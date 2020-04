Emerainville : ils vendaient des masques et des tests Covid-19 sur Leboncoin

C'est grâce à un signalement sur la plateforme Pharos en date du 16 avril que les enquêteurs ont été mis sur la piste des deux escrocs présumés.

Deux hommes qui proposaient à la vente sur Leboncoin notamment des masques chirurgicaux et des tests de dépistage sérologique du Covid-19. Pour les confondre, les policiers de la Sûreté départementale de Seine-et-Marne ont appelé le numéro de contact figurant sur l'annonce en se présentant comme des clients.

Sur le lieu de rendez-vous et en perquisition, les enquêteurs saisissent 7.050 masques, vendus 60 euros la boîte de 50 , détaille une source proche de l'enquête contactée par CNEWS. Ils trouvent également 25 tests Covid proposés à 216 euros la boîte de dix.