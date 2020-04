Coronavirus : Nicolas Sarkozy consulté par Emmanuel Macron et le gouvernement

Il chuchoterait à l'oreille d'Emmanuel Macron. Confiné dans sa villa du Cap Nègre (Var), avec son épouse Carla Bruni et leur fille Giulia, l'ancien président de la République Nicolas Sarkozy se tiendrait très informé de la situation liée à la crise sanitaire. Au point d'être sollicité par le gouvernement et l'actuel locataire de l'Elysée, selon Le Figaro.

D'une crise à l'autre, l'expérience de l'aîné serait très appréciable à son benjamin.

Au pouvoir de 2007 à 2012, Nicolas Sarkozy avait été en première ligne pour conduire le pays face à la crise financière de 2008.

Et si, comme le souligne Le Figaro, comparaison n'est pas raison et que la crise actuelle est différente de celle que le monde avait dû affronter il y a douze ans, Nicolas Sarkozy conserve intactes «ses intuitions, son expérience du pouvoir et ses analyses».

une expérience passée jugée appréciable

Des compétences qui, indique le journal, auraient ainsi conduit Emmanuel Macron, mais aussi plusieurs de ses ministres, a consulter à plusieurs reprises son prédécesseur à la fonction suprême avant de s’adresser à la nation.

Nicolas Sarkozy, le confinement, la crise, et Emmanuel Macron https://t.co/nBEmkyZpdK — Le Figaro Politique (@FigaroPolitique) April 21, 2020

«L’avis de Nicolas Sarkozy compte beaucoup pour le président de la République. Lui aussi est passé par des moments compliqués, particulièrement quand il a eu à gérer la crise financière de 2008», révélait d'ailleurs déjà un proche d’Emmanuel Macron, lundi 20 avril, dans les colonnes du Parisien.

Reste que si les deux hommes se parlent et s'estiment, Nicolas Sarkozy, aux dires de ses proches, serait parfois sceptique sur certains points.

Des réserves sur le confinement

Il aurait notamment émis quelques réserves sur le confinement, mis en place pour ralentir l'épidémie de coronavirus, comme l'a rapporté un élu au Figaro : «si l’ancien chef de l’Etat ne cesse de répéter à ses interlocuteurs qu’il n’entend pas porter de jugement sur la gestion actuelle de la crise, certains l’ont trouvé “circonspect” voire “réservé sur le confinement”».

Un autre avance encore que l'ancien président «estime qu’il faut surtout des masques et des tests en quantité».

Tirant les leçons de la crise de 2008, Nicolas Sarkozy jugerait enfin que la crise ne peut se régler sans impulsion internationale ni leadership européen.

Un point qui devrait beaucoup parler à Emmanuel Macron, lui qui n'a eu de cesse de s'affirmer comme un Européen convaincu même s'il n’a pas réussi à réformer et à relancer l’Union européenne comme il le souhaitait.