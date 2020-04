Val-de-Marne : une professeure de collège filme le viol de sa fille de 6 mois et se rend à la police

Une professeure de musique de 41 ans s’est rendue d’elle-même jeudi 16 février, au poste de police de Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne), pour y reconnaître avoir violé son bébé de 6 mois.

Comme le rapporte Le Parisien, cette enseignante dans plusieurs établissements du Val-de-Marne (Joinville-le-Pont) et de Seine-Saint-Denis (Noisy-le-Grand), a montré aux policiers une vidéo dans laquelle on la voit commettre des actes de pénétration digitale pendant que le jeune enfant est placé sur une table à langer. Des faits qu’elle aurait elle-même subis étant plus jeune.

Elle raconte par ailleurs que l’éducation nationale serait au courant de ses agissements. Toutefois, le rectorat a indiqué ignorer ses actes, sans quoi il aurait procédé à la suspension de la professeure. Expertisée par un psychiatre, la quadragénaire a été placée en détention dans l’attente de son jugement.

Accusée de «viol incestueux sur mineur de moins de 15 ans», la fonctionnaire encourt plus de vingt ans de prison, l’infraction sexuelle commise par ascendant étant caractérisée comme une circonstance aggravante.