La Ciotat : Le trafic de stupéfiants à l'arrêt, la délinquance se déporte

Moins de monde dans les rues, davantage de contrôles : le confinement perturbe nettement la délinquance, mais les petits malfrats ne désarment pas.

À La Ciotat (Bouches-du-Rhône), depuis une quinzaine de jours, le commissaire Mathieu Verlet, chef du commissariat, constate une évolution sur son secteur : « Ceux qui donnaient dans le deal de rue se reportent sur d'autres types de méfaits, pour récupérer du cash, même en petite quantité. »

Ainsi s'enchaînent vols et cambriolages de faible intensité pour pouvoir tenir malgré l'arrêt du trafic de drogue. Dans la nuit du 18 au 19 avril, c'est un mineur des quartiers nord de Marseille qui est interpellé après avoir forcé une barrière de péage de l'autoroute A50, juste après le cambriolage d'un box de parking dans une résidence. Au moment de l'arrestation, un deuxième véhicule réussi à s'enfuir. Une information judiciaire a été ouverte et le mineur placé en détention provisoire.

Fin de journée le 19 avril, La Ciotat toujours : il est 21 heures quand un équipage de Police-Secours voit une camionnette suspecte. A bord, deux jeunes de 16 et 17 ans venus de Bondy en région parisienne. Dans le véhicule, les policiers trouvent une moto de cross. En garde à vue, les suspects reconnaissent le vol et recel de vol du deux-roues, disent être descendus expressément depuis Bondy (Seine-Saint-Denis) pour ce « coup ». « Peut-être pensaient-ils qu'il était plus facile de voler en province qu'en région parisienne, que nous aurions moins d'effectifs sur le terrain », explique le Commissaire Verlet.

La série continue. Dans la nuit du 20 au 21 avril, alors qu'un vol par effraction d'une pharmacie vient d'avoir lieu, les fonctionnaires de police interpellent deux suspects au niveau de la gare. Sur eux, l'argent du commerce visité et les produits sanitaires dérobés pour se faire un peu d'argent à la revente. « Faute de trafic de drogue, ils cherchent du petit gain facile », note le commissaire. « Ils s'adaptent pour avoir de nouvelles rentrées d'argent. »

Le 21 avril, à 3h20 du matin, c'est un restaurant en vogue de La Ciotat qui est pris pour cible. Les délinquants sont littéralement pris « la main dans la caisse », arrêtés au moment où ils récupèrent l'argent. Grâce à leur empreintes, les policiers leurs attribuent trois autres vols par effraction commis les mois précédents, pour un montant d'une centaine d'euros à chaque fois. Après avoir reconnu les faits, ils ont été présentés à un magistrat et convoqués ultérieurement devant le tribunal. Laissés libres en attendant, l'un d'eux est suspecté d'avoir récidivé cette nuit. Il a été placé en garde à vue.