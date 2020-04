Deux petites filles retrouvées en forêt en Meurthe-et-Moselle voulant faire Koh-Lanta

Ce vendredi, deux petites filles de 4 et 9 ans ont été retrouvées dans une forêt en Meurthe-et-Moselle. Elles s'étaient préparées pour «faire Koh-Lanta».

Les parents étaient très inquiets après avoir constaté leur disparition ce vendredi, en pleine période de confinement. Ils ont prévenu la Gendarmerie de la Meurthe-et-Moselle qui a dépêché plusieurs équipes de patrouille, un drône et une équipe cynophile.

Assez rapidement, une équipe de patrouille a retrouvé les deux fillettes à la lisière d'une forêt. «Elles étaient assises sur un sac, équipées d'une couverture, d'eau, d'un morceau de viande et de bois pour faire le feu», racontent les gendarmes sur Facebook. Les petites filles avaient même prévu «des pyjamas» et «leurs doudous». Selon les gendarmes, elles «voulaient faire Koh-Lanta et avaient prévu de passer la nuit dehors».

LES GENDARMES PLEIN D'HUMOUR

L'émission d'aventuriers diffusée sur TF1 cartonne tous les vendredi soir auprès de la France confinée avec près de 7 millions de téléspectateurs. Pleine d'humour, la gendarmerie a dit ne pas savoir «si elles ont eu le droit de regarder Denis Brogniart le soir même à la télé». Elle a également saisi l'occasion pour prodiguer des conseils de sécurité à l'attention de tous les explorateurs en herbe, non sans humour.

«La gendarmerie aime beaucoup les petit(e)s aventuri(ere)s courageuses... mais elle leur recommmande de préparer leurs futures aventures avec un adulte... et commencer si possible par affronter les dangers du fond du jardin avant d'affronter ceux du monde extérieur, surtout sans collier d'immunité», a écrit la gendarmerie sur Facebook.