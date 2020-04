Vidéo : la réouverture d’un drive McDonald’s en Seine et Marne provoque un énorme bouchon

Scène surréaliste aux abords d’un McDonald’s. La réouverture du drive d’un restaurant, situé à Moissy-Cramayel en Seine et Marne, a provoqué, lundi, un impressionnant embouteillage de plusieurs heures en plein confinement.

Alors qu’il avait rouvert à partir de 11h, le fast-food a vu plusieurs dizaines de voitures s’entasser jusqu’à 21h30 dans l’espoir de retirer frites, hamburgers ou encore nuggets. Le McDonald’s avait pourtant mis en place un système de click and collect pour pouvoir passer commande sur internet avant de venir récupérer leur commande. Mais le service a été littéralement pris d’assaut. Certains ont même attendu pendant près de trois heures pour être servis.

Cette interminable file d’attente a été très largement relayée et commentée sur les réseaux sociaux et interroge en plein confinement en raison de la pandémie de coronavirus. Des internautes ont même alerté les autorités interloqués par cette affluence au regard de la crise sanitaire dans le pays.

Il y a quelques semaines, la chaîne de restauration rapide avait annoncé la réouverture d’une trentaine de ses restaurants en drive et livraison avec des mesures sanitaires renforcées pour le personnel comme pour ses clients. Les salariés doivent porter un masque et se laver les mains à une fréquence plus importante, tandis qu’un marquage au sol a été effectué pour respecter la distanciation sociale.

Et pour ceux qui auraient une envie trop pressante d’un Big Mac ou autres sandwichs, il est possible de se sustenter sans avoir à se déplacer en se faisant tout simplement livrer…

Donc tout ça pour aller au McDo de Moissy pic.twitter.com/YchDSwva5T — Eden (@AubineauEden) April 20, 2020