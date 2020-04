Coronavirus : les 5 infos essentielles de ce mardi 21 avril

La pandémie de Covid-19 a déjà causé la mort de milliers de personnes à travers le monde. Les autorités de nombreux pays ont pris des mesures strictes de confinement de la population pour tenter de ralentir la propagation du coronavirus. Les hôpitaux, qui doivent gérer l’afflux de patients contaminés, sont sous tension. Nombre de cas, mesures sanitaires, recherches… CNEWS propose un résumé de la situation avec les informations essentielles de la journée.

La France a recensé 531 décès supplémentaires dus au Covid-19 en 24 heures, portant, ce mardi, le total des morts à 20.796 personnes recensées depuis le début de l'épidémie.

Par ailleurs, 30.106 personnes sont toujours hospitalisées pour une infection au coronavirus (soit 478 de moins que la veille) et 5.433 cas graves sont actuellement en réanimation, (+ 190 personnes mais, en tenant compte des sorties, le nombre de patients en réanimation est en légère diminution avec un solde de - 250, confirmant une tendance globale à la baisse observée ces derniers jours).

Autour de l'Hexagone, les décès provoqués par le nouveau coronavirus sont repartis à la hausse au Royaume-Uni, avec 828 morts supplémentaires à l'hôpital et un total de 17.337 décès.

Même chose en Espagne, où l'épidémie a connu un léger rebond, avec 430 morts supplémentaires en vingt-quatre heures, contre 399 notifiés lundi (total : 21.282).

L'Italie enregistre également plus de morts du Covid-19 ce mardi (534, contre 454 la veille) mais Rome enregistre, pour le deuxième jour consécutif, une baisse du nombre de malades (107.709 malades ce mardi, en baisse de 529 comparé à hier).

Auditionné en commission à l'Assemblée nationale, le ministre de l'Education, Jean-Michel Blanquer a annoncé un premier calendrier au sujet de la reprise progressive des cours, à compter du 11 mai prochain.

Alors que le Premier ministre Edouard Philippe doit dévoiler son «plan de l'après 11 mai», attendu d'ici à la fin du mois d'avril, ce calendrier est toutefois susceptible d'évoluer. Il offre, en revanche, un panorama de la stratégie envisagée par l'éxecutif.

La semaine du 11 mai, ce sont ainsi les élèves de grande section de maternelle, de CP et de CM2, qui devraient retourner en classe par groupes de 15 élèves au maximum. Une rentrée qui, dans le détail, devrait se faire non pas dès le lundi 11 mai, consacréee à pré-rentrée des enseignants, mais plutôt à compter du lendemain, mardi.

La semaine du 18 mai, concerne, elle, l'enseignement secondaire. Au collège, les élèves des classes de 6e et de 3e devraient reprendre les cours. Même chose pour les élèves de 1ère et de terminale, au lycée. Ceci toujours à raison de 15 élèves maximum par classe.

La semaine du 25 mai, c'est l'ensemble des classes qui devraient rouvrir avec toujours un plafond de 15 élèves par classe.

Dans chaque niveau, lorsqu'un demi-groupe sera en présentiel, l'autre moitié devrait étudier à distance, et inversement la semaine suivante.

Environ 6 % des Français auront été infectés par le coronavirus le 11 mai prochain, soit à la date retenue par Emmanuel Macron pour progresser au déconfinement progressif du pays. Il s'agit d'un niveau très insuffisant pour éviter une deuxième vague épidémique si toutes les mesures étaient intégralement levées après cette date, selon des estimations publiées aujourd'hui par l'Institut Pasteur.

«Pour que l'immunité collective soit suffisante pour éviter une deuxième vague, il faudrait 70 % de personnes immunisées. On est très en-dessous», a expliqué Simon Cauchemez, l'auteur principal de cette étude. Par conséquent, «au sortir du confinement, si on veut éviter une deuxième vague importante, des mesures doivent être maintenues», a-t-il ajouté.

La perspective d'un rebond de l'épidémie obligera à un déconfinement très progressif à partir du 11 mai, avait d'ailleurs prévenu, dimanche dernier, le Premier ministre Edouard Philippe. Dans ce contexte, les Français ne retrouveront «pas tout de suite et probablement pas avant longtemps» leur «vie d'avant», avait-il prévenu.

D'une catastrophe à l'autre. A cause de la pandémie de coronavirus, le nombre de personnes au bord de la famine risque de doubler en 2020, selon un rapport du Programme alimentaire mondial (PAM), dévoilé ce mardi 21 avril.

«Le nombre de personnes souffrant sévèrement de la faim pourrait atteindre plus de 265 millions de personnes d'ici à la fin de 2020», a précisé David Beasley, le patron de cette agence de l'ONU qui, face au Conseil de sécurité des Nations-Unies, a mis en garde contre une «catastrophe humanitaire mondiale».

We are facing a hunger pandemic @WFPchief David Beasley tells @UN Security Council.





It is critical we come together as one united global community to defeat this disease and protect the most vulnerable nations and communities from #COVID19 pic.twitter.com/1TMBGbQxNv

— World Food Programme (@WFP) April 21, 2020