Déconfinement : à quelle date les enfants devraient-ils reprendre les cours ?

Auditionné à l’Assemblée nationale, mardi 21 avril, le ministre de l'Education, Jean-Michel Blanquer, a esquissé ce à quoi pourrait ressembler l'agenda de la reprise des cours à partir du 11 mai prochain. Un calendrier étalé sur trois semaines en fonction des niveaux, susceptible d'évoluer et qui comporte encore des inconnues.

A partir du 11 mai : rentrée des grandes sections, CP et CM2

Selon les premiers éléments communiqués par Jean-Michel Blanquer, qui était entendu par la commission des Affaires culturelles et de l'Education de l'Assemblée nationale, les écoliers des grandes sections de maternelle, ceux du CP et du CM2 devraient être les premiers à reprendre le chemin de l'école.

Les élèves de CP et de CE1 de l'enseignement prioritaire (écoles REP et REP+) sont également concernés.

Dans le détail, leur rentrée devrait néanmoins se faire non pas dès le 11 mai, mais plutôt à partir du mardi 12 mai, la journée de la veille, le lundi 11 mai donc, devant en effet être consacrée à une pré-rentrée des enseignants.

Une rentrée qui, enfin, devrait se faire par groupes de 15 élèves, au maximum.

A partir du 18 mai : les collégiens de 6e et de 3e et les lycéens de 1ère et terminale

La semaine suivante, à partir du lundi 18 mai, concerne, elle, l'enseignement secondaire.

Au collège, les élèves des classes de 6e et de 3e devraient reprendre les cours. Même chose pour les élèves de 1ère et de terminale, au lycée.

A noter que les élèves scolarisés en lycées professionnels, et dont le cursus comprend des ateliers industriels, sont également concernés.

Là encore, les cours devraient se faire par petits groupes, à raison d'une quinzaine d'élèves maximum.

A partir du 25 mai : toutes les classes en petits groupes

La dernière semaine, celle du lundi 25 mai, verrait enfin, elle, l'ensemble des classes rouvrir, mais encore une fois avec un plafond de 15 élèves par classe.

A ce stade, il convient également de rappeler qu'aucun changement du calendrier des vacances scolaires, et de la rentrée, n'est envisagé.

Autrement dit, les élèves de la zone A, B et C devraient être en vacances d'été, à compter du samedi 4 juillet et cela jusqu'au mardi 1er septembre 2020.

En mars dernier, Jean-Michel Blanquer avait indiqué que du soutien scolaire, à destination «des élèves qui en ont besoin» serait mis en place pendant la saison estivale.

Une aide apportée par les professeurs, sur la base du volontariat.

quatre configurations de classe envisagées

Selon les informations communiquées par Jean-Michel Blanquer, quatre configurations de classe devraient exister.

Ainsi, alors qu'un demi-groupe sera en classe, l'autre demi-groupe devrait suivre les cours à distance, à la maison, et l'inverse la semaine suivante.

Certains élèves pourraient aussi travailler en autonomie, à l'étude, mais toujours suivant un effectif de 15 élèves maximum.

Dernière option, en concertation avec les maires, l'Education nationale envisage de proposer «de manière facultative, mais à toutes les communes, d'avoir des activités sportives à côté de l'établissement», a ajouté le locataire de la rue de Grenelle.

Progressif et social.



Le déconfinement se conçoit étape par étape.



J’ai présenté de premières hypothèses devant la Commission des affaires culturelles et de l'éducation.



Grands principes: respect du protocole sanitaire, petits groupes, personnalisation: https://t.co/x801jQIafY — Jean-Michel Blanquer (@jmblanquer) April 21, 2020

Dans la pratique, des difficultés d'organisation, notamment dans les communes rurales qui regroupent plusieurs niveaux pourraient cependant apparaître. Mais Jean-Michel Blanquer entend donner aux établissements une certaine flexibilité.

«La doctrine nationale est claire, mais des marges de manœuvre sont données au niveau local pour ce qui est de l'adaptation sur le plan physique de ces modalités», a ainsi dit le ministre aux députés.

L'objectif étant, a-t-il précisé, qu'aucun élève ne doit être en dehors de l'obligation scolaire, alors que 4 % des élèves échappent actuellement au radar de l'Education nationale, du fait des difficultés liées au confinement.

Pas d'information sur les masques et les tests à ce stade

Enfin, Jean-Michel Blanquer a tenu à apporter des garanties sanitaires, un sujet qui préoccupe beaucoup les parents et les enseignants.

Si les conditions sanitaires ne sont pas réunies, a-t-il dit, l'école ne rouvrira pas. En revanche, aucune information n'a été donnée quant aux tests et aux masques.

«La doctrine des masques et des tests sera articulée en fonction de ce que les autorités de santé auront défini», a tout juste indiqué le ministre.

Sur la question des cantines, qui elle aussi préoccupe nombre de familles, Jean-Michel Blanquer a assuré que des règles strictes seront là aussi appliquées.

Concrètement, soit la cantine est fermée si aucune règle sanitaire ne peut être mise en place, soit elle sera ouverte sur une plage horaire beaucoup plus large de façon à accueillir les élèves dans le respect des gestes barrières.

Tout ceci étant exposé, si une famille ne souhaite malgré tout pas envoyer son enfant à l'école, Jean-Michel Blanquer a précisé que cela pourrait être possible mais uniquement à la condition de suivre l'enseignement à distance.

Un plan détaillé relatif au déconfinement de la population, et par lui, des élèves doit maintenant être présenté par le Premier ministre Edouard Philippe et est attendu d'ici à la fin du mois d'avril.