blanc" notamment en matière environnementale, après des critiques d'ONG.

Il y aura deux séries de "conditions" pour les entreprises aidées: "un effort de redressement et de compétitivité" ainsi qu'"une politique environnementale ambitieuse", a déclaré le ministre devant l'Assemblée, qui examine le projet de budget rectifié où sont inscrits ces 20 milliards d'euros.

Oxfam, Greenpeace et les Amis de la Terre avaient dénoncé plu tôt "un chèque aux grands pollueurs sans conditions".

Ces aides publiques, qui pourraient bénéficier à des entreprises comme Air France ou Renault, ne sont assorties d'"aucune condition (...) alors qu’elles pourraient renflouer des entreprises polluantes, qui contribuent fortement au dérèglement climatique", selon un communiqué.

12h32

L'Espagne a recensé 19.478 morts du Covid-19 depuis le début de l'épidémie, a annoncé vendredi le ministère de la Santé.

585 morts ont été enregistrés en 24 heures, a précisé le ministère dont la méthodologie a changé afin d'homogénéiser les chiffres envoyés par les différentes régions, ce qui a entraîné une modification des chiffres des jours précédents. Ce bilan, qui n'inclut que les personnes testées positives, est contesté par plusieurs régions qui affirment que des milliers de personnes supplémentaires sont mortes de la maladie.

12h00

La 54e édition du Montreux Jazz Festival, prestigieuse scène musicale suisse qui devait se tenir cette année du 3 au 18 juillet, est annulée. Une première dans l’histoire de cette manifestation créée en 1967. Prochain rendez-vous du 2 au 17 juillet 2021.

11h36

La présidente de la région Ile-de-France, Valérie Pécresse, a demandé au gouvernement de rendre le port du masque obligatoire dans les transpoers . «Je souhaite que le gouvernement rende le port du masque obligatoire dans les transports» en commun, a déclaré la présidente de la région Île-de-France Valérie Pécresse, vendredi 17 avril sur France Bleu Paris.

«Le port du masque, c'est ce qui protège, et c'est ce qui protège notamment dans un milieu clos comme dans les transports dans lesquels, par définition, il sera difficile de respecter les distanciations sociales», a argumenté Valérie Pécresse, «donc, il nous faut des masques obligatoires».

11h19

La barre des 5.000 morts a été franchie en Belgique.

11h08

L'ouverture du musée abritant la collection Pinault à Paris a été reportée à 2021.

11h03

Le Montreux Jazz Festival a annoncé l'annulation de son édition 2020.

10h40

Le gouvernement chinois a démenti vendredi toute "dissimulation" dans le bilan du Covid-19, après une brusque augmentation du nombre de décès comptabilisés dans le pays.

"Il n'y a jamais eu aucune dissimulation et nous n'autoriserons jamais aucune dissimulation", a assuré devant la presse un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Zhao Lijian, après l'annonce de près de 1.300 morts supplémentaires à Wuhan, la ville où le virus est apparu à la fin de l'année dernière.

10h19

La Chine a appelé vendredi à l'unité internationale face au coronavirus, après des critiques du président français Emmanuel Macron et de plusieurs capitales occidentales sur la gestion de l'épidémie par Pékin.

Dans une interview au Financial Times parue jeudi, le président français a estimé qu'il existait des zones d'ombre dans la gestion de l'épidémie de coronavirus par la Chine, après son apparition dans le centre du pays fin 2019.

"N'ayons pas une espèce de naïveté qui consiste à dire que (la gestion de l'épidémie par la Chine, NDLR) c'est beaucoup plus fort. On ne sait pas. Et même, il y a manifestement des choses qui se sont passées qu'on ne sait pas", a affirmé Emmanuel Macron.

Il était interrogé par le quotidien britannique sur le fait de savoir si les régimes autoritaires étaient mieux à même de gérer ces crises.

Vendredi, Pékin a jugé "inutile" d'argumenter sur les avantages et inconvénients des différents systèmes politiques.

07H00

Soupçonnée d'avoir sous-estimé son bilan du coronavirus, la Chine a annoncé vendredi 1.300 morts supplémentaires à Wuhan, épicentre d'une pandémie qui vaut à Pékin une contraction sans précédent de son économie au 1er trimestre.

Donald Trump, qui avait ces derniers jours fustigé la gestion par Pékin de l'épidémie naissante, venait de présenter son plan pour faire «redémarrer l'Amérique», «prochaine phase» de la «guerre» contre le coronavirus.

Quelques heures plus tard, la mairie de Wuhan créait la surprise en révisant ses chiffres à la hausse avec 1.290 décès supplémentaires. Ce nouveau décompte porte à 4.632 le bilan des décès enregistré dans le pays le plus peuplé du monde.

Dans un communiqué diffusé sur les réseaux sociaux, la ville de 11 millions d'habitants placée sous quarantaine à partir de fin janvier explique qu'au plus fort de l'épidémie, certains patients sont décédés chez eux faute de pouvoir être pris en charge dans les hôpitaux.

Ils n'avaient donc pas été comptabilisés jusqu'à présent dans les statistiques officielles qui ne prennent en compte que les personnes décédées à l'hôpital.

Ces nouvelles statistiques font bondir de 50% le bilan de la seule ville de Wuhan, qui s'inscrit désormais à 3.869 morts.

23h15

Des républicains du Congrès américain ont appelé jeudi Donald Trump à conditionner l'attribution de nouveaux fonds à l'Organisation mondiale de la santé (OMS) à la démission de son directeur Tedros Adhanom Ghebreyesus, qu'ils accusent d'avoir "échoué" à répondre à la crise du coronavirus.

"Le directeur général Tedros a échoué dans sa mission de répondre objectivement à la plus vaste crise sanitaire mondiale depuis que la pandémie de VIH/Sida a atteint son pic au milieu des années 2000", écrivent, dans une lettre au président américain, 17 membres républicains de la commission des Affaires étrangères de la Chambre des représentants.

22h43

La Bourse de New York a clôturé dans le vert jeudi, en dépit de mauvais chiffres sur les nouvelles inscriptions au chômage aux Etats-Unis. Son indice vedette, le Dow Jones Industrial Average, a gagné 0,14% à 23.537,68 points, passant en territoire positif juste avant la fin de séance.

22h33

La fille et conseillère du président américain Donald Trump, Ivanka Trump, et son mari Jared Kushner ont ignoré les recommandations de confinement des autorités américaines pour fêter la Pâque juive, a confirmé la Maison Blanche jeudi.

Le couple s'est rendu dans un club de golf de la famille Trump dans le New Jersey depuis Washington à l'occasion de cette fête qui a commencé le 8 avril et se termine jeudi.

22h18

Le ministère des Armées n'a pas refusé de mettre un terme à la mission du porte-avions Charles de Gaulle dès la mi-mars, comme l'a affirmé un marin sous couvert de l'anonymat, a affirmé jeudi le porte-parole de la marine nationale.

Un membre d'équipage qui fait partie du tiers des marins testés positif, a affirmé à la radio France Bleu que le commandant du porte-avions nucléaire aurait proposé d'en interrompre la mission dès l'escale à Brest, du 13 au 16 mars. Selon lui, cette proposition aurait été refusée par le ministère.

21h59

Le gouvernement a demandé aux propriétaires de parcs immobiliers de ne pas percevoir pendant trois mois les loyers dus par les très petites entreprises qui ont dû cesser leur activité pour endiguer l'épidémie de Covid-19, a annoncé jeudi le ministre de l'Economie Bruno Le Maire.

"J'ai réuni aujourd'hui l'ensemble des grandes foncières (...) et je leur demande une chose: pour les très petites entreprises qui ont été obligées de fermer, celles qui ont moins de 10 salariés, je ne leur demande pas de reporter le loyer: je demande d'annuler trois mois de loyer", a expliqué le ministre.

21h22

Le populaire ministre de la Santé du Brésil, Luiz Henrique Mandetta, a annoncé jeudi sur Twitter qu'il avait été limogé par le président Jair Bolsonaro, avec qui il avait de profondes divergences sur la lutte contre la pandémie du coronavirus.

"Le président Jair Bolsonaro vient de m'annoncer que j'étais démis de mes fonctions de ministre de la Santé", a tweeté M. Mandetta à l'issue d'une rencontre avec le chef de l'Etat au palais présidentiel de Planalto.

20h56

L'Inde a interdit jeudi l'utilisation du logiciel de visioconférence Zoom pour les réunions gouvernementales en période de confinement, l'entreprise américaine ayant été confrontée à de nombreuses failles de sécurité.

"La plateforme ne doit pas être utilisée par des fonctionnaires/officiels du gouvernement à des fins publiques" a affirmé le ministère des Affaires Intérieures dans un communiqué publié jeudi. "Zoom n'est pas une plateforme sûre", est-il ajouté dans le communiqué.

20h54

Le gouvernement de Monaco a annoncé jeudi qu'il entendait "distribuer gratuitement des masques à tous les résidents", pour lutter contre l'épidémie de coronavirus et préparer un futur déconfinement.

Les autorités monégasques comptent distribuer deux masques lavables et réutilisables pendant un mois à chacun des 38.000 résidents. Leur distribution doit commencer vendredi pour les plus de 65 ans et sera ensuite étendue "rapidement", par voie postale, aux autres.

20h53

Singapour, qui combat une seconde vague d'infections au Covid-19, a fait état jeudi d'une hausse record du nombre de contaminations en 24 heures, essentiellement survenues dans les dortoirs surpeuplés où vivent les travailleurs étrangers.

La cité-Etat figure parmi les premiers endroits de la planète à avoir détecté des cas de Covid-19, après son apparition en Chine. Elle avait été vue comme un modèle en réussissant à en contenir la propagation grâce à une stratégie de contrôle très stricte et de traçage des contacts avec les personnes infectées.

20h39

Une décision finale quant au maintien ou non de l'US Open, prévu du 31 août au 13 septembre à New York, sera prise en juin, a annoncé jeudi la Fédération américaine de tennis (USTA), ajoutant que son déroulement à huis clos est "hautement improbable".

"Nous avons la chance d'être le quatrième tournoi du Grand Chelem (dans l'ordre du calendrier), donc le temps joue pour nous à ce stade", a déclaré le directeur général de l'USTA, Mike Dowse, lors d'une conférence téléphonique avec la presse.

20h28

Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a prévenu jeudi qu'il faudrait attendre "encore bien des semaines" avant la réouverture complète de la frontière entre le Canada et les Etats-Unis, fermée aux déplacements non essentiels depuis plus de trois semaines en raison de la pandémie de coronavirus.

Il était interrogé lors de sa conférence de presse quotidienne à Ottawa sur les déclarations la veille du président américain, Donald Trump, qui avait pour sa part affirmé que les restrictions à la frontière entre les deux voisins seraient parmi "les premières à être levées".

20h13

La pandémie de nouveau coronavirus a fait plus de 140.000 morts dans le monde, dont près des deux tiers en Europe, depuis son apparition en Chine en décembre, selon un bilan établi par l’AFP à partir de sources officielles jeudi à 18h00 GMT.

Au total, 140.902 décès ont été recensés dans le monde (pour 2.125.041 cas), dont 92.900 en Europe (1.082.135 cas), continent le plus touché. Les États-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de morts (31.590), devant l’Italie (22.170), l’Espagne (19.130), la France (17.920) et le Royaume-Uni (13.729).

19h52

La transition écologique et la lutte contre le réchauffement climatique restent une priorité du gouvernement, dès la préparation de l'après-crise sanitaire, a assuré jeudi la ministre de la Transition écologique Elisabeth Borne.

"La crise que nous traversons, en dépit de sa violence, ne remet pas en cause les priorités du gouvernement en matière de transition écologique et de décarbonation des différents secteurs économiques", notamment des transports, a-t-elle dit devant la commission du développement durable de l'Assemblée nationale.

19h23

Depuis le 1er mars, 17.920 décès sont à déplorer en France en lien avec l'épidémie. 11.060 décès sont comptabilisés depuis le 1er mars à l'hôpital, ainsi que 6.860 décès dans les Ehpad, indique Jérôme Salomon.

19h21

31.305 patients victimes du Covid-19 sont hospitalisés actuellement en France, annonce Jérôme Salomon. 6.248 personnes sont en réanimation, 209 de moins qu'hier.

19h09

Le Royaume-Uni a averti jeudi la Chine qu'elle devrait répondre après la crise à des "questions difficiles" sur la propagation du nouveau coronavirus, estimant que la coopération avec Pékin ne pourrait pas "continuer comme si de rien n'était".

"Nous devons regarder tous les aspects, et d'une manière équilibrée, mais il ne fait aucun doute que tout ne peut pas continuer comme si de rien n'était et nous devrons poser les questions difficiles concernant l'apparition du virus et pourquoi il n'a pas pu être stoppé plus tôt", a déclaré le ministre britannique des Affaires étrangères Dominic Raab lors d'une conférence de presse.

19h07

La direction du quotidien Paris-Normandie a annoncé jeudi dans un communiqué son intention de demander mardi au tribunal de commerce la mise en liquidation de la société éditrice, la SNIC, accompagnée d'une période de continuation.

Imputée à la "crise sanitaire", cette décision, annoncée jeudi lors d'un comité économique et social (CSE) extraordinaire, intervient au lendemain du passage devant le tribunal de commerce de la RNP, la régie publicitaire du titre, "société pour laquelle la mise en liquidation avec poursuite d’activité a été confirmée par les autorités compétentes", selon le communiqué de la direction.

19h06

La Ligue nationale de rugby va contracter un prêt de 15 millions d'euros pour aider les clubs face à la crise du nouveau coronavirus, a appris jeudi l'AFP, confirmant une information du quotidien L'Equipe. Selon un audit de la Direction nationale d'aide et de contrôle de gestion (DNACG), seize des trente clubs professionnels en France, dont neuf en Top 14, seraient au bord du gouffre économique en raison de la pandémie.

19h02

Les dirigeants du G7 ont appelé jeudi, à l'issue d'une réunion en visioconférence, à un "examen et une réforme en profondeur" de l'Organisation mondiale de la santé, soutenant les critiques du président américain Donald Trump envers cet organe de l'ONU, a indiqué la Maison Blanche.

"Les dirigeants ont reconnu que les pays du G7 contribuaient chaque année à hauteur de plus d'un milliard de dollars à l'Organisation mondiale de la santé (OMS), et une grande partie de la conversation a porté sur le manque de transparence et la mauvaise gestion systématique de la pandémie par l'OMS", a fait savoir dans un communiqué l'exécutif américain.

19h00

Le club de Chelsea a indiqué jeudi qu'il allait fournir 78.000 repas gratuits au Service national de santé et aux organisations caritatives qui soutiennent les personnes âgées et vulnérables pendant la pandémie du nouveau coronavirus. Le don réalisé par l'équipe de Premier League aidera ainsi le personnel du service de santé public (NHS) de cinq hôpitaux, dont les journées de travail sont très longues.

18h59

Christophe Castaner a déclaré jeudi n'avoir "pas d'opposition de principe" à l'installation, après le déconfinement, des conseils municipaux élus, s'il y a accord du Conseil scientifique sur le Covid-19.

Le ministre de l'Intérieur, qui était auditionné par la mission de suivi de l'épidémie du Sénat, a affirmé qu'il demanderait au Conseil scientifique son avis sur ce sujet et les conditions à mettre en oeuvre pour assurer la sécurité sanitaire de ces réunions.

18h55

Les dirigeants des pays du G7 se sont engagés jeudi, lors d'une réunion en visioconférence, à travailler ensemble à la réouverture de leurs économies, paralysées par la pandémie de coronavirus, a annoncé la Maison Blanche.

"Les dirigeants du G7 ont chargé leurs ministres de travailler ensemble pour préparer toutes les économies du G7 à rouvrir en sécurité et sur des bases qui permettront aux pays du G7 de retrouver une croissance économique avec des systèmes de santé plus résilients et des chaînes d'approvisionnement dignes de confiance", a écrit dans un communiqué l'exécutif américain.

18H32

Le gouverneur de New York a annoncé jeudi le prolongement jusqu'au 15 mai des mesures de confinement dans cet Etat à l'épicentre de l'épidémie américaine, malgré un nombre de morts journalier au plus bas depuis 10 jours.

"Nous devons continuer ce que nous faisons", a déclaré le gouverneur Andrew Cuomo lors de son point presse quotidien. "Je voudrais voir le taux d'infection baisser plus encore. La politique de confinement restera appliquée jusqu'au 15 mai", a-t-il ajouté.

Il a aussi indiqué que cet Etat de près de 20 millions d'habitants avait enregistré 606 morts de la pandémie au cours des dernières 24 heures, soit le bilan journalier le moins lourd enregistré depuis le 6 avril.

18H30

Le PDG Bernard Arnault et quatre autres dirigeants de LVMH vont renoncer à une partie de leur salaire en raison de la crise liée à l'épidémie de coronavirus, qui aura "un impact sur les ventes et résultats annuels", a prévenu jeudi le numéro un mondial du luxe.

LVMH a annoncé une baisse de 15% sur un an de ses ventes au premier trimestre, à 10,6 milliards d'euros. En données organiques, ce repli s'établit à 17%.

18h15

Vladimir Poutine s'est résolu jeudi à reporter le défilé militaire annuel du 9 mai célébrant la victoire sur l'Allemagne nazie en raison du Covid-19, le deuxième évènement majeur auquel le Kremlin a dû renoncer.

La décision d'ajourner sine die cette parade intervient en effet trois semaines après celle de repousser sa réforme constitutionnelle annoncée renforçant certaines prérogatives du chef de l'Etat et surtout accordant à l'homme fort de la Russie la possibilité de se représenter en 2024 à la présidentielle et de rester au pouvoir en théorie jusqu'en 2036.

18h09

Le Royaume-Uni a prolongé jeudi d'"au moins trois semaines" le confinement instauré depuis le 23 mars pour tenter d'endiguer la propagation du nouveau coronavirus, a annoncé le gouvernement britannique.

Les mesures actuellement en place doivent être prolongées pour "au moins trois semaines", a déclaré le ministre des Affaires étrangères Dominic Raab, qui supplée le Premier ministre Boris Johnson, toujours en convalescence du Covid-19 quatre jours après sa sortie de l'hôpital.

18h05

Aucun cas de symptômes liés au Covid-19 n'était "remonté" vers le Service de santé des armées à l'escale à Brest du porte-avions Charles-de-Gaulle, à la mi-mars, alors que plus d'un tiers des marins sont aujourd'hui positifs au nouveau coronavirus, a assuré jeudi un médecin militaire.

L'origine de la contamination du porte-avions n'est pas encore connue, l'équipage en mission depuis trois mois n'ayant pas été en contact avec un élément extérieur depuis une escale à Brest du 13 au 15 mars, au cours de laquelle une relève d'une cinquantaine de personnes est montée à bord, selon l'armée.

17h59

Bernard Arnault, PDG de LVMH, va renoncer à une partie de son salaire en raison de la crise liée à l'épidémie de coronavirus, tandis qu'une baisse de 30% du dividende au titre de l'exercice 2019 sera proposée lors de la prochaine assemblée générale, a annoncé jeudi le géant du luxe.

M. Arnault, première fortune de France et troisième mondiale, "renonce" à sa rémunération "pour les mois d'avril et mai 2020, "ainsi qu'à toute rémunération variable au titre de l'année 2020". Le montant de ce salaire brut variable ne sera fixé qu'au terme de l'exercice en cours, mais à titre de comparaison, celui qui sera soumis au vote des actionnaires en juin, au titre de 2019, s'élève à 2,2 millions d'euros.

16h23

La barre des 30.000 morts recensés du nouveau coronavirus a été franchie jeudi aux Etats-Unis, selon le comptage en temps réel de l'université Johns Hopkins.

Selon cette source, 30.990 personnes sont mortes dans le pays depuis la début de la pandémie. Les Etats-Unis sont le pays le plus endeuillé au monde, devant l'Italie (avec 21.645 morts), l'Espagne (19.130) et la France (17.167).

La première puissance mondiale, où près de 640.000 cas ont par ailleurs été officiellement déclarés, a relevé ces deux derniers jours un bilan record du nombre de nouveau décès quotidiens.

16h17

La présidente de la région Île-de-France Valérie Pécresse a annoncé jeudi un remboursement supplémentaire de 25 euros des abonnements de transport annuels et mensuels Navigo, couvrant la période de début mai, en complément du remboursement des forfaits d'avril.

"L'objectif, c'est de couvrir toute la période allant jusqu'à la fin du confinement. Les abonnés mensuels et annuels pourront être remboursés de 25 euros supplémentaires. Cela fera 100 euros au total. Pour les abonnés Navigo Senior et Imagine R, ce sera 12 euros supplémentaires, soit 50 euros au total", a déclaré la présidente d'Île-de-France Mobilités (IDFM) dans Le Parisien.

15h57

La Suisse a annoncé un déconfinement "lent" et "progressif" à partir du 27 avril grâce au ralentissement de la pandémie de Covid-19 dans le pays, qui dénombre plus d'un millier de décès.

Les coiffeurs, physiothérapeutes, médecins, les crèches ou encore les jardineries seront les premiers à pouvoir reprendre leur activité, avant les écoles, les autres magasins et les marchés dès le 11 mai. A partir du 8 juin, les établissements d'enseignement professionnel et du secondaire, les universités, musées, bibliothèques et zoos devraient être à leur tour autorisés à rouvrir leurs portes, a détaillé le Conseil fédéral au cours d'une conférence de presse.

15h54

861 décès supplémentaires ont été enregistrés en 24 heures au Royaume-Uni, poru un total de 13.729 morts.

15h07

L'Opep anticipe pour 2020 un effondrement "historique" de la demande mondiale de pétrole en raison de la paralysie économique planétaire due au Covid-19, confirmant jeudi "un choc historique, brutal, extrême et d'ampleur planétaire" pour le marché de l'or noir.

Selon les prévisions dévoilées dans son rapport mensuel, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) attend une consommation mondiale atteignant cette année 92,82 millions de barils par jour (mbj), soit une baisse "sans précédent" d'environ 6,85 mbj par rapport à 2019. L'Agence internationale de l'Energie (AIE) avait également indiqué mercredi prévoir un plongeon "historique" de la demande de brut.

14H59

L'Iran a annoncé jeudi avoir enregistré 92 décès supplémentaires dus au nouveau coronavirus, un bilan inférieur à 100 morts pour le troisième jour consécutif dans ce pays le plus touché du Moyen-Orient.

Cela porte le nombre total des personnes décédées de la maladie Covid-19 à 4.869, a précisé le porte-parole du ministère de la Santé Kianouche Jahanpour, lors de son point de presse quotidien.

Ces dernières 24 heures, 1.606 nouveaux cas ont été confirmés, portant le total des infections à 77.995, a-t-il dit, ajoutant que plus de 310.340 tests ont été menés.

14h42

Le festival "off" d'Avignon, considéré comme la plus grande manifestation de théâtre au monde, a rejoint jeudi la longue liste de festivals d'été annulés en raison de la crise sanitaire.

Lundi, le Festival d'Avignon, dit le "in", avait annulé son édition 2020 qui devait se dérouler en juillet dans la Cité des Papes.

Le "off", beaucoup plus grand et souvent qualifié de "jungle" avec plus de 1.500 spectacles, un millier de compagnies, 200 salles de théâtre et jusqu'à 6.000 intermittents, se tient chaque année parallèllement au "in", à l'image du "fringe" et du Festival d'Edimbourg, également annulés.

Le "off" est également le plus grand marché du spectacle vivant en France et près de 20% des achats de spectacles dans l'Hexagone y sont réalisés.

14h37

5,2 millions de nouveaux demandeurs d'allocations chômage ont été enregistrés en l'espace d'une semaine aux Etats-Unis.

13h56

La plupart des 700 Ehpad d'Ile-de-France connaissent des cas de personnes infectées par le Covid-19, a-t-on appris jeudi auprès de l'Agence régionale de Santé, qui dit poursuivre sa campagne de dépistage pour aider les établissements en difficulté.

"Une grande majorité des Ehpad ont aujourd'hui au moins un cas déclaré de Covid-19", a déclaré à l'AFP un porte-parole de l'ARS, confirmant des propos tenus par son directeur Aurélien Rousseau sur France 5.

Invité de l'émission Le magazine de Santé, mercredi, M. Rousseau avait affirmé qu'en Ile-de-France "quasiment tous" les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes avaient des personnes infectées.

13H53

Le Premier ministre japonais a annoncé jeudi l'extension de l'état d'urgence à l'ensemble de l'archipel nippon, afin de lutter plus efficacement contre la propagation du coronavirus.

"Les zones où l'état d'urgence doit être appliqué seront étendues de sept préfectures actuellement à la totalité des préfectures", a déclaré Shinzo Abe lors d'une réunion d'experts médicaux consacrée à la pandémie de nouveau coronavirus.

13h42

Le Centre de contrôle et de prévention des maladies (CDC) de l'Union africaine prévoit de distribuer à partir de la semaine prochaine un million de tests pour dépister le Covid-19, a annoncé jeudi son directeur, le Dr John Nkengasong.

"Il y a un fossé important sur le continent en ce qui concerne les tests", a déclaré le responsable lors de son point-presse hebdomadaire depuis le siège de l'UA à Addis Abeba. "Il faut faire quelque chose", a-t-il martelé.

Le coronavirus est arrivé tardivement en Afrique. Mais il s'enracine progressivement, avec désormais plus de 17.000 cas et 911 morts recensés sur le continent.

13H39

EDF continuera jusqu'en septembre à fournir gaz et électricité à ses clients particuliers débiteurs, sans pénalités pour retard de paiement, a annoncé le groupe jeudi.

"Fidèle à ses valeurs de responsabilité et de solidarité, EDF met en oeuvre des mesures inédites pour aider tous ses clients dans les circonstances difficiles qu'ils peuvent rencontrer avec la crise sanitaire du Covid-19", explique-t-il dans un communiqué. Toute réduction ou interruption de la fourniture d'électricité et de gaz ainsi que les pénalités de retard seront suspendues pour les clients particuliers jusqu'au 1er septembre, au-delà de la prolongation de la trêve hivernale imposée jusqu'à fin mai par les pouvoirs publics.

13H32

Les forces de sécurité nigérianes ont tué 18 personnes accusées de ne pas avoir respecté les mesures de confinement mises en place dans le pays le plus peuplé d'Afrique pour enrayer l'épidémie de coronavirus, selon un décompte de la commission nationale des droits de l'Homme.

La Commission a enregistré 105 actes de violations des droits de l'Homme "perpétrés par les forces de l'ordre" et "18 personnes tuées" dans des exécutions extra-judiciaires, dans un rapport publié mercredi soir, soulignant que le Nigeria enregistre pour l'instant 407 cas officiels d'infection et 12 décès déclarés.

13h25

Aucun étranger en situation irrégulière ne pourra être placé dans les deux semaines à venir au centre de rétention administrative (CRA) de Paris, où trois migrants selon des associations ont été testés positifs au coronavirus, a ordonné le tribunal administratif de Paris.

Le tribunal avait notamment été saisi par le Syndicat des avocats de France (SAF) et le Groupe d'information et de soutien des immigrés (GISTI), qui demandaient la fermeture du CRA situé dans le bois de Vincennes, à Paris. Un premier migrant a été testé positif au coronavirus le 9 avril dans ce CRA, où sont enfermés des étrangers en attente d'expulsion.

12h29

Les consultations ont baissé de 44% chez les médecins généralistes et de 71% chez les spécialistes depuis le début de la crise du coronavirus, selon des chiffres publiés jeudi par la plateforme de prise de rendez-vous médicaux Doctolib.

"La fréquentation des cabinets s'est effondrée depuis le début de l'épidémie", souligne Doctolib dans un communiqué, qui évoque "un phénomène massif de renoncement aux soins" depuis la mise en place du confinement.

Depuis le mois de janvier, le nombre de consultations dans les cabinets généralistes a ainsi reculé de 44%, selon des données internes de la plateforme médicale.

La baisse est encore plus forte chez les spécialistes (-71%), en particulier chez les chirurgiens dentistes (-95%), les masseurs-kinésithérapeutes (-96%) et les podologues (-96%).

12h25

Plus de 19.000 morts au total ont été comptabilisés en Espagne.

11h50

La Grèce va entamer dimanche le transfert vers sa partie continentale de centaines de demandeurs d'asile âgés ou malades vivant dans les camps surpeuplés des îles en mer Egée, afin de protéger ces personnes du coronavirus, a annoncé jeudi le ministère des Migrations.

Selon le ministère, 2.380 "personnes vulnérables" seront évacuées depuis ces camps vers des appartements, des hôtels ou d'autres camps sur le continent. L'opération, dont les détails seront précisés ultérieurement, commencera le 19 avril et durera environ deux semaines.

11h30

Le gouvernement japonais s'apprête à étendre l'état d'urgence à l'ensemble de l'archipel nippon, afin de lutter plus efficacement contre la propagation du coronavirus, ont affirmé jeudi plusieurs médias locaux.

La semaine dernière, le Premier ministre Shinzo Abe avait déjà déclaré l'état d'urgence pour 7 des 47 régions du pays, dont Tokyo et sa grande banlieue ainsi que celle d'Osaka, la grande métropole de l'Ouest du pays.

Ce dispositif prévu pour un mois ne se traduit pas par un confinement obligatoire, mais permet aux autorités régionales de recommander fortement aux habitants de restreindre leurs déplacements au maximum et d'inciter certains commerces à fermer temporairement.

11h26

L'écrivain chilien engagé Luis Sepulveda, forcé à l'exil sous la dictature d'Augusto Pinochet, est mort à 70 ans en Espagne du Covid-19, a annoncé jeudi sa maison d'édition.

"L'écrivain Luis Sepulveda est mort à Oviedo. L'équipe de Tusquets Editores regrette profondément sa perte", a écrit le groupe éditorial espagnol dans un communiqué.

09h58

Le sport aux Etats-Unis ne pourra reprendre qu'à huis clos, a estimé mercredi le directeur de l'Institut américain des maladies infectieuses, Anthony Fauci, membre de la cellule de crise présidentielle sur le coronavirus.

"Il y a une manière de le faire", a déclaré l'immunologiste dans le programme "Good Luck America" diffusé sur le réseau social Snapchat. "Personne ne vient au stade. Mettez-les (les sportifs) dans des grands hôtels, quel que soit l'endroit où vous voulez jouer."

"Continuez à les surveiller de près, testez-les quasiment chaque semaine, vérifiez qu'ils ne finissent pas par se contaminer entre eux ou qu'ils ne contaminent pas leurs familles et laissez-les terminer la saison", a ajouté cet expert âgé de 79 ans, prenant une fois de plus le contrepied du président américain Donald Trump qui a souhaité mardi que les "sports reprennent" "vite, très vite" et "que les gens s'assoient les uns à côté des autres" dans les salles et stades.

08h41

Les mesures de confinement strictes vont être assouplies à partir du lundi 20 avril pour deux semaines en Nouvelle-Calédonie, où aucun nouveau cas de Covid-19 n'a été détecté depuis 12 jours, ont indiqué jeudi l'Etat et le gouvernement local.

En tout 18 cas de la maladie, tous importés, ont été recensés dans l'archipel du Pacifique sud, où un confinement général est en place depuis le 24 mars.

«Chaque jour qui passe nous laisse penser que le virus ne circule pas au sein de la population calédonienne», a déclaré Thierry Santa, président du gouvernement, lui-même sorti mercredi de quatorzaine après avoir été en contact avec un membre de la cellule de crise Covid-19, testé positif et de retour de Métropole.

Aux côtés du haut-commissaire, Laurent Prévost, il a annoncé un retour «à la liberté d'aller et venir» à compter du 20 avril et jusqu'au 3 mai, où la situation sanitaire sera réévaluée.

06h14

Les Etats-Unis ont enregistré mercredi un nouveau sombre record avec près de 2.600 morts supplémentaires du nouveau coronavirus en 24 heures, le plus lourd bilan journalier recensé par un pays, selon le comptage de l'université Johns Hopkins.

Les Etats-Unis ont déploré 2.569 décès entre 20H30 locales mercredi et la veille à la même heure, selon les chiffres de l'université actualisés en continu. Cela porte le bilan américain à 28.326 morts au total.

Le précédent record du nombre de décès sur une journée (2.228) y avait été enregistré la veille.

«La bataille continue mais les données suggèrent qu'à travers le pays, nous avons passé le pic des nouveaux cas», a déclaré le président américain lors de sa conférence de presse quotidienne, promettant de dévoiler jeudi ses pistes pour le déconfinement.

Les Etats-Unis comptent depuis fin mars le plus grand nombre de cas officiellement déclarés, avec plus de 637.000 contaminations diagnostiquées. Environ 3,2 millions de tests ont été effectués dans le pays.

23h55

Le président américain Donald Trump a affirmé mercredi que les Etats-Unis avaient probablement "passé le pic" des nouveaux cas recensés de coronavirus, ajoutant que ces "avancées encourageantes" lui permettraient de dévoiler jeudi des lignes directrices pour rouvrir l'économie.

"La bataille continue mais les données suggèrent qu'à travers le pays, nous avons passé le pic des nouveaux cas", a déclaré le président américain lors de sa conférence de presse quotidienne, tandis que les Etats-Unis ont recensé 27.850 morts et plus de de 630.000 cas, selon l'université Johns Hopkins. "Il est évident que notre stratégie agressive fonctionne", a-t-il ajouté. "Ces avancées encourageantes nous ont placés dans une position très solide pour finaliser des directives pour les Etats pour rouvrir le pays", a poursuivi Donald Trump en précisant qu'il les présenterait jeudi.

22h45

Un bébé est né contaminé par le nouveau coronavirus dont était porteuse sa mère, mercredi au Pérou, ont annoncé les autorités sanitaires, qui affirment qu'il s'agit du "deuxième cas" de ce type dans le monde. "On a testé le nouveau-né et le résultat a été positif. La mère avait été admise à l'hôpital pour une césarienne, auparavant elle aussi avait fait l'objet d'un test rapide et le résultat a été positif" au Covid-19, a expliqué le Dr Alvaro Bardalez à la chaîne de télévision Canal N.

22H22

La Bourse de New York s'est nettement repliée mercredi, ébranlée par des indicateurs reflétant plus fortement que prévu l'ampleur du désastre provoqué aux Etats-Unis par les mesures de restrictions destinées à limiter la propagation du Covid-19. Son indice vedette, le Dow Jones Industrial Average, a reculé de 1,86% à 23.504,35 points et le Nasdaq, à forte coloration technologique, de 1,44%, à 8.393,18 points.

22H08

Les Etats-Unis et la Chine se sont engagés mercredi à coopérer pour combattre le nouveau coronavirus, malgré les tensions toujours vives entre les deux grandes puissances. L'administration de Donald Trump accuse Pékin d'avoir "dissimulé" la gravité de l'épidémie lorsqu'elle a fait son apparition en Chine, et a gelé mardi la contribution américaine à l'Organisation mondiale de la santé en lui reprochant de s'être alignée sur les positions chinoises.

21H42

Alors qu'elle doit cesser d'émettre le 9 août, plusieurs députés LREM réclament le maintien de la chaîne de télévision publique France 4, en soulignant l'utilité de ses programmes éducatifs pendant la crise du coronavirus. "Un moratoire d'au moins un an est nécessaire", juge le président de la commission des affaires culturelles Bruno Studer, qui espère même la pérennisation de la chaîne. "Il n'est pas imaginable que France 4 s'éteigne le 9 août".

21h33

La décision prise mercredi par le gouvernement belge d'interdire les "événements de masse" jusqu'au 31 août prochain va avoir des conséquences sur le sport belge, à commencer par le football et le cyclisme.

Les mesures de confinement en vigueur en Belgique depuis la mi-mars pour contenir la pandémie du coronavirus sont prolongées jusqu'au 3 mai inclus et aucun "événement de masse" ne pourra être organisé avant le 31 août, a annoncé mercredi la Première ministre Sophie Wilmès. De facto, cette décision rend impossible la reprise du championnat de Belgique de football. Et le début de la prochaine saison devrait se dérouler à huis-clos.

21h30

L'Etat de New York, épicentre de l'épidémie aux Etats-Unis, va obliger ses près de 20 millions d'habitants à se couvrir le visage à l'extérieur, dans les situations où respecter la distance règlementaire est impossible, a prévenu mercredi son gouverneur Andrew Cuomo.

Le gouverneur a indiqué s'apprêter à signer un décret, qui entrera en application trois jours plus tard, obligeant le port d'un masque ou d'un foulard couvrant la bouche et le nez en public, notamment dans les transports en commun ou dans la rue dès qu'il y a d'autres personnes autour de soi.

21h28

Une enquête a été ouverte contre le laboratoire Vecteur Energy, de Saint-Maurice-de-Lignon (Haute-Loire), suspecté de produire une solution hydroalcoolique de lutte contre le Covid-19 non conforme, a-t-on appris mercredi de sources judiciaires.

À la suite d’un contrôle de la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes (DGCCRF), le parquet du Puy-en-Velay a ouvert une enquête en flagrance pour "tromperie sur la qualité d’un produit et mise en danger de la vie d’autrui", indique-t-on de mêmes sources.

20h43

Le festival des Vieilles Charrues est annulé, annonce le directeur à l'AFP.

20h11

La pandémie de nouveau coronavirus a fait plus de 130.000 morts dans le monde, dont plus des deux tiers en Europe, depuis son apparition en Chine en décembre, selon un bilan établi par l’AFP à partir de sources officielles mercredi à 18H00 GMT.

Au total, 131.319 décès ont été recensés dans le monde (pour 2.029.917 cas), dont 88.716 en Europe (1.032.227 cas), continent le plus touché. Les États-Unis sont le pays ayant enregistré le plus grand nombre de morts (26.950), devant l’Italie (21.645), l’Espagne (18.579) et la France (17.167).

20h01

Plus d'un tiers des marins du porte-avions français Charles de Gaulle ont été testés positifs au Covid-19 depuis leur retour anticipé en France dimanche, après la découverte de contaminations à bord, selon un bilan provisoire publié mercredi par le ministère des Armées.

"En date du 14 avril au soir, 1.767 marins du groupe aéronaval ont été testés. La grande majorité de ces tests concerne à ce stade des marins du porte-avions. 668 se sont révélés positifs", indique le ministère dans un communiqué. Parmi eux, "31 sont aujourd’hui hospitalisés à l'hôpital d'instruction des armées Sainte-Anne de Toulon (sud), dont un en réanimation", est-il précisé.

20h00

Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a annoncé mercredi l'assouplissement d'un programme gouvernemental destiné à aider les Canadiens se retrouvant sans revenus à cause du coronavirus, élargi aux plus bas salaires, dont certains artistes, travailleurs saisonniers ou pigistes.

"Si vous gagnez 1.000 dollars par mois ou moins (650 euros), vous pourrez maintenant recevoir la prestation canadienne d'urgence", a dit M. Trudeau lors de la sa conférence de presse quotidienne devant sa résidence officielle à Ottawa.

19h35

Jérôme Salomon précise que la hausse du nombre de morts du jour (+ 1.438 annoncés en 24 heures) n'est pas simplement liée à des décès survenus dans les dernières 24 heures, mais également à de nouvelles remontées d'informations de certains établissements.

Toutes causes confondues, on observe un excès de mortalité "exceptionnel" de 57% en semaine 14 (du 30 mars au 5 avril) au niveau national, indique le directeur général de la santé.

19h28

Depuis le 1er mars, 17.167 décès en lien avec l'épidémie sont déplorés à l'hôpital et en Ehpad.

Depuis le début de l'épidémie, 74.030 personnes ont dû être hospitalisées, dont 31.779 qui sont actuellement à l'hôpital. Le solde présente pour la première fois une baisse (513 personnes hospitalisées en moins).

"Ce soir en France, nous décomptons 106.206 cas confirmés", indique Jérôme Salomon, directeur général de la santé. "Il faut le saluer tout en restant très prudent", note-t-il.

19h05

Programmée du 27 juin au 7 juillet à la Philharmonie de Paris, l'édition 2020 du festival Days Off, qui devait accueillir des artistes comme Anna Calvi et The Rapture, n'aura finalement pas lieu.

19h01

Amazon ferme ses sites français pour 5 jours après un rappel à l'ordre de la justice.

18h51

L'OMS a "regretté" mercredi la décision du président américain Donald Trump de suspendre le financement de l'organisation, qu'il accuse d'être trop proche de la Chine et de mal gérer la pandémie.

Au cours d'une conférence de presse virtuelle à Genève, le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a annoncé que l'agence spécialisée de l'ONU, engagée dans de multiples situations de crises sanitaires et de conflit dans le monde, était "en train d'examiner l'impact" de la décision américaine.

18h40

L'Allemagne va "recommander" le port de masques de protection dans les transports en commun et dans les magasins, a annoncé la chancelière Angela Merkel mercredi. La dirigeante, qui a fait état d'un "succès d'étape fragile" en Allemagne contre l'épidémie de nouveau coronavirus, a également annoncé un assouplissement des restrictions à partir du 20 avril qui doit notamment se traduire par la réouverture de certains magasins.

18h39

Le député LR du Haut-Rhin Jean-Luc Reitzer, premier parlementaire officiellement touché par le Covid-19 et longtemps dans un état préoccupant, n'est "plus intubé" et "son état s'améliore", a indiqué son groupe parlementaire mercredi dans un message interne.

"Je voulais partager avec vous cette bonne nouvelle: notre collègue Jean-Luc Reitzer va mieux. (....) Sachez que c'est un petit miracle. Sa convalescence sera très longue", souligne le chef de file des députés LR Damien Abad, dans un message adressé à son groupe.

18h29

L'Allemagne a annoncé la sortie progressive des mesures de restriction des déplacements. Angela Merkel a annoncé la réouverture progressive des écoles et lycées à partir du 4 mai. Le port du masque sera recommandé dans les transports en commun, alors que les grands rassemblements seront interdits jusqu'au 31 août. Enfin, seuls les magasins de moins de 800m2 seront autorisés à rouvrir.

17h55

Les personnes infectées par le Covid-19 pourraient transmettre le virus plusieurs jours avant l'apparition des premiers symptômes, d'après une nouvelle étude de modélisation publiée mercredi.

Elle intervient au moment où plusieurs pays renforcent les mesures destinées à endiguer la pandémie.

L'étude semble contredire certaines mesures déjà mises en place comme le "contact tracing", soit la recherche de personnes en contact avec un cas positif, car celle-ci remonte uniquement où moment où les symptômes se sont manifestés.

17h19

Le G20 a annoncé que la dette des pays les plus pauvres serait suspendue pour 12 mois.

16h59

Les enseignes du secteur non alimentaire dont les magasins sont fermés depuis un mois seront "prioritaires" dès la sortie du confinement, a affirmé mercredi Jacques Creyssel, le délégué général de la Fédération du commerce et de la distribution (FCD) sur CNews.

"Ce que nous avons demandé au gouvernement, c'est qu'à partir du moment où le déconfinement serait décidé, ces enseignes soient prioritaires en terme de réouverture: ce sera le cas", a souligné M. Creyssel.

"Par ailleurs, (nous avons demandé) à ce que nous ayons un délai suffisant pour nous adapter: ce délai existe, nous attendons désormais d'avoir les décisions concrètes et nous travaillons dessus avec Bruno Le Maire", le ministre de l'Economie, a ajouté le délégué général de la FCD.

16h29

La compagnie aérienne de Dubaï, Emirates Airlines, a annoncé mercredi être la première à organiser "des tests rapides" à l'aéroport international de l'émirat, pour détecter "en 10 minutes" des cas de nouveau coronavirus parmi ses passagers.

Les Emirats arabes unis, qui ont officiellement annoncé près de 5.000 cas d'infection et 28 décès dus à la maladie, avaient suspendu tous les vols commerciaux le 23 mars.

Mais les compagnies aériennes du pays, dont Emirates, la plus importante du Moyen-Orient, sont autorisées depuis la semaine dernière à assurer un nombre limité de vols pour rapatrier des étrangers qui étaient dans le pays.

15h44

761 décès ont été enregistrés en 24 heures au Royaume-Uni, pour un bilan total de plus de 13.000 morts.

15h39

L'Iran a annoncé mercredi avoir enregistré moins de 100 décès dus au nouveau coronavirus, pour la deuxième journée d'affilée dans un pays parmi les plus touchés au monde et qui tente progressivement de relancer son activité économique, déjà éprouvée par les sanctions américaines.

Ces dernières 24 heures, 94 décès supplémentaires dus à la maladie Covid-19 ont été recensés, portant le nombre total des morts à 4.777, a indiqué le porte-parole du ministère de la Santé Kianouche Jahanpour, lors de son point de presse quotidien.

M. Jahanpour a indiqué par ailleurs que 1.512 nouvelles personnes avaient été infectées, portant leur nombre total à 76.389.

14h20

La récession liée à la pandémie de Covid-19 va provoquer une baisse des recettes fiscales de 42,7 milliards d'euros cette année en France, selon le texte du deuxième projet de loi de finances rectificative obtenu mercredi par l'AFP. "La prévision est ainsi revue à la baisse de 32 milliards d'euros par rapport à la précédente loi de finances rectificative", adoptée en mars, précise le document. Ce deuxième projet de budget rectificatif, présenté ce mercredi en conseil des ministres, table sur une durée de confinement de huit semaines, comme annoncé par le président de la République lundi. Il intègre de nouvelles mesures de soutien à l'économie, le recul anticipé du produit intérieur brut (PIB) étant désormais de 8%.

14h01

L'Allemagne va prolonger au moins jusqu'au 3 mai les restrictions, dont les fermetures d'école, appliquées pour endiguer la pandémie de nouveau coronavirus, a-t-on appris mercredi auprès d'élus régionaux.

Les restrictions devraient être ensuite progressivement levées à partir du 3 mai en Allemagne, où le nombre de cas officiellement recensés continuait mercredi d'augmenter, ont décidé le gouvernement fédéral d'Angela Merkel et les dirigeants des 16 régions allemandes, selon ces sources.

13h47

Le Premier ministre, Edouard Philippe, a annoncé la mise en place d'une prime de 500 à 1.500 euros pour les soignants en première ligne contre le Covid-19.

Il a également annoncé qu'une aide de 150 euros par ménage au RSA serait versée, plus 100 euros par enfant.

12h18

Le nombre de détenus dans les prisons françaises a diminué de près de 10.000 en un mois en raison de la crise du Covid-19, faisant baisser le taux de population carcérale à 103%, a annoncé mercredi le directeur de l'Administration pénitentiaire.

"La diminution constatée au 13 avril est de 9.923 détenus depuis le 16 mars (...) pour atteindre 62.650 détenus", a déclaré Stéphane Bredin, auditionné par la commission des lois de l'Assemblée nationale. Cette forte baisse, qui vise à éviter une crise sanitaire et sécuritaire dans les prisons, est notamment due à un ralentissement de l'activité judiciaire et à des libérations anticipées.

11h39

La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen va organiser une conférence des donateurs en ligne le 4 mai afin de lever des fonds pour la recherche d'un vaccin et de traitements contre le nouveau coronavirus, a-t-elle annoncé mercredi.

Un vaccin est "notre meilleure chance collective de vaincre le virus", a expliqué Mme von der Leyen lors d'une conférence de presse. La conférence "permettra d'aborder la question des déficits de financement immédiats et de trouver des solutions innovantes et équitables", a-t-elle ajouté.

11h21

Le bilan quotidien en Espagne est à la baisse, avec tout de même 523 morts en 24h.

10h58

Plus d'un million de cas de contaminations par le nouveau coronavirus ont été officiellement diagnostiqués en Europe, soit un peu plus de la moitié du total mondial, selon un comptage réalisé par l'AFP mercredi à 8h30 GMT.

Avec au moins 1.003.284 cas, dont 84.465 décès, l'Europe est le continent le plus touché par la pandémie de Covid-19. Au total dans le monde, 1.991.019 cas et 125.955 morts ont été recensés. L'Espagne (172.541 cas, 18.056 décès), l'Italie (162.488, 21.067), la France (143.303, 15.729) et l'Allemagne (127.584, 3.254) sont les quatre pays comptant officiellement plus de 100.000 cas sur leur territoire, tandis que le Royaume-Uni (93.873, 12.107) est celui qui enregistre actuellement quotidiennement le plus grand nombre de nouveaux cas.

Ce nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu'une fraction du nombre réel de contaminations, de nombreux pays ne testant désormais plus que les cas nécessitant une prise en charge hospitalière.

10h35

La Chine s'est dite «vivement préoccupée» par la suspension de la contribution américaine à l'OMS.

09h30

La 10e édition du festival Fnac Live Paris qui devait se dérouler dans la capitale du 1er au 3 juillet, a été annulée.

09h10



Certains fonctionnaires qui poursuivent leur mission de service public malgré le confinement recevront une prime jusqu'à 1.000 euros, a annoncé mercredi le ministre des Comptes publics Gérald Darmanin.

"Cette prime a été décidée par le président de la République (...). Cette prime sera défiscalisée (...) jusqu'à 1.000 euros, c'est prévu dans le projet de loi de finances rectificative", présenté mercredi en conseil des ministres, a indiqué le ministre sur Europe 1, ajoutant que cela représentera pour la Fonction publique d'Etat "un peu plus de 300 millions d'euros".

07h41

Les ventes du commerce de détail en France ont reculé de 24% en mars par rapport à février, sur une période qui comprend le début du confinement et la fermeture de certains magasins durant les deux dernières semaines du mois, a rapporté mercredi la Banque de France.

Selon les données provisoires publiées par la banque centrale française, le recul est de 43,4% pour les produits industriels et de seulement 0,9% pour les produits alimentaires, dont une partie de la consommation s'est reportée de la restauration vers les particuliers.

07h06



"La bi-thérapie que propose le professeur Raoult, il faut qu'elle soit testée", a déclaré Emmanuel Macron dans un entretien à Radio France internationale (RFI). "Il faut qu'on avance, qu'on montre l'efficacité et qu'on mesure la toxicité".

06H23



Donald Trump a mis à exécution sa menace en suspendant la contribution américaine à l'OMS, au moment où le déconfinement s'enclenche timidement en Europe.

Les Etats-Unis, premier bailleur de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), avec plus de 400 millions de dollars par an, vont arrêter de la financer le temps d'évaluer son rôle "dans la mauvaise gestion et la dissimulation de la propagation du coronavirus", a déclaré dans la nuit de mardi à mercredi le président américain.

MARDI 14 AVRIL



23h53

Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a esquissé mardi les conditions préalables à un assouplissement du confinement en place depuis près d'un mois, sans donner de date et avertissant que précipiter les choses "serait une erreur".

M. Newsom s'est réjoui que les mesures de distanciation sociale mises en oeuvre dès le 19 mars pour les 40 millions de Californiens aient permis de freiner la progression du coronavirus. Mais il a jugé qu'il était bien trop tôt pour donner un calendrier précis pour le retour à la normale.

23h50

La Guinée a enregistré mardi son premier décès dû nouveau coronavirus, a annoncé un responsable à la télévision nationale. Un Libanais de 75 ans, chez qui le virus avait été décelé mais qui avait choisi de s'autoconfiner, s'est présenté mardi matin aux médecins en état de détresse respiratoire, mais n'a pu être sauvé, a déclaré le directeur général de l'Agence de sécurité sanitaire, Sakoba Keïta.

23h43

Des défenseurs du droit à l'avortement ont retiré mardi un recours adressé à la Cour suprême des Etats-Unis pour empêcher le Texas d'interdire les IVG pendant la pandémie de coronavirus, après un rebondissement en justice. Une cour fédérale d'appel a décidé lundi soir que les autorités de cet Etat conservateur ne pouvaient pas inclure les avortements médicamenteux dans la liste des "opérations non urgentes" interdites pendant la crise.

23H09

Le Trésor américain et les compagnies aériennes sont parvenus à un accord sur les termes de leur renflouement afin de leur éviter la faillite et éviter des cascades de licenciements dans un secteur qui emploie directement plus de 750.000 personnes aux Etats-Unis, a annoncé mardi le ministère.

Cet accord a été noué avec une dizaine de compagnies aériennes, dont les quatre grandes - American Airlines, Delta Air Lines, United Airlines et Southwest - qui hésitaient à accepter l'aide gouvernementale de peur de contreparties draconiennes.

23h02

La justice du Zimbabwe a sommé mardi le gouvernement de fournir au personnel médical du matériel de protection adéquat dans la lutte contre la pandémie de nouveau coronavirus, selon l'association des avocats des droits humains au Zimbabwe (ZLHR).

La Haute Cour "a ordonné que tous les personnels de santé en première ligne travaillant dans les établissements publics au Zimbabwe (...) reçoivent de l'équipement de protection adéquat et des tests en quantité suffisante" dans les hôpitaux, les aéroports et postes-frontières, selon un communiqué de l'association ZLHR.

23h01

Le président du Malawi Peter Mutharika a ordonné mardi soir le confinement pour trois semaines, à partir de samedi, de la population de son pays pour tenter d'enrayer la propagation de l'épidémie de coronavirus.

"Ce confinement pourra être étendu au-delà du 9 mai si les circonstances l'exigent", a déclaré M. Mutharika lors d'une discours télévisé, "je vous exhorte à respecter ces mesures car elles sont bonnes pour le pays".

22h59

La PGA d'Amérique, qui organise le Championnat PGA, un des quatre tournois du Grand Chelem de golf, envisage le huis clos parmi plusieurs options pour sa tenue prévue du 6 au 9 août à San Francisco.

Seth Waugh, directeur exécutif de cette association dédiée à l'enseignement et au développement du golf aux États-Unis, à ne pas confondre avec le circuit professionnel nord-américain PGA, a déclaré que la première option serait de jouer le tournoi comme prévu actuellement à Harding Park, dans une interview à la radio SiriusXM.

22h38

Le gouverneur de l'Etat de Rio de Janeiro, au Brésil, a annoncé mardi sur Twitter qu'il avait contracté le nouveau coronavirus, tout en précisant qu'il continuerait à travailler depuis sa résidence officielle.

"Je ne me sens pas bien depuis vendredi, j'ai demandé à faire le test de dépistage du Covid-19 et j'ai reçu aujourd'hui le résultat positif", a expliqué Wilson Witzel, 52 ans, dans une vidéo publiée sur le réseau social.

22h23

Le gouvernement sud-africain a annoncé mardi refuser d'accorder une énième aide d'urgence de 10 milliards de rands (500 millions d'euros) à la compagnie aérienne nationale South African Airways (SAA), dont la situation très délicate s'est aggravée avec la pandémie de nouveau coronavirus.

Lourdement endettée et récemment placée en redressement, la compagnie aérienne publique n'a enregistré aucun bénéfice depuis 2011 et ne survit que sous perfusion permanente d'argent public.

22h17

Près de 1.500 résidents d'Ehpad et autres établissements médicaux-sociaux du Grand Est sont décédés du coronavirus depuis le début de l'épidémie, 1.160 dans leur chambre et 335 à l'hôpital, selon un bilan publié mardi par l'Agence régionale de santé.

Dans la région, 639 structures - 417 établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) et 222 autres établissements médicaux-sociaux - "ont déclaré au moins un cas confirmé ou possible de Covid-19 sur le portail des signalements Covid-19", indique l'ARS dans un tableau de bord régional détaillé.

Depuis le début de l'épidémie, toutes structures confondues, 8.802 résidents et 5.246 membres du personnel ont contracté le virus. 607 personnes âgées ont dû être hospitalisées.

21h40

Les pur-sang et les trotteurs pourraient reprendre le chemin des hippodromes en mai, mais à huis clos, ont annoncé mardi les sociétés organisatrices France Galop et LeTrot. "Les Sociétés Mères discutent avec les autorités gouvernementales afin d’étudier un retour de l’activité des courses à huis clos le plus tôt possible, comme c'est le cas dans certains pays", ont-elles indiqué dans un communiqué commun.

21h39

La Ligue nord-américaine de football (MLS) a reconnu mardi qu'il était "extrêmement improbable" que sa saison reprenne comme espéré à la mi-mai et a laissé entrevoir la nécessité de devoir l'écourter, compte tenu de l'évolution de la pandémie de Covid-19.

"Bien que nous espérions rejouer à la mi-mai, cela apparaît extrêmement improbable étant donné les directives des autorités sanitaires fédérales et locales", a déclaré la MLS dans un communiqué.

21h35

Les festivals Garorock, Europavox, Marsatac, Musilac, Jazz à Juan et Jazz à Vienne ont annoncé qu'ils jetaient l'éponge et reportaient les éditions 2020 à l'année prochaine.

21h15

La Ligue nord-américaine de hockey sur glace, qui a suspendu sa saison le 12 mars en raison de la pandémie de coronavirus, a étendu mardi sa recommandation aux joueurs de mise en quarantaine jusqu'au 30 avril.

La NHL, qui avait précédemment conseillé aux joueurs de rester chez eux jusqu'à mercredi, a déclaré dans un communiqué qu'elle prolongeait ses directives "à la suite de consultations avec les experts de santé, ainsi qu'avec des représentants du syndicat des joueurs, la NHLPA".

20h50

Le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian a convoqué mardi l'ambassadeur de Chine en France pour lui signifier sa "désapprobation" vis-à-vis de "certains propos récents" liés au nouveau coronavirus, a-t-il annoncé dans un communiqué.

"Certaines prises de position publiques récentes de représentants de l'ambassade de Chine en France ne sont pas conformes à la qualité de la relation bilatérale entre nos deux pays", déplore le ministre, en référence à la campagne décomplexée menée par cette ambassade pour vanter la "réussite" du gouvernement chinois dans la bataille contre le coronavirus et critiquer les réponses occidentales à cette épidémie.

20h49

"La question de la faim est existante dans les territoires d'outre-mer" en pleine crise du coronavirus, a reconnu mardi la ministre des Outre-mer Annick Girardin, ajoutant que les aides alimentaires seront "plus importantes" en Guyane et à Mayotte. "Oui il y a à Mayotte, en Guyane et dans d'autres territoires d'outre-mer des problématiques de faim aujourd'hui", a poursuivi la ministre auditionnée par la mission d'information sur le coronavirus de l'Assemblée nationale.

20h45

Quelque 50 bureaux de poste ferment tous les jours en France pour cause de cas avérés ou de suspicions de Covid-19, mais davantage de bureaux sont parallèlement rouverts dans le pays, a indiqué mardi le PDG de La Poste Philippe Wahl.

"Certains maires nous disent 'mais le bureau de poste était ouvert hier, il ferme le lendemain'. C'est tout simplement qu'entre hier et aujourd'hui, il s'est passé un cas suspicieux ou un cas avéré de coronavirus qui nous a obligés à arrêter l'ouverture du bureau de poste et à passer, après désinfection et nettoyage du bureau, à une autre équipe", a raconté M. Wahl.

19h52

Les derniers passagers demeurant à bord d'un paquebot australien, ancré au large de Montevideo depuis plus de deux semaines avec des cas de Covid-19 à bord, vont être évacués vers les Etats-Unis par un vol charter médicalisé, a annoncé mardi l'ambassade américaine en Uruguay.

"Les passagers qui restent à bord du paquebot Greg Mortimer, dont six Américains, vont être évacués aux Etats-Unis à bord d'un vol médicalisé, organisé par le croisiériste Aurora Expeditions", a indiqué l'ambassade dans un communiqué.

19h49

La star grecque du tennis Stefanos Tsitsipas, confinée chez elle comme 4 milliards de personnes en raison de la pandémie de coronavirus, a expliqué mettre à profit ce moment pour apprendre le français mardi.

"C'est l'occasion de rester un peu plus longtemps avec ma famille et de faire des choses pour lesquelles je n'avais pas de temps auparavant", a déclaré le N.6 mondial lors d'une téléconférence du Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis avec les principaux sportifs du pays.

19h48

La 10e édition de la Transat Québec - Saint-Malo, dont le départ était prévu le 12 juillet, est annulée en raison de l'épidémie de coronavirus, ont annoncé mardi les organisateurs.

La direction de la course en équipage, qui se déroule tous les quatre ans, espérait pouvoir reporter le départ en août, en s'engageant à faire respecter les consignes de distanciation sociale pour les spectateurs. Mais le gouvernement québécois a douché leurs espoirs en interdisant tout rassemblement sportif au Québec jusqu'au 31 août.

19h37

Marine Le Pen a jugé mardi "déraisonnable et en partie incompréhensible" la décision annoncée la veille par Emmanuel Macron de rouvrir les écoles à partir du 11 mai.

Se disant "pas convaincue" par l'allocution du chef de l'Etat, la présidente du Rassemblement national a particulièrement critiqué sur France Info la reprise des cours, qu'elle avait jugé avant l'intervention "plus raisonnable" de reporter en septembre.

19h35

Le Tour de France, initialement prévu du 27 juin au 19 juillet, s'élancera de Nice le samedi 29 août pour s'achever sur les Champs-Élysées à Paris le dimanche 20 septembre, a indiqué le journal le Dauphiné mardi sur son site.

Le report du Tour de France a été rendu inéluctable à la suite de l'intervention du président Macron lundi soir, interdisant tout rassemblement public au mieux jusqu'à la mi-juillet en raison de la pandémie de coronavirus.

19h15

La France passe le cap des 15.000 décès liés au coronavirus depuis le début de l'épidémie. Dans le détail : 10.129 décès sont à déplorer en milieu hospitalier, ainsi que 5.600 décès en Ehpad et autres établissements médico-sociaux, dont 5.470 dans les seuls Ehpad. Soit un total de 15.729 décès en lien avec l'épidémie, dont 762 en 24 heures.

"En France, nous avons passé le cap des 100 000 cas confirmés par tests", indique le directeur général de la santé, Jérôme Salomon lors de sa conférence presse quotidienne.

18h40

Le déconfinement devra être "très progressif et différencié selon les régions", a souhaité mardi Valérie Pécresse, la présidente ex-LR de l'Ile-de-France, au lendemain des annonces d'Emmanuel Macron qui a évoqué un début de déconfinement le 11 mai.

"Ce que je souhaite, c'est que l'Etat et les régions gèrent le déconfinement la main dans la main. L'Etat y a tout intérêt", souligne Mme Pécresse dans un entretien aux Echos. Car, "dans cette période de crise où l'hyperactivité est nécessaire, les régions ont eu plus d'agilité que l'Etat".

En Ile-de-France, l'activité "ne pourra évidemment pas reprendre du jour au lendemain" et il faudra notamment tenir compte du fait que "en temps normal, 5 millions de personnes prennent chaque jour les transports en commun", prévient-elle.

"Porter des masques dans les métros ou les bus ne suffira pas; il faudra qu'ils ne soient pas saturés. Cela impose de réorganiser tout le travail", ajoute la présidente de l'Ile-de-France.

18h17

Le Festival de Cannes, faute de pouvoir être reporté à fin juin-début juillet en raison de la crise sanitaire liée au coronavirus, pourrait prendre de nouvelles "formes" pour son édition 2020, ont annoncé mardi ses organisateurs.

"Il apparaît désormais difficile de penser que le Festival de Cannes puisse être organisé cette année sous sa forme initiale. Néanmoins, nous avons commencé hier soir de nombreuses consultations dans le milieu professionnel en France et à l’étranger. Elles s'accordent sur le fait que le Festival de Cannes (...) doit continuer à étudier l’ensemble des éventualités permettant d’accompagner l’année cinéma en faisant exister les films de Cannes 2020 d’une manière ou d’une autre", indique le festival dans un communiqué.

18h01

778 décès ont été enregistrés en 24 heures dans l'Etat de New York, mais le ralentissement du nombre de nouveaux cas se confirme, selon le gouverneur de l'Etat.

17h38

L'Association internationale du transport aérien (Iata) a chiffré mardi à 314 milliards de dollars la baisse du chiffre d'affaires des compagnies aériennes en 2020 liées à la propagation du coronavirus, soit une chute de 55% par rapport aux revenus de 2019.

Il y a trois semaines, ces pertes avaient été évaluées à 252 milliards de dollars, soit une baisse de 44% par rapport à l'année précédente, par l'organisation qui regroupe 290 compagnies aériennes.

17H14

Le gouvernement doit dévoiler mercredi, à l'issue du conseil des ministres, le montant et les modalités de l'"aide exceptionnelle aux familles les plus modestes" annoncée par Emmanuel Macron, a appris mardi l'AFP.

Cette aide doit notamment permettre de répondre "à un certain nombre de situations problématiques, que les associations nous ont fait remonter", a indiqué à l'AFP l'entourage de la secrétaire d'Etat chargée de la lutte contre la pauvreté, Christelle Dubos.

15h55

Le Premier ministre, Édouard Philippe, a indiqué mardi qu'il présenterait "un plan complet de sortie" du confinement "quand il sera prêt", en tout cas "largement avant la date du 11 mai" évoquée par Emmanuel Macron, en précisant qu'il devait "être travaillé".

"Le président de la République a demandé au gouvernement de préparer un plan complet de sortie, un plan d'ensemble, j'aurai l'occasion de le présenter quand il sera prêt, largement avant la date du 11 mai. Mais il doit être travaillé en consultation avec beaucoup d'acteurs pour être véritablement à la hauteur des enjeux", a souligné M. Philippe lors de la séance des questions au gouvernement à l'Assemblée nationale.

"Il appartient au gouvernement de mettre en place les instruments, les méthodes, la doctrine d'emploi, la coordination nécessaire pour faire en sorte que ces objectifs rappelés par le président de la République soient atteints, c'est ce à quoi nous nous employons", a détaillé le Premier ministre.

Le chef du gouvernement a assuré que "vers le 11 mai, nous aurons su diminuer le nombre de malades en réanimation, nous aurons su permettre à l'hôpital de reprendre une forme de capacités face au stress inouï, face à l'intensité de la première vague à laquelle il a dû faire face".

15H47

Les ministres des finances et les banquiers centraux du G7 se sont dits favorables à une suspension provisoire des paiements des intérêts de la dette des pays pauvres "pour aider ces pays à faire face aux impacts sanitaires et économiques" de la pandémie du coronavirus.

Dans un communiqué publié à l'issue d'une réunion virtuelle, ils précisent qu'une éventuelle suspension de la dette pour une période déterminée devra recevoir l'aval de "tous les créanciers officiels bilatéraux du G20 et comme convenu avec le Club de Paris". Le G20 inclut des économies émergentes comme la Chine et la Russie.

15H41

778 décès supplémentaires ont été enregistrés au Royaume-Uni ces dernières 24 heures, pour plus de 12.000 morts au total.

15h27

Des annulations en série. Après le festival d'Avignon, Les Eurockéennes de Belfort ou Les Nuits de Fourvière, c’est au tour des Francofolies de la Rochelle d’annoncer leur annulation. Ce grand rendez-vous musical devait se tenir du 10 au 14 juillet. La 36e édition est reportée aux mêmes dates en 2021.

14h56

La justice française va désormais restreindre l'activité d'Amazon aux seuls produits essentiels, suite à la polémique sur la mise en danger des employés de la firme.

14h45

Les Nuits de Fourvière qui devaient se dérouler à Lyon de début juin à fin juillet, avec la venue notamment de Francis Cabrel, Alain Souchon ou des artistes britanniques Thom Yorke et Liam Gallagher, sont annulées.

13H32

Une étude menée sur 900 soignants va évaluer si deux médicaments, l'hydroxychloroquine et l'azithromycine, sont efficaces pour empêcher d'attraper le Covid-19, ont annoncé mardi les hôpitaux de Paris (AP-HP).

Ses résultats sont attendus dans environ «70 jours», a expliqué à l'AFP son responsable, le Pr Jean-Marc Tréluyer, de l'Unité de recherche clinique Necker-Cochin (AP-HP/Université de Paris).

13H27

Le PIB du Royaume-Uni pourrait subir une chute historique de 13% en 2020.

13H11

La pandémie de nouveau coronavirus a fait plus de 120.000 morts dans le monde, dont près de 70% en Europe, depuis son apparition en Chine en décembre, selon un bilan établi par l’AFP à partir de sources officielles mardi à 11h00 GMT.

12h50



La 16e édition du Main Square Festival d'Arras qui devait se tenir du 3 au 5 juillet, est annulée, suite aux décisions du gouvernement.

Communiqué : La 16e édition du #MainSquare est reportée aux 2, 3 et 4 juillet 2021.





P.S. : vous nous manquez déjà ! pic.twitter.com/kXa7Z4VtVy — Main Square Festival (@MainSquareFest) April 14, 2020

«C’est évidemment un coup dur porté à tous. Mais votre engouement nous donne l’énergie nécessaire pour vous proposer l’an prochain ce qui sera la plus belle édition du festival arrageois», ont expliqué les organisateurs, ajoutant que «les billets achetés cette année seront valables pour 2021 (du 2 au 4 juillet, ndlr)».

12h16

L'Iran a annoncé un bilan quotidien inférieur à 100 morts, pour la première fois depuis un mois.

12h13

Le premier adjoint à la Maire de Paris Emmanuel Grégoire a évoqué mardi la possibilité de transformer temporairement des boulevards de la capitale en pistes cyclables lors du déconfinement prévu à partir du 11 mai.

"Pour éviter que les gens retournent dans les transports en commun de façon trop massive en même temps, (nous travaillons sur la possibilité de) créer des pistes cyclables provisoires", a annoncé M. Grégoire sur BFM Paris.

"Christophe Najdovski (adjoint à la Maire de Paris en charge des mobilités, ndlr), travaille sur le concept de l'urbanisme tactique, qui consiste à créer du provisoire pour répondre à des besoins liés à la crise", a-t-il précisé.

11h42

36,7 millions de Français ont suivi l'allocution d'Emmanuel Macron lundi. Un record d'audience absolu.

11h25

La pandémie a fait plus de 18.000 morts en Espagne, a annoncé le gouvernement.

11h09

L'horizon du 11 mai pour entamer un déconfinement progressif est une date à "conquérir par le respect du confinement", a déclaré mardi le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner.

"Le 11 mai est une date d'objectif. Ce qu'a annoncé le président de la République hier, ce n'est pas le déconfinement le 11 mai, c'est le confinement jusqu'au 11 mai", a souligné sur France Inter M. Castaner rappelant aux Français la "discipline" qui doit prévaloir dans le respect du confinement.

"Le 11 mai est une date que nous devons encore conquérir par le respect du confinement", a-t-il insisté .

"Il est nécessaire de ne pas se projeter en disant +le 12 mai, c'est le mois de mai et nous faisons ce qu'il nous plaît et bien non, il faudra continuer à se battre", a poursuivi le ministre.

10h28

La réouverture progressive des crèches, écoles, collèges et lycées à partir du 11 mai ferait courir "un risque inutile", a estimé sur Franceinfo le président de la Fédération des médecins de France Jean-Paul Hamon.

Saluant la prolongation du confinement jusqu'au 11 mai annoncée dimanche soir par Emmanuel Macron, le Dr Hamon s'est inquiété de la décision prise pour les crèches et établissements scolaires.

"La seule chose qui me tracasse un petit peu, c'est la réouverture progressive des crèches, des écoles et des lycées parce que là, je pense que ça fait courir un risque inutile", a-t-il déclaré dans un entretien publié sur le site de Franceinfo.

"Les enfants n'obéissent pas forcément aux consignes, ils vont naturellement jouer ensemble et ils risquent de ramener le virus à la maison", a-t-il ajouté, alors

10h27

La réouverture des écoles, annoncée à partir du 11 mai, ne se fera "pas du jour au lendemain", et la priorité pourra être donnée "aux publics les plus fragiles", a déclaré mardi le ministre de l'Education Jean-Michel Blanquer.

"Toutes les écoles ne seront pas ouvertes le lundi 11 mai", a dit le ministre sur France 2 et France TV info. "On va élaborer toute une méthodologie" de reprise "qui passe forcément par de très grands aménagements. En mai juin ce ne sera pas du tout comme avant, ce sera forcément différent", a-t-il prévenu.

09h09



L'aide pour les entreprises menacées de faillite portée est désormais portée à 5.000 euros, a indiqué Bruno Le Maire.

08h58



Le gouvernement prévoit désormais un déficit public de 9% en 2020, vient d'annoncer Gérald Darmanin, ministre de l'Action et des Comptes publics.

08h57



Tout comme celui de Beauregard, près de Caen, le festival de musique des Eurockéennes de Belfort, qui devait se tenir du 2 au 4 juillet, est annulé.

Les Eurockéennes n’auront pas lieu en 2020. pic.twitter.com/MgZqoo4R6s — Les Eurockéennes (@eurockeennes) April 14, 2020

Les détenteurs de billets pour cette édition qui avait comme têtes d'affiche Simple Minds, Lomepal, DJ Snake, ou encore Massive Attack, pourront se faire rembourser leurs places en fonction de certaines modalités qui seront précisées dans la journée.

07h03



L'Australie table sur une hausse de son taux de chômage de 5% au deuxième trimestre, pour s'établir autour de 10% en raison de l'impact économique du Covid-19, a annoncé lundi soir le ministère du Budget. A titre de comparaison, le chômage était de 5,1% en février, avant que le nouveau coronavirus ne se propage dans l'immense île-continent. Au total, ce sont 1,4 million d'habitants qui seront au chômage en juin selon cette projection.

06h46



En Inde, le confinement a été prolongé jusqu'au 3 mai.

06H33

Les Etats-Unis ont recensé lundi 1.509 décès dus au coronavirus en 24 heures, soit quasiment le même chiffre que la veille, selon le comptage de l'université Johns Hopkins qui fait référence. Ce bilan journalier porte à 23.529 le nombre total de décès

LUNDI 13 AVRIL



23h17

L'Etat de New York a franchi lundi le cap des 10.000 morts du Covid-19, a indiqué le gouverneur Andrew Cuomo, qui a néamoins estimé que "le pire" de la crise était "passé".

"Le pire est passé, si nous continuons à être intelligents" et à suivre les mesures de confinement, a-t-il néanmoins nuancé. "Si nous faisons quelque chose de stupide, vous verrez ces chiffres remonter dès demain".

De loin la région la plus touchée des Etats-Unis, l'Etat de New York a enregistré 10.056 décès des suites du coronavirus depuis le début de la pandémie.

L'Etat de New York, et la seule ville de New York, ont enregistré plus de décès liés au coronavirus que la plupart des pays du monde, à l'exception de l'Italie, de l'Espagne, de la France, du Royaume-Uni et des Etats-Unis.

Pour autant, le nombre d'hospitalisation net (différence entre admissions et sorties) est en clair ralentissement.

Il était de 118 sur les dernières 24 heures contre plus de 1.000 le 3 avril et les jours précédents.

S'il est encore considérable, avec 671 décès, le bilan des dernières 24 heures est le moins élevé depuis une semaine (5 avril).

22h13

Le Festival d'Avignon, la plus célèbre manifestation théâtrale au monde, prévu du 3 au 23 juillet, a été annulé en raison de la crise sanitaire du coronavirus, ont indiqué lundi les organisateurs.

«Les conditions ne sont plus aujourd'hui réunies pour que se déroule la 74e édition», écrivent-il dans un communiqué, après «pris acte des déclarations du Président de la République». Emmanuel Macron a expliqué lundi soir que les gros festivals ne pourraient se tenir avant, au moins, la mi-juillet.

20h42

A partir du 11 mai, un «masque grand public» pour chaque Français.

«L'Etat, à partir du 11 mai, en lien avec les maires, devra permettre à chacun de se procurer un masque grand public pour professions les plus exposées et pour certaines situations, comme dans les transports en commun, son usage pourra devenir systématique.»

20H39

«Le 11 mai, nous serons en capacité de tester toute personne présentant des syptômes» pour Emmanuel Macron.

«L'utilisation la plus large possible des tests et la détection est une arme privilégiée pour sortir au bon moment du confinement. D'ici là et dans les prochaines semaines, nous allons continuer d'augmenter le nombre de test chaque jour».

«Le 11 mai, nous serons en capacité de tester toute personne présentant des symptômes. Nous n'allons pas tester toutes les Françaises et tous les Français, ça n'aurait aucun sens », déclare le président de la République Emmanuel Macron pic.twitter.com/qRyplCdDLc — CNEWS (@CNEWS) April 13, 2020

20H22

Le 11 mai, les restaurants, cafés et hôtels «resteront fermés», pas de festivals avant la mi-juillet»

«Les lieux rassemblant du public : restaurants, cafés, hôtels, cinémas, théâtres, salles de spectacles et musées resteront en revanche fermés. Les grands festivals et événements avec public nombreux ne pourront se tenir au moins jusqu'à mi-juillet prochain. La situation sera collectivement évaluée chaque semaine pour adapter les choses et vous donner de la visibilité pour leur protection.»

«Les lieux rassemblant du public, restaurants, cafés et hôtels, cinémas, théâtres, salles de spectacles et musées resteront en revanche fermés à ce stade», précise le président de la République Emmanuel Macron pic.twitter.com/mjfINu8DeY — CNEWS (@CNEWS) April 13, 2020

20h18

Réouverture progressive des crèches, des écoles, des collèges et des lycées le 11 mai, mais l'enseignement supérieur «pas avant l'été»

À partir du 11 mai nous rouvrirons progressivement les crèches, les écoles, les collèges et les lycées. Le gouvernement, dans la concertation, aura aménagé des règles particulières, organiser différemment le temps et cela passe, bien sûr, par protéger nos enseignants et nos enfants, avec le matériel nécessaire pour les étudiants de l'enseignement supérieur. Les cours ne reprendront pas physiquement jusqu'à l'été.

«A partir du 11 mai, nous rouvrirons progressivement les crèches, les écoles, les collèges et les lycées», annonce le président de la République Emmanuel Macron pic.twitter.com/Yjil0d47Bs — CNEWS (@CNEWS) April 13, 2020

20h08

Emmanuel Macron annonce le prolongement du confinement «jusqu'au lundi 11 mai».

«Nous devons donc poursuivre nos efforts et continuer d'appliquer les règles. Plus elles seront respectées, plus nous sauveront de vies. C'est pour cela que le confinement le plus strict doit encore se poursuivre. C'est durant cette période le seul moyen d'agir efficacement. C'est la condition pour ralentir encore davantage la propagation du virus, réussir à retrouver des places disponibles en réanimation et permettre à nos soignants de reconstituer leurs forces le lundi 11 mai ne sera possible que si nous continuons civique responsable de respecter les règles et que la propagation du virus a effectivement continué à ralentir.»

«Le confinement le plus strict doit encore se poursuivre jusqu'au lundi 11 mai», annonce le président de la République Emmanuel Macron pic.twitter.com/rxvn0o2EWr — CNEWS (@CNEWS) April 13, 2020

20h05

«Mes chers compatriotes, nous sommes en train de vivre des jours difficiles. Nous ressentons tous en ce moment la peur, l’angoisse pour nos parents, pour nous mêmes. Face à ce virus, redoutable, invisible, imprévisible. La fatigue et la lassitude pour certains, le deuil et le chagrin pour d’autres. ​

Cette période est encore plus difficile à vivre lorsqu'on habite à plusieurs dans un appartement exigu, lorsqu'on ne dispose pas chez soi des moyens de communication nécessaires pour apprendre, se distraire, échanger. Encore plus difficile à vivre, lorsque les tensions sont là, que les risques de violences dans la famille scandent le quotidien», a

20h02

La dernière allocution télévisée d'Emmanuel Macron remonte au 16 mars dernier. Elle avait réuni plus de 35 millions de Français.

19H46

Les chiffres ont été communiqués par communiqué de presse, ce lundi 13 avril. Le bilan monte à 14.967 décès en France depuis le début de l'épidémie. Dans le détail, 9.588 personnes sont mortes à l'hôpital et 5.379 en Ehpad.

18h14

L'Italie a passé lundi le cap des 20.000 morts dus au nouveau coronavirus, selon le dernier bilan officiel, qui fait toutefois état d'une baisse des patients en soins intensifs pour le dixième jour consécutif. 566 nouveaux décès ont été enregistrés en 24 heures, portant à 20.465 le nombre de morts depuis le début de la pandémie, selon les chiffres publiés par la Protection civile. Le nombre de cas s'élève à 159.516, soit +3.153 par rapport à dimanche.

17h48

L'Etat de New York a franchi lundi le cap des 10.000 morts du Covid-19, pour atteindre 10.056, a indiqué le gouverneur Andrew Cuomo, avec 671 décès enregistrés lors des dernières 24 heures.

La région reste, de loin, la plus touchée des Etats-Unis, même si le gouverneur a souligné que le ralentissement de la pandémie se confirmait dans l'Etat de New York.

15h47

717 morts ont été enregistrés en moins de 24 heures, ce lundi 13 avril. Le bilan humain au Royaume-Uni s'élève à plus de 11.000 morts depuis le début de l'épidémie.

15H44

Un marin du porte-avions américain USS Theodore Roosevelt est mort lundi de complications du Covid-19 sur l'île de Guam, dans le Pacifique, où le navire contaminé par le coronavirus a été partiellement évacué, a annoncé l'US Navy.

15H03

Le déconfinement provoquerait une nouvelle vague épidémique si n'était pas mis en place un système de tests massifs et d'isolement des personnes infectées, selon une étude réalisée notamment par l'Inserm qui laisse entendre qu'il ne pourrait pas intervenir avant fin mai-juin.

14H26

L'Allemagne se prépare à lever progressivement les restrictions liées à l'épidémie de nouveau coronavirus, profitant d'une situation moins dramatique que dans d'autres pays européens avec notamment une mortalité encore inférieure.

13H25

La pandémie de nouveau coronavirus a fait au moins 114.539 morts dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles lundi à 11H00 GMT.

12H30

Une partie des Espagnols ont repris le travail lundi après deux semaines «d'hibernation», alors que le bilan quotidien de la pandémie a baissé à 517 morts et le nombre de nouveaux cas a atteint un plus bas depuis le 20 mars, selon le ministère de la Santé.

Dans les gares, la police et des volontaires ont distribué dix millions de masques pour les employés, essentiellement ceux de l'industrie et de la construction, qui ont repris le travail lundi.

11h49

Le bilan de la pandémie en Espagne baisse à 517 morts en 24 heures.

10h24



Daniel Duigou, prêtre du diocèse de Paris : «il faut que le monde se réveille et change son modèle économique et politique» dans #LaMatinale pic.twitter.com/CsxPhPx0j2 — CNEWS (@CNEWS) April 13, 2020

09h59



« Le facteur de contagiosité est probablement plus proche de 5,7 » : Guy-André Pelouze (chirurgien) à propos du #coronavirus dans #HDPros pic.twitter.com/1RL7DKBJOt — CNEWS (@CNEWS) April 13, 2020

07h06



Le festival Solidays, prévu par Solidarité Sida du 19 au 21 juin, est annulé en raison du coronavirus, a indiqué le fondateur Luc Barruet,

06H41



Les Etats-Unis recensent dimanche soir 1.514 nouveaux décès dus au coronavirus en 24 heures, un chiffre en repli pour le second jour consécutif, selon un décompte quotidien de l'université Johns Hopkins. Cette université américaine de médecine, dont les bilans font référence, avait recensé 1.920 nouveaux morts samedi et 2.108 vendredi.

DIMANCHE 12 AVRIL



23h

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a refusé dimanche la démission de son ministre de l'Intérieur qui voulait assumer la responsabilité du fiasco de soudaines mesures de confinement visant à enrayer l'épidémie de nouveau coronavirus.

«La démission de notre ministre de l'Intérieur n'a pas été acceptée. Il va continuer de remplir sa fonction», a déclaré la présidence turque dans un communiqué. Le ministre, Süleyman Soylu, avait essuyé de vives critiques après l'annonce au dernier moment d'un confinement de 48 heures ayant provoqué des scènes de chaos, à Istanbul notamment.

22h24

L'Opep et ses partenaires ont convenu dimanche soir de la «plus grande baisse de production de l'histoire», dans l'espoir de faire remonter les prix du pétrole en pleine pandémie de coronavirus et malgré les tensions entre Moscou et Ryad.

La réunion «s'est terminée par un consensus des producteurs de l'OPEP+ sur les baisses de production à partir de mai», a écrit sur Twitter le ministre saoudien de l'énergie Abdul Aziz bin Salman.

21h34

La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 112.510 morts dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles dimanche à 19H00 GMT.

Plus de 1.824.950 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués dans 193 pays et territoires depuis le début de l'épidémie. Ce nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu'une fraction du nombre réel de contaminations, un grand nombre de pays ne testant que les cas nécessitant une prise en charge hospitalière. Parmi ces cas, au moins 375.500 sont aujourd'hui considérés comme guéris.

21h20

Le puissant ministre turc de l'Intérieur a présenté dimanche sa démission après avoir essuyé de vives critiques sur sa gestion d'un confinement mis en place pour enrayer la propagation du nouveau coronavirus.

«Que ma nation, à laquelle jamais je n'ai voulu nuire, et notre président, à qui je serai fidèle toute ma vie, me pardonnent. Je quitte la fonction de ministre de l'Intérieur que j'ai eu l'honneur de remplir», a déclaré Süleyman Soylu dans un communiqué. Vendredi soir, le ministère de l'Intérieur avait pris des millions de Turcs de court en annonçant l'entrée en vigueur deux heures plus tard d'une interdiction de sortir pendant 48 heures dans les 30 plus grandes villes du pays.

Cette annonce au dernier moment a eu pour effet immédiat d'inciter des milliers de Turcs paniqués à se précipiter dans les commerces pour faire des provisions, sans tenir compte des règles de distanciation sociale.

18h57

Au total, 14.393 décès ont été comptabilisés depuis le début de l'épidémie- dont 5.140 en Ehpad, a indiqué la direction générale de la santé.

Ces dernières 24 heures, 310 décès ont été recensés en milieu hospitalier.

Par ailleurs, 6.845 patients se trouvent en réanimation dans un état grave sur un total de 31.826 personnes hospitalisées.

Depuis le début de l'épidémie, 95.403 cas de coronavirus ont été recensés en France.

18h12

431 morts ont été comptabilisés ces dernières 24 heures en Italie. Il s'agit du bilan le plus bas enregistré en plus de trois semaines.

Jamais depuis cette date (427), ce chiffre n'était passé sous la barre des 500 morts. Ce total des décès recensés par la protection civile est presqu'un tiers moins lourd que celui annoncé samedi (619). L'Italie est l'un des pays au monde les plus meurtris par la pandémie, avec près de 20.000 morts selon les décomptes officiels.

17h20

Un appareil d'Air France qui devait rapatrier dimanche des Français vers Paris a été endommagé samedi soir par des tirs sur l'aéroport de Pointe-Noire en République du Congo, sans mettre en danger l'équipage et les passagers, a-t-on appris de sources concordantes. Dans la soirée de samedi, «un Airbus A330 de la compagnie a été endommagé suite à un incident sur le tarmac de l'aéroport de Pointe Noire», a indiqué Air France dans un communiqué transmis à l'AFP.

«L'appareil était à l'arrêt à son point de stationnement lors de l'incident, sans équipage ni passagers à son bord», a précisé la compagnie. Une source proche du dossier a indiqué à l'AFP que l'appareil avait subi des impacts de balles, sans pouvoir préciser les circonstances. L'appareil «était placé sous la surveillance de la Gendarmerie du Transport Aérien et d'un prestataire de sûreté d'Air France», selon la compagnie aérienne, qui dit avoir déposé plainte pour les dommages causés à l'avion. «Une enquête a été ouverte par les autorités locales», a ajouté Air France.

16h41

Alors que son dirigeant Boris Johnson, atteint du Covid-19, va mieux et qu'il vient tout juste de quitter l'hôpital, un bilan officiel fait état de plus de 10.000 morts outre-Manche.

16h24

Le Royaume-Uni «vaincra le coronavirus», a déclaré Boris Johnson à sa sortie de l'hôpital avant de remercier les personnels de santé pour lui avoir «sauvé la vie» ainsi que la population pour son respect des règles de confinement.

«J'ai quitté aujourd'hui l'hôpital après une semaine pendant laquelle le NHS (service national de santé, ndlr) a sauvé ma vie, cela ne fait aucun doute», a déclaré le dirigeant de 55 ans, les yeux fatigués, en costume cravate, dans une vidéo publiée par ses services. «Nous vaincrons le coronavirus et nous le vaincrons ensemble».

15h45

Le porte-avion nucléaire français Charles-de-Gaulle a accosté à Toulon, d'après la préfecture maritime de la Méditerranée. À son bord, 50 militaires ont été testés positifs au coronavirus. Des cas de contamination qui ont entraîné le retour anticipé en France du bâtiment.

Les marins doivent être débarqués et placés en isolement sanitaire. Quelque 1.900 marins du Charles-de-Gaulle et de la frégate qui l'accompagnait vont ainsi être répartis à partir de dimanche dans des sites du Sud de la France, pour deux semaines d'isolement.

14H33

Le Premier ministre britannique Boris Johnson est sorti dimanche de l'hôpital londonien où il était traité depuis une semaine après avoir été contaminé par le nouveau coronavirus, a annoncé Downing Street.

«Le Premier ministre est sorti de l'hôpital pour poursuivre sa convalescence à Chequers», sa résidence au nord-ouest de Londres, a annoncé Downing Street dans un communiqué, ajoutant qu'il «ne reprendra pas immédiatement le travail, sur les conseils de son équipe médicale».

14H29

Il est «hors de question» d'avoir des mesures coercitives de traçage par téléphone dans l'UE pour repérer les chaînes de contamination au coronavirus, a indiqué dimanche le commissaire européen au Marché intérieur Thierry Breton.

En vue du déconfinement, plusieurs pays planchent sur des applications mobiles qui permettraient, grâce à leurs smartphones, de repérer et prévenir les personnes ayant été en contact avec quelqu'un de contaminé.

«Il est hors de question, on ne soutiendra jamais, jamais, des mesures qui soient des mesures coercitives», a déclaré M. Breton. L'utilisation doit se faire «uniquement sur la base du volontariat».

14h16

Le ministre de l'Agriculture Didier Guillaume a appelé dimanche les maires et les préfets à favoriser la réouverture des marchés alimentaires en France quand les mesures de sécurité sanitaires pour contrer l'épidémie de Covid-19 sont respectées.

14H01

En Espagne, destination ensoleillée prisée des touristes internationaux, les règles de distance entre personnes pour éviter la propagation du coronavirus devront rester en vigueur cet été même à la plage, a prévenu dimanche la ministre espagnole du Tourisme.

13H43

La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 109.307 morts dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles dimanche à 11H00 GMT.

12H35

Le pape a proposé dimanche dans son message de Pâques «de réduire» voire «d'annuler» la dette des pays pauvres, et a lancé un appel à un allègement des sanctions internationales et à la solidarité de l'Europe face à la pandémie de coronavirus.

Dans son message de Pâques lu dans une basilique Saint-Pierre vide, il a souhaité «que soient relâchées les sanctions internationales qui empêchent aux pays qui en sont l’objet de fournir un soutien convenable à leurs citoyens» et appelé à la solidarité internationale «en réduisant, si non carrément en annulant, la dette qui pèse sur les budgets des pays les plus pauvres».

12H27

Le pape François a adressé ses pensées «à tous ceux qui ont été frappés directement par le coronavirus», aux «malades, à ceux qui sont morts et aux familles», dans son message de Pâques dimanche.

Dans un monde «opprimé par la pandémie, qui met à dure épreuve notre grande famille humaine», il a appelé à répondre par «la contagion de l'espérance».

11H58

La pandémie de nouveau coronavirus a tué plus de 75.000 personnes en Europe, dont 80% en Italie, en Espagne, en France et au Royaume-Uni, selon un bilan établi par l’AFP à partir de sources officielles dimanche à 9h45 GMT.

Avec un total de 75.011 morts (pour 909.673 cas), l’Europe est le continent le plus durement touché par la pandémie de covid-19 qui a tué au moins 109.133 personnes dans le monde. Avec respectivement 19.468 et 16.972 décès, l’Italie et l’Espagne sont les pays européens les plus atteints. La France dénombre 13.832 morts sur son sol, le Royaume-Uni 9.875.

11h54

Le nombre de morts en 24 heures du Covid-19 a rebondi dimanche en Espagne à 619, après trois jours consécutifs de baisse, ce qui porte le bilan total à 16.972, selon le nouveau bilan publié par le gouvernement.

Le nombre de nouveaux cas confirmés en 24 heures (environ 4.100) a en revanche reculé par rapport à samedi. Au total, le nombre de cas confirmés est de 166.019 dans le pays, le troisième plus endeuillé du monde par la pandémie derrière les Etats-Unis et l'Italie.

11H41

Le Premier ministre britannique Boris Johnson, hospitalisé depuis une semaine à cause du nouveau coronavirus, a remercié dimanche le service public de santé, le NHS, de lui avoir sauvé «la vie».

«Je ne remercierai jamais assez» le personnel du NHS, a insisté M. Johnson, dans sa première déclaration officielle depuis qu'il a été hospitalisé en soins intensifs lundi. «Je leur dois la vie», a-t-il ajouté.

Selon la presse britannique, le dirigeant conservateur de 55 ans, sorti jeudi soir des soins intensifs, se remet à l'hôpital en faisant des sudokus et regardant des films, comme la comédie romantique Love Actually. Sa fiancée de 32 ans, Carrie Symonds, enceinte, lui a envoyé des copies de ses échographies.

10H36

Le projet StopCovid, censé aider à endiguer l'épidémie en traçant les cas-contacts via une application, partage l'opinion française (46% pour et 45% contre), selon un sondage Ifop pour la Fondation Jean-Jaurès publié dimanche.

Si près d'une moitié de Français se disent disponibles pour installer l'application sur leur téléphone, ils sont en revanche 53% à être hostiles à l'idée de rendre cette application obligatoire, contre 47% qui y sont favorables.

9H44

Le porte-avions nucléaire français Charles-de-Gaulle, sur lequel 50 marins ont été officiellement testés positifs au coronavirus, arrivera ce dimanche à Toulon, a indiqué le ministère des Armées, qui va désormais organiser la mise en quarantaine des personnels.

Le bâtiment, qui croisait dans l'Atlantique, est attendu «dans l'après-midi», selon un communiqué du ministère.

9H03

Sans protections, ils s'agglutinent, courent et crient costumés. Des centaines de Nicaraguayens traînent dans les rues de Masatepe des «Judas» enchaînés, une tradition de la Semaine Sainte encouragée par le gouvernement de Daniel Ortega malgré la décision de l'église de suspendre les célébrations pour contenir la propagation du Covid-19.

7H50

La Chine a annoncé dimanche 97 nouveaux «cas importés» de contamination au nouveau coronavirus, c'est-à-dire dus à des personnes arrivant de l'étranger, un niveau jamais atteint depuis début mars et la publication de ce décompte.

L'épidémie est globalement endiguée dans le pays : seules deux cas locaux supplémentaires ont été recensés par le ministère de la Santé. Mais les autorités s'inquiètent d'une deuxième vague épidémique apportée par les voyageurs internationaux.

7H02

La Corée du Nord a appelé à des mesures plus fortes contre la pandémie de Covid-19 lors d'une réunion présidée par son leader Kim Jong Un, a annoncé dimanche l'agence officielle nord-coréenne, sans indiquer si le pays avait enregistré des contaminations.

06H41

Les Etats-Unis recensent samedi soir 1.920 nouveaux décès dus au coronavirus au cours des dernières 24 heures, ce qui constitue un léger ralentissement par rapport à la veille, selon un décompte de l'Université Johns Hopkins, qui fait référence.

Au cours des 24 heures précédentes, le Covid-19 avait fait 2.108 morts aux Etats-Unis, où l'épidémie a causé 20.506 décès au total, le bilan le plus lourd pour un pays dans le monde, selon les chiffres recueillis par cette université de médecine basée à Baltimore (est).

SAMEDI 11 AVRIL

22h08

La pandémie de nouveau coronavirus a franchi le cap des 20.000 morts aux Etats-Unis, selon un bilan samedi de l'université Johns Hopkins, qui fait référence. L'épidémie de Covid-19 a tué au moins 20.071 personnes aux Etats-Unis, où se trouve également le plus grand nombre de cas de contaminations (519.453), selon la célèbre université basée à Baltimore (est).

20h25



Les autorités sanitaires italiennes vont distribuer 2,5 millions de tests dans le pays la semaine prochaine, a annoncé samedi le responsable de la lutte contre la pandémie de coronavirus. Lors d'une conférence de presse, le commissaire extraordinaire du gouvernement italien pour le coronavirus, Domenico Arcuri, a expliqué que «2,5 millions de tests seront distribués dans les régions la semaine prochaine».

Pour l'instant, un peu moins d'un million de tests ont été faits depuis le début de la pandémie en Italie, où près de 20.000 personnes sont mortes et où environ 100.000 sont actuellement positives.

20h12



Les écoles publiques de New York, épicentre de la pandémie de coronavirus aux Etats-Unis, resteront fermées jusqu'à la fin de l'année scolaire, a annoncé samedi le maire Bill de Blasio, mais le gouverneur de l'Etat Andrew Cuomo a rapidement répliqué qu'il était seul décisionnaire sur cette question.

«Cette décision n'a rien de facile», a dit M. de Blasio lors d'une conférence de presse dans la matinée. Mais «cela nous aidera clairement à sauver des vies». Toutefois, en milieu de journée, Andrew Cuomo a affirmé qu'il avait seul l'«autorité légale» pour prendre cette décision.

19h37



Le Royaume-Uni a annoncé samedi 917 morts de plus du nouveau coronavirus, portant le bilan total à près de 10.000 morts sur son sol, et le gouvernement insiste sur l'importance du respect du confinement pendant le week-end de Pâques.

19h33



Le porte-avions nucléaire français Charles-de-Gaulle, sur lequel 50 marins ont été testés positifs au coronavirus, arrivera dimanche à Toulon et pourra commencer la mise en quarantaine des personnels, a indiqué samedi le ministère des Armées.

Le bâtiment, qui croisait dans l'Atlantique, est attendu «dans l'après-midi» de dimanche, selon un communiqué du ministère. Les équipages du porte-avions, du groupe aérien embarqué - hélicoptères, avions de surveillance Hawkeye et Rafale - et de la frégate Chevalier Paul qui les accompagne, seront confinés 14 jours «dans des enceintes militaires avant de rejoindre leurs foyers».

19h24

La pandémie de coronavirus a fait près de 20.000 morts en Italie, avec 619 nouveaux décès recensés dans les dernières 24 heures, selon les bilans officiels rendus publics samedi soir.

Avec 19.468 morts, l'Italie reste officiellement le plus endeuillé du monde, devant les Etats-Unis où ont été enregistrés 18.860 décès, selon le comptage de référence de l'université Johns Hopkins. En Italie, les hospitalisations sont toutefois en baisse depuis une dizaine de jours et la contagion est en net ralentissement.

19h18



L'épidémie de coronavirus a fait 13.832 morts au total en France, avec 353 décès de plus en 24 heures dans les hôpitaux, a indiqué samedi le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon.

La France compte à ce jour 8.943 personnes décédées à l'hôpital du Covid-19 depuis le début de l'épidémie et 4.889 dans les établissements pour personnes âgées (Ehpad) et autres établissements médico-sociaux, soit 290 de plus que vendredi, selon le décompte du Pr Salomon.

18h01



Les Etats-Unis sont devenus samedi le pays le plus touché au monde par la pandémie de coronavirus en enregistrant 18.860 décès, dépassant ainsi l'Italie, selon le comptage de référence de l'université Johns Hopkins.

L'Italie enregistre pour l'instant 18.849 morts liées au virus, selon un comptage de l'AFP basé sur des bilans officiels. Les Etats-Unis sont aussi le pays le plus touché par les contaminations avec plus de 500.000 personnes atteintes.

15h58



L'épidémie de nouveau coronavirus a fait 917 morts supplémentaires au Royaume-Uni, portant à 9.875 le nombre total de personnes décédées à l'hôpital, a annoncé samedi le ministère de la Santé. 5.234 personnes supplémentaires ont aussi été testées positives au Covid-19, portant à 78.991 le total de personnes infectées par la maladie au Royaume-Uni.

15h40



Le confinement en vigueur depuis trois semaines dans la principauté de Monaco est prolongé jusqu'au 3 mai, pour lutter contre l'épidémie de coronavirus, a annoncé le gouvernement princier dans un communiqué. Les conditions de ce confinement et les dérogations prévues sont globalement les mêmes qu'en France, et punies d'amendes allant jusqu'à 200 euros.

«En aucun cas, les déplacements pour rendre une visite à un membre de sa famille ou à des amis ne sont autorisés. Il en est de même des déplacements pour se rendre à la campagne ou sur les bateaux», a rappelé le gouvernement princier.

14h57

Le Premier ministre britannique Boris Johnson, souffrant du nouveau coronavirus et hospitalisé depuis presque une semaine, fait de «très grands progrès», a annoncé samedi un de ses portes-parole.

Le dirigeant conservateur de 55 ans est sorti jeudi soir des soins intensifs où il se trouvait depuis lundi. Il a été transféré vers un autre service de l'hôpital londonien de St Thomas où il est placé «sous surveillance étroite pendant la phase initiale de sa guérison», selon des déclarations antérieures.

14h51

Le Premier ministre indien Narendra Modi devrait prolonger de deux semaines la durée du confinement imposé à son pays de 1,3 milliard d'habitants pour lutter contre le coronavirus, ont estimé samedi des responsables de divers Etats à l'issue d'une consultation avec lui par vidéo.

Le confinement de trois semaines décrété le 25 mars prend fin en principe mardi mais, devant le nombre croissant de décès, les ministres en chef de plusieurs Etats ont demandé à M. Modi de l'allonger. L'Odisha et le Pendjab ont déjà prolongé le confinement d'environ deux semaines.

14h36

L'armée française, mobilisée dans la lutte contre le coronavirus sous le parapluie de l'opération Résilience, est disposée à en faire plus dans les semaines à venir, a indiqué la ministre des Armées, invitant les différentes institutions à exprimer plus de demandes.

"Il faut être inventif et créatif. Nous avons la volonté de faire plus", a déclaré vendredi Florence Parly, lors d'une audition devant la commission des Affaires étrangères et de la Défense du Sénat, dont l'intégralité a été publiée dans la soirée.

13h53

La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 103.141 morts dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles samedi à 11h00 GMT. Plus de 1.700.760 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués dans 193 pays et territoires depuis le début de l'épidémie.

Ce nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu'une fraction du nombre réel de contaminations, un grand nombre de pays ne testant plus que les cas nécessitant une prise en charge hospitalière. Parmi ces cas, au moins 341.100 sont aujourd'hui considérés comme guéris.

12h47

L'édition 2020 de l'International Champions Cup (ICC), tournoi amical qui permet aux grands clubs européens de football de préparer leur saison aux Etats-Unis et en Asie, a été annulée en raison de la pandémie de coronavirus.

"Le manque de certitudes sur la fin des mesures de confinement et sur le calendrier international, avec la possibilité pour certains championnats nationaux et des compétitions de l'UEFA de se disputer en août, signifie que l'ICC ne pourra pas avoir lieu cet été", ont annoncé les organisateurs vendredi.

12h04

Le confinement et le couvre-feu imposés en Polynésie française jusqu’au 15 avril sont prolongés jusqu’au 29 avril, ont annoncé vendredi le haut-commissaire de la République et le président polynésien.

Vendredi, cette collectivité d’outre-mer comptait 51 cas confirmés de Covid-19. Aucun patient n’est décédé et un seul est en réanimation. Collectivité française bénéficiant d'une relative autonomie, la Polynésie a les compétences en matière de santé. C'est donc elle qui décide des mesures de confinement.

11h56

L'Espagne a de nouveau enregistré samedi une baisse du nombre quotidien de morts du Covid-19, avec 510 en 24 heures, ce qui porte à 16.353 le nombre total de décès dans le pays, a annoncé le ministère de la Santé.

Le bilan quotidien a ainsi diminué pour le troisième jour d'affilée après deux jours de rebond consécutifs. Il s'agit du nombre de décès en 24 heures le plus bas depuis le 23 mars, alors que l'Espagne est soumise à un confinement des plus stricts depuis quatre semaines.

11h32

A partir de jeudi, "une tolérance sera accordée" dans les déplacements malgré le confinement pour les personnes souhaitant adopter un animal en refuge, comme l'avait demandé la SPA, a annoncé samedi le ministère de l'Intérieur.

Lundi, la Société Protectrice des Animaux, qui a fermé ses portes au public à cause de l'épidémie, avait réclamé au gouvernement une dérogation pour que les gens puissent venir adopter les pensionnaires de ses 62 refuges, bientôt saturés.

10h21

La Haute autorité de santé a donné son feu vert pour étendre à neuf semaines, contre sept actuellement, l'accès à l'interruption volontaire de grossesse médicamenteuse à domicile, pour assurer aux femmes une continuité de leur droit pendant l'épidémie de coronavirus.

Saisie en urgence la semaine passée par le ministre des Solidarités et de la Santé sur cet allongement, la HAS justifie sa décision par "la nécessité de garantir le droit des femmes à l'IVG durant la période d'épidémie de Covid-19 en évitant autant que faire se peut d'aller en établissement de santé".

07h55

Le circuit américain de golf PGA envisage plusieurs scénarios de retour à la compétition après l'interruption due à la pandémie de Covid-19, dont des tournois sans public, affirme vendredi Golf Digest.

Dans une note envoyée à des joueurs et consultée par la revue spécialisée, le PGA Tour se fixe comme objectif une reprise le 21 mai, au Charles Schwab Challenge de Fort Worth (Texas). Les organisateurs disent dans ce document espérer "préserver le plus grand nombre possible d'évènements tout en gagnant du temps tandis que la crise évolue".

07h21

Les Etats-Unis ont franchi vendredi la barre du demi-million de cas officiellement déclarés de nouveau coronavirus, selon le comptage de l'université Johns Hopkins qui fait référence.

Les Etats-Unis sont, depuis fin mars, le pays qui compte le plus de cas recensés d'infection. Avec plus d'un quart des cas officiellement déclarés au total dans le monde, ils menacent de devenir le nouvel épicentre de la pandémie, devant l'Europe qui enregistre quant à elle plus de 850.000 cas, selon un comptage de l'AFP.

Vendredi 10 avril

21h23



La Turquie a ordonné vendredi aux habitants de 31 villes du pays de rester cloîtrés chez eux pendant 48 heures à partir de vendredi minuit, dans le cadre de nouvelles mesures strictes pour lutter contre la pandémie de coronavirus.

Le ministère de l'Intérieur a indiqué dans un communiqué que cet ordre de confinement resterait en vigueur jusqu'à dimanche minuit, y compris à Istanbul, la capitale économique, et dans la capitale Ankara.

21h21

Le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner a reconnu vendredi la réquisition par les services de l'Etat de millions de masques importés de Chine à l'aéroport de Bâle-Mulhouse, au détriment de commandes des collectivités locales, en raison de livraisons arrivées incomplètes. «La manœuvre opérée a pris la forme d’une réquisition. Sur le fond, il s’agit d’une affectation prioritaire des masques organisée par l’État, au profit de ceux dont nous considérions qu'ils en avaient le plus besoin : les personnels de santé», a déclaré le ministre dans une interview au quotidien régional l'Est républicain.

«L’État a donc bien priorisé la satisfaction des soignants et des malades, parmi les différents clients de ce fournisseur», a-t-il ajouté. Lors des questions au gouvernement au Sénat mercredi, interrogé à ce sujet, Christophe Castaner, sans nier les faits, avait affirmé qu'il n'y avait «pas eu de réquisition ni par l'armée ni par qui que ce soit», mais qu'il s'agissait «de fournir en priorité le personnel soignant de la région du Grand Est».

20H02



Un total de 369 cas de contamination au Covid-19 ont été confirmés par tests dans les armées, 867 cas «déclarés», 3.800 cas étant «probables et possibles», a indiqué vendredi au Sénat Florence Parly, annonçant aussi que la relève de Barkhane pourrait être repoussée. La ministre des Armées et la secrétaire d'Etat Geneviève Darrieussecq ont été auditionnées en visioconférence par la commission des Affaires étrangères et de la Défense du Sénat.

Mme Parly a annoncé que le mandat des actuelles forces de l'opération antijihadiste Barkhane, ayant rejoint le théâtre d’opération au Sahel en février, «pourrait être prolongé d'un ou deux mois», selon un communiqué de la commission.

19h52



La pandémie de nouveau coronavirus a fait au moins 100.000 morts dans le monde, dont près de 70% en Europe, depuis son apparition en Chine en décembre, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles vendredi à 17h30 GMT.

Au total, 100.661 décès ont été recensés, dont 70.245 en Europe, continent le plus touché. L'Italie est le pays au monde ayant enregistré le plus de morts (18.849), devant les Etats-Unis (17.925), l'Espagne (15.843) et la France (13.197). Depuis le début de la pandémie, 1.650.651 cas ont été déclarés dans le monde, dont plus de la moitié en Europe (857.233) et plus de 475.000 aux Etats-Unis, pays où la pandémie progresse le plus rapidement. Le nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu'une fraction du nombre réel de contaminations, un grand nombre de pays ne testant désormais plus que les cas nécessitant une prise en charge hospitalière.

19h45



Le gouvernement italien a prolongé vendredi jusqu'au 3 mai le confinement et le ralentissement économique brutal imposés depuis un mois pour tenter d'endiguer la pandémie de coronavirus.

«Nous prolongeons les mesures restrictives jusqu'au 3 mai, une décision difficile mais nécessaire dont j'assume toute la responsabilité politique», a déclaré le Premier ministre Giuseppe Conte lors d'une allocution officielle.

19h20



Plus de 13.000 personnes sont mortes en France depuis le début de l'épidémie de coronavirus, parmi lesquelles «un enfant de moins de 10 ans» en Ile-de-France dont les causes de décès semblent toutefois «multiples», a annoncé vendredi le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon. Au total, 13.197 personnes sont mortes dont 8.598 à l'hôpital (+554 en 24 heures) et 4.599 dans les Ehpad et établissements médico-sociaux (+ 433). La lègère diminution des admissions en réanimation amorcée jeudi se poursuit, avec 62 patients de moins en 24 heures, «une timide éclaircie» «très importante pour l'ensemble des soignants», a souligné le Pr Salomon.

19h13



La SNCF va accuser une perte «considérable» à cause notamment de la grève contre la réforme des retraites et des effets du confinement, si bien qu'elle devra remettre des investissements à plus tard, a prévenu vendredi le secrétaire d'Etat aux Transports Jean-Baptiste Djebbari. «La loi prévoit une trajectoire financière à la fois pour le groupe SNCF et pour SNCF Réseau», sa filiale gérant les voies ferrées, a rappelé M. Djebbari lors d'une audition au Sénat.

La loi ferroviaire de 2018 impose en effet au groupe SNCF d'atteindre un «équilibre économique» -c'est-à-dire qu'il doit assurer le fonctionnement du système ferroviaire sans endettement supplémentaire- avant 2022. SNCF Réseau doit parallèlement atteindre cet objectif d'ici à 2024.

18h56



La Turquie a franchi la barre des 1.000 morts liés à la pandémie de coronavirus avec 98 nouveaux décès annoncés vendredi par le ministre de la Santé. L'épidémie a fait au total 1.006 morts parmi 47.029 cas recensés en Turquie, a précisé le ministre Fahrettin Koca lors d'une conférence de presse à Ankara.

18h22

Auparavant érigé comme modèle de lutte contre l'épidémie, Singapour a recensé vendredi près de 200 nouveaux cas d'infections au coronavirus dont une personne qui en est morte et affronte une deuxième vague foudroyante de contaminations.

La cité-Etat figurait parmi les premiers endroit de la planète à avoir détecté des cas de contaminations après la découverte du virus en Chine, mais était parvenue à en contenir la propagation grâce à une stratégie de contrôle très stricte et de traçage des contacts en lieu avec les personnes infectées.

Mais avril a vu un pic de contaminations locales, au sein même de la cité-Etat, obligeant le gouvernement à imposer des mesures sévères auxquelles il ne s'était jusqu'à présent pas résolu, parmi lesquelles la fermeture de la majorité des lieux de travail.

18h15

980 décès supplémentaires ont été enregistrés en 24 heures au Royaume-Uni, portant le total de victimes dans le royaume à 8.958.

17h55

Le festival parisien Lollapalooza a annulé son édition 2020, prévue les 18 et 19 juillet, en raison de la crise sanitaire liée au Covid-19, a annoncé vendredi l'organisation.

L'évènement, qui en aurait été à sa troisième édition, annonce déjà ses dates pour 2021 les samedi 17 juillet et dimanche 18. Pearl Jam, groupe vétéran du grunge, qui vient de sortir l'emballant "Gigaton", prévu cet été au "Lolla", est d'ores et déjà programmé comme tête d'affiche dans un an.

17h50

L'OMS dit craindre «une résurgence mortelle» de la pandémie en cas de déconfinement hâtif.

17h36

L'Irlande a décidé de prolonger jusqu'au 5 mai le confinement décrété pour freiner la propagation de la pandémie de nouveau coronavirus, qui a fait 263 morts et contaminé officiellement plus de 6.000 personnes dans le pays, a annoncé vendredi le Premier ministre Leo Varadkar.

17h21

Plus de 400 des 700 Ehpad d'Ile-de-France connaissent "au moins au cas de Covid-19", a annoncé vendredi à l'AFP le directeur de l'Agence régionale de santé, estimant que la "contagion progresse vite" notamment parmi les personnels.

"En Ile-de-France, on a près de 60% des Ehpad dans lesquels il y a au moins un cas de Covid, un peu plus de 400" des 700 établissements que compte la région, a déclaré à l'AFP Aurélien Rousseau, directeur de l'ARS Ile-de-France.

"La contagion se poursuit. Cela progresse vite, mais pas au même niveau pour la létalité grâce aux mesures barrières et d'isolement mises en place", a-t-il poursuivi, refusant toutefois de préciser le nombre de décès constatés dans les Etablissements d'hébergement pour les personnes âgées dépendantes d'Ile-de-France.

17h05

L’Autriche compterait deux fois plus d'habitants infectés par le coronavirus que ne le laissent penser les tests de dépistage effectués jusqu'à présent, selon une étude rendue publique vendredi à Vienne.

Le taux de contamination de la population autrichienne se situe autour de 0,32%, c'est-à-dire qu'environ 28.500 des 8,9 millions d'Autrichiens seraient infectés, selon les conclusions de cette étude menée par un des principaux instituts de sondage du pays, Sora.

Cet organisme a repris la méthode traditionnelle de sondage et est arrivé à cette conclusion après avoir interrogé un échantillon représentatif de 1.544 personnes.

16h25



Le Portugal ne doit pas «baisser la garde» face à la pandémie de coronavirus, a affirmé vendredi le président Marcelo Rebelo de Sousa en annonçant son intention de prolonger l'état d'urgence jusqu'au 1er mai. Le Premier ministre Antonio Costa a lui aussi défendu le maintien des mesures de confinement car «la levée de l'état d'urgence enverrait un message erroné au pays».

«Je prendrai l'initiative de renouveler l'état d'urgence jusqu'au 1er mai», a déclaré le chef de l'Etat. «En ce moment décisif, nous ne pouvons pas baisser la garde», a souligné M. Rebelo de Sousa.

16h23



La SNCF et deux foncières partenaires dispensent du versement de loyer, du 16 mars au 30 avril, les commerces présents dans les gares et qui ont signé un contrat directement avec elles, a annoncé vendredi la filiale de l'opérateur ferroviaire.

«SNCF Gares & Connexions et des foncières renoncent à percevoir les loyers et charges des commerces en gare du 16 mars au 30 avril», est-il indiqué dans un communiqué, alors que les conséquences économiques de l'épidémie de coronavirus se font durement ressentir.

15h15

L'opérateur funéraire OGF, en charge de la gestion de l'accueil des cercueils à Rungis et visé par une polémique sur les tarifs pratiqués, a annoncé vendredi "qu'il prendra à sa charge tous les frais".

"Le groupe OGF ne veut pas ajouter à la douleur des familles et annonce qu'il prendra à sa charge tous les frais relatifs à ce funérarium temporaire, à compter de ce jour et jusqu'à sa fermeture", écrit-il dans un communiqué où il dénonce "une polémique tout à fait injustifiée et déplacée".

14h12

Le président du Conseil européen Charles Michel a convoqué vendredi un sommet européen par visioconférence le 23 avril, consacré à la relance économique de l'Union, touchée de plein fouet par la pandémie de coronavirus.

"Il est temps de jeter les bases d'une reprise économique musclée", a-t-il estimé dans un communiqué, au lendemain d'un accord des ministres européens sur une réponse commune à la crise, qu'il a qualifié de "percée significative".

14h11

La réforme des retraites, suspendue à cause du coronavirus, n'est "pas enterrée", mais il sera "très très compliqué de retrouver un moment politique" pour la relancer, a confié vendredi à de l'AFP Cendra Motin, députée LREM et rapporteure de l'un des volets de la réforme.

"Le sujet est maintenu en vie pour que ce ne soit pas enterré. Mais ca va juste être très très compliqué de retrouver un moment politique. Je ne sais pas comment on va faire", a expliqué la "marcheuse".

13h59

Un sommet de l'UE se tiendra le 23 avril prochain pour jeter les bases d'une «reprise économique robuste», a-t-on appris ce vendredi.

13h39

Une plainte contre X pour homicide involontaire, non-assistance à personne en danger et mise en danger d'autrui a été déposée vendredi à Grasse par des proches de quatre résidents morts dans un Ehpad de Mougins, près de Cannes, où le Covid-19 a tué 36 personnes.

Une première plainte pour mise en danger de la vie d'autrui avait déjà été déposée début avril par la famille d'une résidente de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) La Riviera, qui appartient au groupe Korian et comptait 109 résidents avant la crise sanitaire.

13h04

L'Iran a annoncé vendredi 122 décès supplémentaires dus au nouveau coronavirus, ce qui porte à 4.232 morts le bilan officiel dans ce pays, le plus touché par la pandémie au Proche et au Moyen-Orient.

Le ministère de la Santé a recensé 1.972 nouveaux cas au cours des dernières 24 heures, portant le total des cas confirmés à 68.192, a déclaré Kianouche Jahanpour, porte-parole du ministère de la Santé, lors de son point presse quotidien.

12h58

Cinquante membres de l'équipage du porte-avions français Charles de Gaulle ont été testés positifs au coronavirus, a annoncé vendredi le ministère des Armées, précisant que trois marins avaient été évacués "à titre préventif".

"Les résultats des 66 tests réalisés ont conclu à la présence de 50 cas de Covid-19 à bord du Charles de Gaulle", a indiqué le ministère dans un communiqué, 24 heures après l'annonce de cas suspects. "Aucune aggravation de l'état de santé des marins à bord n'est constatée à l'heure actuelle", précise-t-on de même source. L'origine de la contamination du navire n'est pas encore connue.

11h49

L'Espagne a recensé vendredi 605 morts du Covid-19 en 24 heures, le chiffre le plus bas enregistré depuis le 24 mars, ont annoncé les autorités.

Au total, 15.843 personnes ont succombé à la maladie dans le pays, un des plus endeuillés du monde par la pandémie et qui est soumis depuis le 14 mars à un confinement des plus stricts.

11h29

Le nombre des décès causés par la pandémie du covid-19 a bondi en Belgique avec 3.019 morts, indique le dernier bilan officiel communiqué vendredi par les autorités sanitaires.

496 nouveaux décès ont été notifiés au cours des dernières 24 heures, dont 171 enregistrés entre le 18 et le 31 mars dans des maisons de retraite en Flandre, ont précisé les autortés sanitaires.

11h11

Le Premier ministre britannique Boris Johnson n'est pas encore "tiré d'affaire" et doit "prendre le temps" de se reposer pour se remettre de son infection au Covid-19, a insisté vendredi son père, Stanley Johnson, sur la BBC.

Le dirigeant conservateur de 55 ans est sorti jeudi soir des soins intensifs où il se trouvait depuis lundi. Il a été transféré vers un autre service de l'hôpital londonien de St Thomas et placé "sous surveillance étroite pendant la phase initiale de sa guérison", selon son porte-parole.

10h59

Près de 50 malades du coronavirus étaient en cours de transfert vendredi matin de l'Ile-de-France vers la Nouvelle-Aquitaine, lors d'une nouvelle opération d'évacuation destinée à soulager les hôpitaux franciliens, a-t-on appris de source proche des autorités sanitaires.

Au total, 48 évacuations sont prévues à bord de deux trains sanitaires. Ce nombre "peut être amené à évoluer en cours de journée" en fonction des l'état de santé des patients, les transferts ne pouvant être réalisés que pour des malades "stabilisés", a précisé cette source.

10h29

Le groupe Korian a enregistré 356 décès en lien avec le coronavirus dans ses maisons de retraites en France où séjournent 23.000 personnes, a indiqué vendredi sur RTL sa directrice générale Sophie Boissard.

"Parmi les 23.000 personnes qui habitent dans l'une de nos maisons de retraite en France, nous comptons à ce jour depuis le 1er mars, 356 personnes qui sont mortes, soit qu'elles avaient le coronavirus, soit qu'on pense qu'elles l'avaient", a indiqué Mme Boissard, évoquant un "défi sans précédent".

09H51

Le gouvernement italien a décidé de prolonger les mesures de confinement qui expiraient le 13 avril jusqu'au 3 mai, écrivent vendredi les médias italiens citant des sources syndicales.

Cette décision, toujours pas officielle mais qui devrait être adoptée à très court terme, a été annoncée jeudi après-midi au cours d'une réunion entre plusieurs membres du gouvernement, dont le Premier ministre Giuseppe Conte, et des représentants de divers syndicats, aussi bien de travailleurs que d'employeurs.

09h33

Le professeur Didier Raoult a posté un tweet ce matin faisant référence à la visite qu'il a reçue hier de la part d'Emmanuel Macron, dans sa clinique à Marseille.

J'ai eu le plaisir d'accueillir hier le Président de la République @EmmanuelMacron à l'@IHU_Marseille : un lieu qui met en synergie diagnostic, recherche et soin.



Aujourd'hui, nous pouvons tester jusqu'à 4000 prélèvements par jour. Notre expérience doit servir au pays. pic.twitter.com/ausmvgW5ET — Didier Raoult (@raoult_didier) April 10, 2020

09h10

Le laboratoire français Sanofi a annoncé faire don de 100 millions de doses d'hydroxychloroquine, un dérivé de la chloroquine, prescrit contre paludisme, à une cinquantaine de pays pour traiter les malades atteints du Covid-19.

09h01

La préfecture de Kyoto, ancienne capitale du Japon et haut lieu touristique, a demandé vendredi à rejoindre l'état d'urgence déjà déclaré pour sept autres régions du pays, dont Tokyo et Osaka, face à la pandémie de coronavirus.

08H30

Liliane Marchais, veuve de l'ancien secrétaire général du Parti communiste Georges Marchais, est morte jeudi du coronavirus dans un Ehpad, à l'âge de 84 ans, a annoncé l'actuel numéro un du PCF Fabien Roussel.

07h02

Le village amérindien de Cécilia sur la commune de Matoury (10 km de Cayenne) en Guyane a été mis en quarantaine par un arrêté du préfet suite à la découverte d'un "foyer épidémique" au Covid-19, a confirmé jeudi soir à l'AFP une source au sein des autorités sanitaires.

06h39

Les producteurs de pétrole réunis jeudi se sont entendus, à l'exception du Mexique, sur une réduction en mai et juin de la production mondiale à hauteur de 10 millions de barils par jour, a annoncé vendredi l'Opep.

06h27

Le Yémen annonce son premier cas de coronavirus.

06h01

La légende des Lakers Magic Johnson a estimé que si la saison NBA venait à reprendre malgré le coronavirus, les matches se joueraient à huis clos et que les joueurs n'auraient pas de mal à s'adapter aux salles vides. "Le basket reviendra, mais probablement sans le public dans un premier temps. Une fois qu'on a joué un match sans les fans dans les tribunes, on s'adapte à leur absence", a déclaré Johnson à la chaîne américaine CNN jeudi soir.

02h54

Les Etats-Unis ont enregistré 1.783 morts liées au nouveau coronavirus en 24 heures, selon le comptage jeudi à 20H30 locales de l'université Johns Hopkins. Ce bilan journalier, inférieur à celui de la veille (+1.973 morts), porte à 16.478 le nombre total de décès recensés aux Etats-Unis, pays le plus endeuillé au monde par la pandémie après l'Italie.

01h59

Quelque 400 Français bloqués au Pérou depuis trois semaines à la suite de la fermeture des frontières ont été rapatriés jeudi, ce qui porte à 1.300 le nombre total depuis ce pays, a annoncé l'ambassade de France.

01h16

Le Premier ministre, Édouard Philippe, doit tenir vendredi après-midi une réunion avec les présidents des groupes parlementaires, et une autre au cours du week-end avec les chefs de partis, a-t-on appris jeudi auprès de Matignon. "L'objectif est de faire le point sur les différents volets de la crise - le sanitaire, le confinement, l'état du pays", a expliqué l'entourage du Premier ministre, en indiquant qu'il s'agissait "d'être à l'écoute et d'échanger"

00h16

Le réseau social TikTok, dont la popularité explose avec le confinement, a annoncé jeudi un don de 250 millions de dollars pour soutenir le personnel soignant, les enseignants et les autres professionnels affectés par la pandémie de coronavirus.