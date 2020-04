Coronavirus : l'inspection du travail veut multiplier les contrôles dans les entreprises

Alors que la reprise d’activité des entreprises se met progressivement en place, le ministère du travail appelle à la plus grande vigilance sanitaire et prévient d’ores et déjà les patrons et salariés français qu’il comptait bien multiplier les contrôles dans les semaines à venir.

«La Direction générale du travail (DGT), en sa qualité d’autorité centrale du système d’inspection du travail, demande à l’ensemble du système d’inspection du travail de renforcer le nombre et l’efficacité des contrôles sur site, pour garantir la santé et la sécurité des salariés et l’information des entreprises», explique un communiqué en date du mercredi 22 avril.

Les chefs d’entreprise français sont prévenus : la plus grande fermeté sera appliquée par l’inspection du travail. «Il est demandé aux agents de contrôle d’accroître les interventions sur site quand il est nécessaire d’apprécier la réalité des situations de travail et de procéder aux constats indispensables à l’ouverture de procédures juridiques.», précise la DGT qui indique s’être dotée de masques.

Depuis le début de la propagation du coronavirus, 42 mises en demeure ont été adressées pour non-respect des gestes barrières et des consignes sanitaires. «Plusieurs procédures de référés ont été engagées devant les tribunaux», est-il expliqué.