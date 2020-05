Quand les enfants rentreront-ils en classe après le déconfinement ?

Rentrée progressive, classes divisées en petits groupes, élèves en difficulté priorisés... la reprise des cours, prévue à partir du lundi 11 mai prochain dans le cadre du déconfinement du pays, va se faire en ordre dispersé. A une semaine du jour J, voici les élements-clés du calendrier.

crèches : réouverture progressive à partir du 11 mai

Pour les tout-petits, une rentrée est bien prévue à partir du lundi 11 mai. Elle peut être décalée les jours suivants, en fonction des établissements.

Mais attention, du fait des mesures sanitaires, dix enfants seulement au maximum pourront être admis au sein des structures et cela uniquement si l'espace disponible le permet de façon à ce que les groupes ne se croisent pas. Il n'y aura cependant pas de port du masque obligatoire pour les enfants de moins de 3 ans.

La réduction de l'espace disponible va immanquablement poser «la question des priorités d'accueil», a déjà averti le Premier ministre.

Autrement dit, les parents qui n'ont pas d'autre choix que de faire garder leurs enfants seront plus que jamais prioritaires dans l'accès à la crèche.

Ce peut être le cas, notamment, d'un couple d'actifs qui, de par leurs métiers, n'ont pas la possibilité de télétravailler. Même chose pour les familles monoparentales si elles répondent aux critères de sélection.

Bien sûr, seront également prioritaires : les enseignants ou encore le personnel soignant qui devront faire garder leurs enfants pour pouvoir exercer.

maternelles et écoles élémentaires : le 12 mai

Concernant les enfants de maternelles et les élèves du primaire, ils pourront reprendre le chemin de l'école à compter du mardi 12 mai. Une pré-rentrée est quant à elle prévue la veille (le lundi 11 mai donc), pour les enseignants, de façon à préparer l'arrivée des élèves.

Avant de voir ce qui est prévu, il convient de rappeler que, le 23 avril dernier, l'Elysée a confirmé que la reprise des cours doit se faire partout sur le territoire «sur la base du volontariat». Les parents qui souhaiteraient donc continuer l'école à la maison auront droit de le faire.

Les élèves qui reprendront le chemin de l'école seront, eux, accueillis dans des classes limitées à 15 enfants maximum. Toutefois, «dans la majorité des cas, les enfants ne retourneront pas à l'école à plein temps, cela pourra être pour une demie semaine ou pour une semaine sur deux» a déclaré Jean-Michel Blanquer.

En théorie, les écoles pourront donc décider du rythme de rentrée des élèves. «Dans les écoles rurales, par exemple, ou dans les classes de REP et REP+ (réseau prioritaire, NDLR) qui sont déjà composées de 12 élèves, les enfants pourront ainsi faire leur rentrée en priorité», a précisé le ministre de l'Education nationale qui souhaitent voir revenir en priorité les élèves défavorisés.

La fermeture des écoles «est une catastrophe pour les plus vulnérables des enfants et des adolescents» et le décrochage scolaire «probablement une bombe à retardement», a également estimé, ce lundi 4 mai, le Premier ministre Edouard Philippe.

Collèges : à partir du lundi 18 mai

Les collèges commenceront, eux, à rouvrir leurs portes le 18 mai, en commençant par la 6e et la 5e, mais seulement dans les départements «verts», c'est-à-dire là «où la circulation du virus est très faible» et cela en concertation avec les autorités locales comme pour les écoles.

Le retour en classe des élèves de 4e et de 3e est, elle, renvoyée à la fin du mois de mai.

Lycées : possible réouverture début juin

Enfin, pour ce qui est des lycées, la décision quant à leur éventuelle réouverture ne sera pas prise avant la fin du mois de mai pour une réouverture effective possiblement début juin.

La priorité devrait être donnée aux lycées professionnels, a fait savoir le ministère de l'Education nationale.

Mais attention, rien n'est figé et ces éléments sont à prendre avec prudence.

La rue de Grenelle pourrait en effet revoir une fois de plus sa copie sachant qu'elle avait indiqué au prélable que les élèves de Première et de Terminale, ainsi que ceux ayant des ateliers industriels en lycée professionnel, devaient reprendre à partir du 18 mai, ce qui n'est plus à l'ordre du jour.

Par ailleurs, certaines régions, qui ont la charge des lycées, pourraient décider de reporter la rentrée à septembre.

Le président de la région Normandie, Hervé Morin (Les Centristes), a ainsi déjà fait savori que les lycées normands ne rouvriront que pour des missions «absolument nécessaires comme passer des examens» ou «réunir des jurys», a-t-il déclaré dimanche 3mai.