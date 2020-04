«Se rééduquer tout seul, pour éviter les séquelles» : un médecin atteint par le Covid-19 alerte les malades rentrés chez eux

Le docteur Philippe Vasseur, médecin à l’unité médico-judiciaire de l’hôpital Hôtel-Dieu (Paris), a contracté le Covid-19 et été hospitalisé sous oxygénothérapie. Il raconte à Cnews cet épisode douloureux et en profite pour donner des conseils aux anciens patients rentrés chez eux mais souffrant toujours de certains symptômes.

Comment avez-vous attrapé le Covid-19 ?

Difficile d’en être absolument sûr, mais sans doute lors d’une vacation à l’hôpital. Le 13 mars, je me suis réveillé avec de la fièvre, une toux et une grande fatigue. Je suis resté au lit huit jours, sans autres signes particuliers, puis il y a eu une aggravation très brutale. J’ai dû aller à l’hôpital, heureusement pas en réanimation, mais en pneumologie.

On pense forcément à la mort, car on y est confronté

Quels ont été vos symptômes ?

Des problèmes pour respirer, mais je n’y ai pas cru sur le moment. On ne ressent pas vraiment l’essoufflement. C’est surtout ma femme qui trouvait que je n’allais pas très bien. J’ai donc mesuré ma fréquence respiratoire. C’est très simple, il suffit juste de mettre sa main sur sa poitrine et calculer le nombre de respiration que l’on fait en une minute. En principe, il y en a entre 15 et 20. Si c’est plus, il vaut mieux appeler son médecin ou le Samu. Attention à bien faire cet exercice en étant détendu, car sinon notre rythme augmente logiquement. Si on le fait pour un enfant, il faut aussi savoir qu’il respire naturellement plus rapidement qu’un adulte, avant de s’inquiéter.

Avez-vous eu peur ?

Je n’étais pas trop inquiet. Même en ayant des mauvais résultats au test de fréquence cardiaque et à celui de mon taux d’oxygène - que j'ai pu contrôler grâce à un oxymètre que j’ai chez moi - je suis resté dans le déni jusqu’au bout. C’est ma femme qui m’a poussé à aller à l’hôpital.

Une fois là-bas, on pense forcément à la mort, car on y est confronté. Mais ça n’a pas duré très longtemps, je suis plutôt quelqu’un d’optimiste.

Aujourd'hui encore, je m'essouffle quand je parle longtemps ou quand je marche. Je suis fatigué, j'ai des sueurs nocturnes

Vous êtes ensuite sorti de l’hôpital, mais sans être guéri. Comment est-ce possible ?

Au bout de treize jours, j’étais sevré en oxygène (le poumon n’a plus besoin d’aide pour fonctionner normalement), mais les lésions pulmonaires étaient toujours là. Les signes cliniques aussi. J’avais toujours une toux sèche, toujours une douleur thoracique, comme un poids qui vous écrase la poitrine, et qui est encore pire le matin car la sensation s’aggrave lorsque l’on est allongé à plat. Aujourd’hui encore, je m’essouffle quand je parle longtemps ou quand je marche un peu. Je suis fatigué, j’ai des sueurs nocturnes mais sans fièvre. Il peut aussi y avoir des frissons, des tremblements, une sensation de froid aux extrémités... Ce sont les signes que la réaction inflammatoire au virus est toujours présente.

Que faites-vous pour aller mieux ?

Il faut se rééduquer tout seul, pour ne pas prendre le risque d’avoir des séquelles plus tard. On ne sait pas pour le moment s’il y en aura, si le poumon va se guérir tout seul ou s’il va garder une cicatrice. Je conseille aux personnes qui sont dans mon cas de faire des petits exercices. Il faut travailler les deux temps de respiration. Pour l’inspiration, j’ouvre ma cage thoracique à l’aide d’un balai, que je monte au-dessus de ma tête. On peut aussi mimer les gestes de la brasse ou du crawl. Pour l’expiration, on peut mettre une paille ou un stylo vide dans un verre d’eau et souffler pour faire des bulles.

Faire ça deux fois par jour, 10-15 minutes, de façon progressive pour ne pas que ce soit douloureux, c’est assez simple.

J'ai perdu cinq kilos pendant mon hospitalisation

Vous est-il possible de retourner travailler ?

Cela dépendra de ma capacité à n’être plus fatigué. A ne plus tousser, aussi, car même avec un masque, je ne peux pas me permettre de tousser sans cesse devant un patient. Il faudra également être sûr que je ne sois pas contagieux.

En général, je pense qu’il faudra du temps pour que les malades s’en remettent correctement. J’ai perdu cinq kilos pendant mon hospitalisation, alors que je suis déjà quelqu’un de menu. Pour ceux qui sont passés en réanimation, en plus de leur rééducation pulmonaire, il faudra aussi une réhabilitation musculaire.

En parallèle de l’entretien, le docteur Vasseur a tenu à rappeler les signes cliniques du Covid-19, devant alerter une personne : «toux sèche, fatigue, courbatures, parfois des diarrhées, anosmie (perte d’odorat), agueusie (perte du goût), engelures, problème respiratoire. Attention, la fièvre n’accompagne pas toujours ces symptômes.»