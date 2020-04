Déconfinement : quel calendrier pour la rentrée des classes «progressive» à partir du 11 mai ?

Rentrée progressive, classes divisées en petits groupes... Le ministre de l'Education a dévoilé ce mardi 21 avril les premiers détails de la reprise des cours prévue dès le 11 mai prochain.

Auditionné par la Commission des affaires culturelles et de l'éducation de l'Assemblée nationale, Jean-Michel Blanquer a assuré que «le 11 mai, on ne va pas avoir tous les élèves qui vont entrer en classe, comme si on reprenait normalement».

Ainsi, la première semaine pourrait ne concerner que les élèves de grandes sections de maternelle, ceux du CP et ceux du CM2.

A partir du 18 mai, la rentrée concernerait les élèves de 6e, de 3e, ainsi que ceux de Première et de Terminale et les ateliers industriels en lycée professionnel.

Enfin, la semaine du 25 mai, l'ensemble des élèves pourraient avoir retrouvé leur établissement.

Mais même une fois ces dates passées, l'enseignement ne se fera pas tout à fait sous la même forme qu'avant. «On travaillera par petits groupes, nous définirons le plafond de ces petits groupes : par exemple 15 élèves. Pas une seule classe n'aura plus de 15 élèves, ce qui reviendra à faire un demi-groupe avec une classe», a fait savoir Jean-Michel Blanquer.

Le ministre de l'Education a en outre assuré que ce plan sur trois semaines pouvait encore évoluer, en fonction des différentes remarques apportées par les députés. Il a également fait savoir que ces réouvertures d'établissements scolaires seront soumises à un protocole sanitaire. «Si un établissement ne peut pas le respecter il ne sera pas rouvert», a-t-il expliqué.