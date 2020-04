Coronavirus : l'Académie de médecine prône l'obligation de porter un masque dès maintenant

Le port d'un masque anti-projections, dès maintenant, doit être «obligatoire dans l'espace public» pour lutter contre le Covid-19, préconise ce mercredi 22 avril l'Académie nationale de médecine.

«Une simple recommandation ne peut suffire, chacun devant se considérer comme potentiellement porteur du virus et contagieux, même quand il se sent en bonne santé, insiste l'Académie dans un communiqué. Veiller à ne pas contaminer les autres n'est pas facultatif, c'est une attitude "citoyenne" qui doit être rendue obligatoire dans l'espace public».

«Malgré l'évidente nécessité d'une telle mesure», l'Académie déplore «des objections de principe» qui «retardent sa mise en œuvre et favorisent la persistance d'une transmission du virus dans la communauté».

«Restreindre le port du masque dans les seuls transports en commun, c'est négliger tous les espaces publics où le risque demeure. Subordonner cette obligation à la fourniture gratuite de masques par l'État, c'est conforter la population dans une situation d’assistance et de déresponsabilisation», énumère l'Académie.

Ne pas attendre le déconfinement

Enfin, «attendre la date du 11 mai (date annoncée d'un possible déconfinement progressif) pour faire porter le masque aux Français, c'est accorder trois semaines de répit» au virus et «accepter plusieurs milliers de nouvelles infections, donc plusieurs centaines d'hospitalisations et plusieurs dizaines de morts supplémentaires».

L'Académie rappelle qu'il «est possible, dans chaque famille, de confectionner des masques en tissu "artisanaux", "alternatifs", "écrans" ou "barrières", lavables et réutilisables à partir de matériaux courants non onéreux».