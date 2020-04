Le confinement a permis d'éviter 60.000 morts en France, selon une étude

La mise en place du confinement a permis d’éviter plus de 60.000 morts, rapporte une étude publiée ce mercredi 22 avril par des épidémiologistes de l’Ecole des hautes études en santé publique (EHESP).

Entre le 19 mars et le 19 avril, au moins 61.700 vies ont été «épargnées». Parmi ces décès évités, près de 15.000 l'ont été en Ile-de-France, et 7.700 dans le Grand-Est, les deux régions les plus touchées par la pandémie de Covid-19, indique cette étude relayée par Le Monde.

73.900 personnes décédées dans les hôpitaux

Si cette mesure drastique n'avait pas été mise en œuvre, 23% de la population aurait été contaminée pendant cette période.

Selon la modélisation de l'EHESP, environ 670.000 malades auraient eu besoin d’être hospitalisés, et 140.000 cas graves auraient dû être traités, ce qui aurait nécessité la mobilisation de plus 100.000 lits de réanimation, dont plus de 30.000 rien qu'en Ile-de-France.

Le système de santé aurait alors été complètement submergé. A titre de comparaison, 7.148 patients avaient été admis en réanimation lors du pic du 8 avril. Au total, plus de 73.900 personnes seraient alors décédées dans les hôpitaux, contre un peu plus de 12.200 décès observés sur cette période.

«Ces résultats enterrent définitivement l’idée qu’on aurait pu laisser le virus se propager, en se disant : une fois qu’on l’aura tous eu, on sera débarrassé», a souligné auprès de nos confrères Pascal Crépey, enseignant chercheur et professeur au département épidémiologie à l'EHESP.

Et «ces chiffres sont un minimum», a-t-il précisé, «Ils ne tiennent pas compte de tous les patients qui seraient morts faute de soins si les hôpitaux avaient été débordés». Les décès en maisons de retraite et à domicile n'ont pas non plus été pris en compte, ces données étant encore trop approximatives.